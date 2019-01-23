Лайфхаки при покупке билетов: Как путешествовать без ущерба для кошелька

Новый год закончился, личный, да и семейный, бюджет пострадал существенно. Но это не значит, что надо отказывать себе в отдыхе. Мы узнали, как путешествовать бюджетно, а на впечатлениях не экономить. Есть ведь акции, скидки, а еще лайфхаки для покупки билетов. К примеру, петербургский тревел-блогер Жанна Семенова точно знает все о путешествиях и о том, как на них экономить. На ее счету двадцать стран и более 5,5 тысячи подписчиков в соцсетях, которые ежедневно узнают все секреты из первых уст. Итак, вот 5 советов, как увидеть весь мир без ущерба для кошелька.

Выгоднее всего покупать билеты заранее. Как известно, чем ближе к дате поездки, тем дороже становятся билеты и меньше шанс сэкономить. Поэтому лучше всего планировать любые путешествия за некоторый срок, а не бросаться в поезд или самолет спонтанно, выбирать наиболее удобный и наименее затратный способ передвижения и покупать билеты, пока они не выросли в цене.

В европейские страны лучше путешествовать самостоятельно. Это и есть ответ на вопрос, пользоваться ли услугами туристических фирм. Практика показывает, что поездки в Европу вполне можно осуществить своими силами, обеспечив себе транспорт, жилье, питание и программу досуга. Другое дело - курортные азиатские страны. Для летнего отдыха в них удобнее будет воспользоваться путевкой из туристической фирмы, особенно если требуется длительный перелет. В этом случае туристическая компания решит все вопросы, связанные с вашим размещением, а в пик курортного сезона и большого туристического спроса самостоятельные путешествия обычно обходятся значительно дороже.

Для поездки в Европу можно использовать не только поезда и самолеты, но и автобусы. Как правило, стоимость автобусного тура обходится дешевле билета на поезд, а на небольшие расстояния оказывается гораздо удобнее. В частности, у петербуржцев большой популярностью пользуются автобусные туры в Финляндию. Кроме того, из Петербурга в Финляндию, Эстонию и Швецию регулярно курсируют паромы, так что если вы устали от наземного и воздушного способов передвижения, то паромы помогут разнообразить дорогу и сэкономить время. Обычно в стоимость входит путь в обе стороны, поэтому вам не придется покупать два билета - вы гарантированно вернетесь на том же пароме назад.

Если вы ищете недорогое жилье, то в самостоятельных путешествиях разумнее всего будет отказаться от пятизвездочных отелей со всем комплексом услуг и сделать выбор в пользу хостелов. Такой вариант отлично подойдет тем, кто нацелен получить как можно больше впечатлений от поездки. Хостел гарантирует спальное место и необходимый набор удобств, которые не требуют особой роскоши. Можно вообще бесплатно. Путешественники всех стран объединились и создали интернет-платформу для безвозмездного и взаимного предоставления ночлега туристам. Регистрация на сайте дает возможность практически в любом городе найти людей, готовых предоставить вам жилье, не требуя за это платы. Такой способ - отличная возможность не только сэкономить на проживании, но и завести новые знакомства, узнать город изнутри глазами жителя и получить гораздо больше удовольствия от поездки.

Тревел-блоггер Жанна совсем недавно вернулась из Таллина.

Для студентов есть отличная возможность получать скидки по всему миру, на посещение достопримечательностей в том числе, - международная студенческая карта Isic. Она дает множество преимуществ и позволяет тратить значительно меньше не только на путешествия, но и на обучение за рубежом.

КСТАТИ

Экономим при покупке билетов…

…на поезд

Популярное и выгодное предложение для тех, кто предпочитает путешествия поездом, - программа «РЖД Бонус». Она позволяет накапливать баллы за поездки, а затем использовать их для частичной оплаты билетов. Студенты могут получить скидку 25 процентов на купе, а семьи - возможность накапливать баллы на общий счет. Стать участником программы можно с рождения, нужно только пройти регистрацию на сайте. Так даже самые маленькие члены семьи могут вносить свой вклад в накопление бонусов от компании «РЖД».

Кроме того, с 20 января 2019 года начали продавать так называемые невозвратные билеты, с которыми можно экономить от 5 до 20 процентов от общей стоимости билета. Пока только на спальные вагоны, купе и вагоны с местами для сидения, но в дальнейшем планируется продажа билетов и на другие категории.

…на самолет

Если делаете выбор в пользу комфорта, а также если вы много путешествуете на дальние расстояния и за границу, то для вас лучший выход - самолеты. Российская авиакомпания «Аэрофлот» также имеет собственную бонусную программу «Аэрофлот Бонус». За каждый полет будут начисляться мили в зависимости от расстояния между аэропортами. Затем эти мили можно будет использовать для частичной оплаты билетов. Стать участником бонусной программы можно с 12 лет, для этого нужно всего лишь пройти регистрацию на официальном сайте компании.

…на автобус

Можно уехать на этом транспорте совсем недалеко и всего на пару дней. К примеру, можно отправиться в Карелию со скидкой 50 процентов. Горный парк Рускеала, старинные города, ледяные водопады, сказочная зимняя природа - все это вы увидите на экскурсии. Сейчас вроде как не сезон, и поэтому сразу несколько турфирм предлагают путешествие примерно за тысячу рублей.