Кто будет достраивать подземку в Петербурге вместо компании «Метростой»

Два дня назад петербургский «Метрострой» отметил день рождения - 78 лет работы. Однако настроение в компании далеко не праздничное. Неожиданный «подарок» преподнес Смольный: 21 января правительство Петербурга объявило, что намерено расторгнуть с подрядчиком контракт на строительство метрополитена.

БОЛЕЗНЕННОЕ РЕШЕНИЕ

Как сообщили в Смольном, причина «чрезвычайно сложного и болезненного решения» в том, что компания не исполняет условия госконтрактов и некачественное планирование выполнения производственных программ. В последние месяцы к «Метрострою» действительно возникало много вопросов: сорваны сроки по запуску трех веток метрополитена, а рабочие заявили, что им давно не выплачивают зарплату. В надежде заставить начальство отдать долги они устраивали забастовки и объявляли голодовку.

- Сложности у подрядчика начались еще при строительстве участка Невско-Василеостровской линии метро. Из-за невыполнения обязательств объект введен в эксплуатацию с задержкой в три с половиной месяца, - объясняют свое решение в Смольном. - По строительству участка Фрунзенско-Приморской линии также не выполнялись сроки. Подрядчик отстает от графика более полугода. При этом вместо 2504 рабочих на объекте последние шесть месяцев трудится не более 300 человек.

Чиновники отмечают, что завершить строительные работы «Метрострой» не сможет еще и потому, что закончились деньги. Анализ финансов показал, что даже если найдутся дополнительные деньги, с выполнением контрактов компания все равно не справится.

САМИ ВИНОВАТЫ

В строительной организации с претензиями Смольного не согласны и утверждают, что ситуацию в тупик завели сами заказчики - Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) и Дирекция транспортного строительства (ДТС).

- Заказчик не выполнял свои обязательства на протяжении нескольких лет по всем контрактам: намеренно затягивал приемку и оплату выполненных работ, занижал их стоимость, не предоставлял площадки под строительство и рабочую проектно-сметную документацию, без которой невозможно было сдать работы, - перечисляют в «Метрострое». - И это далеко не все грехи.

Впрочем, финансовый вопрос - не главный. Решить его можно и в суде. Есть более серьезные проблемы. Строители предупреждают, что уход рабочих с объектов может быть опасен для города.

- Чиновники не осознают всех последствий, к которым приведет расторжение контрактов, - сообщает представитель организации Екатерина Гигиняк. - В частности, нависнет угроза уже существующих выработок и сооружений, расположенных в зоне ведения подземных работ. Даже однодневный простой выработки без соответствующего содержания может привести к аварийной ситуации!

В «Метрострое» отметили, что не раз пытались наладить отношения со Смольным, но тщетно. В случае если контракты действительно разорвут, компания намерена обратиться к независимым экспертам для разрешения ситуации.

Сроки строительства станций метро в Петербурге вновь растягиваются.Фото: Олег ЗОЛОТО

«НОСИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИЙ»

Кто в итоге будет достраивать многострадальные станции - пока неизвестно. И это, признаются эксперты, немного пугает.

- Ситуация не только грустная, но и тревожная, - поделился с «Комсомольской правдой» специалист института территориального планирования «Урбаника» Илья Резников. - Непонятно, кто может прийти на место «Метростроя». В Петербурге подобных организаций нет - все-таки это специфическая отрасль. Обычные строители не возьмутся. Нужна своеобразная техника, особая квалификация. Да, подобные организации есть в Москве. Но тут нужно вспомнить, что в Северной столице свои геологические условия. А «Метрострой» является носителем старых строительных технологий.

- Да, в Москве и Петербурге метро строят по-разному. Я имел дело с обоими городами, - поддерживает бывший заместитель начальника Главгосэкпертизы России Юрий Мельников. - В столице стараются все время прокладывать на небольшой глубине, станции делают практически наземные. Это дешево, быстро и менее надежно. Петербург же требует очень серьезного подхода к проектным работам и геологическим изысканиям. Давление воды бывает очень большое. Из-за этого работы сложнее.

«ПОНИМАЕМ, ЧТО ПОДВЕЛИ»

Начать поиск новых подрядчиков, которые доведут заложенные станции до финала, Смольный должен спустя десять дней после расторжения контрактов. Как утверждают в КРТИ, в России есть компании, готовые подхватить эту эстафету.

- В ближайшее время объявят конкурсы на завершение работ. Все будет сделано согласно закону. Надеемся, что найдем нового подрядчика на разные участки линии, - рассказала «Комсомольской правде» пресс-секретарь КРТИ Юлия Головина. - Сроки строительства станций вновь растягиваются, поэтому мы постараемся сделать это как можно скорее. Понимаем, что уже не раз подвели жителей.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«И так отстаем от плана на 25 лет, а теперь…»

Историк петербургского метро, инженер Дмитрий ГРАФОВ:

- Вклад «Метростроя» в создание городской инфраструктуры невероятно велик и его сложно оценить. За 78 лет своего существования компания возвела все существующие 69 станций Ленинградского-Петербургского метрополитена, достигла не побитый до сих пор мировой рекорд скоростной проходки перегонных тоннелей в 1981 году (1250 метров за месяц между «Удельной» и «Пионерской». - Прим. ред.). Коллектив накопил бесценный опыт строительства в сложных грунтах, которые в таком сочетании, пожалуй, мало где встретишь.

Также на некоторых объектах заложены особые технические решения, которые имеются только у «Метростроя». Например, уникальный тоннелепроходческий комплекс для сооружения эскалаторного тоннеля на станции «Горный институт». Ни у кого больше похожей техники нет. Впрочем, сейчас на первое место выходят такие вопросы, как скорость открытия новых станций. Отставание в развитии петербургской подземки сейчас оценивается в 25-30 лет. Те участки, которые согласно Генеральному плану Ленинграда собирались открыть в 1995-2000 гг., до сих пор не построены, и останавливаться сейчас недопустимо.

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