Выигравший полмиллиарда пенсионер из Петербурга: Раньше надо мной все смеялись, теперь я это буду делать

«Миллионеры из трущоб». Так сейчас называют супругов пенсионеров из Петербурга Сергея и Любовь Догоровых. Пара живет на окраине в спальном районе. Окна их дома выходят на кладбище. Он – слесарь, она – гардеробщица. Живут скромно. А недавно Сергей Иванович и вовсе лишился работы. Поэтому приходилось сводить концы с концами. Но супруги не отчаивались. Накануне Нового года они решили сыграть в лотерею. Правда, потом про нее забыли и уехали из города. А когда вернулись, обомлели – они стали обладателями полмиллиарда рублей.

О том, что чувствуют пенсионеры-миллионеры и куда они потратят свои деньги, мы решили спросить у главы семейства Сергея Ивановича. Супруги в этот момент как раз возвращались в поезде домой из Москвы.

«В АНГЛИЮ РАНЬШЕ ХОТЕЛ, ТЕПЕРЬ НЕ ХОЧУ»

- Сергей Иванович, здравствуйте, это из «Комсомолки» вас беспокоят, - радостно стали тараторить мы.

- Хорошо, в чем дело, я вас слушаю, - послышался усталый голос пенсионера.

- Поздравляем вас с выигрышем...

- Угу, спасибо.

- Расскажите, что чувствует миллионер?

- Он едет в Москву, устает там и возвращается домой. Вы зря ждете от меня каких-то эмоций. Я очень спокойный человек. Да, я обрадовался, что моя жена успокоилась. И теперь у нас все хорошо. А раньше она очень переживала, нервная была, что денег очень много, и куда их девать...

Теперь пенсионеры могут позволить себе все, что захотят Фото: пресс-служба «Столото»

Супруги из Петербурга, как оказалось, всю жизнь мечтали путешествовать. И теперь для них открыта любая точка мира. Правда, сам Сергей Иванович теперь думает - а нужна ли ему заграница.

- Мы потратим деньги на то, чтобы здоровье поправить, попутешествовать, что-нибудь купить. Вот и все. Сынок хочет в Тибет с невесткой, жена в Португалию, а я не знаю. В Англию хотел, а сейчас не знаю, что там делать?

- Передумали после выигрыша?

- Да (смеется). Мы просто проснулись в 4 утра сегодня, хочу просто отоспаться.

«ЖЕНА ШЕПЛАТА О ВЫИГРЫШЕ, ЧТОБЫ НИКТО НЕ СЛЫШАЛ»

Сергей Иванович, к слову, с тем же спокойствием воспринял и свой выигрыш. А вот жена его ликовала.

- Кто-то покупает один билет, а я 40 лет этим занимаюсь. Я привык, что нифига не выигрываю. Ну как, выигрываю, но мало. Проверишь сегодня-завтра. Все равно они никуда не денутся. Я жену попросил проверить билеты, она пошла к подруге, они проверили. Сначала они не поняли, в чем дело. Потом я ее еще раз послал к подруге, в итоге они меня позвали. Жена позвонила: «Номер совпадает». Она шептала. Тихо говорила, чтобы никто не слышал. Потому что первая реакция - вроде и радость, а вроде как и испуг. Но я спокойно спал, а она всю ночь глаз не сомкнул. Мы просто разные люди. Но живем давно, 28 лет уже вместе.

Распоряжаться деньгами в семье будет в первую очередь супруга Сергея.

- Пусть жена думает, что купим, - меланхолично поясняет миллионер. - Это у нее желание покупать. Она хочет другую квартиру получше. И какую-нибудь дачу купить. Не нужно шикарную, а просто чтобы отдыхать. Дети тоже хотят что-то. Сын Серега свои планы строит. Он рыболов, ему вот такие вещи нравятся. А я уже пенсионер. Единственное, что моя дочка еще не знает, что я выиграл. Она ничего не говорит. Если не смотрит телевизор, то придется самому звонить. Когда получу деньги, спрошу у нее, что нужно. Может, хочет машину поменять. Это уже такой вопрос, пусть сама думает.

- Себе машину будете покупать?

- У нас нет машины, жена не хочет, да и я не хочу.

- Может, свой бизнес начнете с женой?

- Да куда нам пенсионерам. Какие мы бизнесмены.

После выигрыша Любовь не спала всю ночь, а вот ее муж был спокоен Фото: пресс-служба «Столото»

- Помогать родственникам, жертвовать деньги будете?

- Сергей хочет помочь родственнику с инвалидностью, да и у нас есть родственники больные. Конечно, поможем им. Жена вот еще решила в детский дом пожертвовать деньги. Но сколько - это вопрос к ней.

«ДРУЗЬЯ СМЕЯЛИСЬ НАДО МНОЙ, А ТЕПЕРЬ Я БУДУ»

Свой выигрыш супруги до последнего держали в секрете. Поэтому пока никто из друзей не знает, что Догоровы выиграли кругленькую сумму.

- Друзья меня подкалывали, когда я покупал билеты, - хохочет пенсионер. - На работе подкалывали, везде. Шутили, говорили, что зря деньги трачу. А теперь я могу их подколоть. Но пока никто не поздравил, только сестра моей жены. Сереге позвонили. А мне ни одного звонка не было. Вот вы сейчас звоните. Больше никто.

Сергей Иванович при этом признает, что деньги упали на их голову очень вовремя.

- Я всю жизнь проработал слесарем, - сухо делится пенсионер. – Как из армии пришел в 80-е, так сразу занялся капремонтом. А недавно меня сократили - 28 декабря. Жена вот на пенсии, но работает гардеробщицей. Она пока не собирается увольняться. Боится бросить своих подруг, потому что им будет тяжело без нее. Найдут человека вместо нее, она и уволится. Не найдут, доработает до конца сезона и все. У нас теперь есть на что жить.

- А вы всегда верили в лучшее?

- У меня давно вера. Жаль, что миллиард не выиграл.

- Но 500 миллионов тоже большая сумма…

- Тоже большая, ну что, ну ладно. 500 так 500.

- Как думаете, деньги вас изменят?

- Меня уже нет. Вряд ли.

- Боитесь, что вас кто-то ограбит?

- Нет такого.

К слову, дочка пенсионера действительно была не в курсе выигрыша отца. По ее словам перед Новым годом они поссорились.