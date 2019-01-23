«Скучать не приходится»: Знаменитый искусствовед Петербурга Дженни Катышева отмечает юбилей

Дженни Катышеву называют гордостью петербургского искусствоведения. За ее плечами 61 год работы в родном Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов, множество учеников, научных работ и более сотни драматических постановок. 26 января Дженни Николаевна отметит 85-летие.

Из театра - в больницу

- Казалось бы, искусствовед - безопасная профессия, но на самом деле и в ней, оказывается, есть риск, - заводит разговор ректор СПбГУП Александр Запесоцкий, а Дженни Николаевна начинает улыбаться. - Вот пример: несколько дней подряд Дженни Николаевны нет на занятиях. Я узнаю, что она в больнице. Попала туда, когда сходила на один современный спектакль по Чехову: на сцене - стол, на столе - три полуголые женщины, орущие что-то…

- Одна - со ртом до ушей, нарисованным губной помадой, - подхватывает Катышева.

Дженни Николаевна, как профессионал, дотерпела до конца, но на выходе из театра ей стало плохо.

- Теперь, прежде чем пойти на новую авторскую постановку, смотрю трейлер, - подхватывает Катышева.

Будущий искусствовед с мировым именем росла в интеллигентной семье: мать - филолог и театральный критик, отец - философ и историк.

«Свои университеты»

Вообще Дженни Николаевна мечтала стать балериной, но по окончании балетной школы выяснилось, что у нее склонность к гипертонии. Тогда Катышева пошла на театроведческое отделение Ленинградского театрального института.

Вскоре Катышеву рекомендовали в Высшую профсоюзную школу, позднее - СПбГУП. Дженни Николаевна, будущий почетный профессор вуза, пришла на место лаборанта-почасовика. С тех пор прошел 61 год.

За полвека с лишним Дженни Николаевна успела разработать и прочесть студентам с десяток уникальных курсов. Сейчас Катышева преподает теорию драмы, теорию и историю хореографического искусства, сценическую речь и художественное слово, историю зарубежного театра.

Биография Почетного профессора Катышевой – достойный пример служения делу.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Как заинтересовать студента? - рассуждает Катышева. - Только рассказом о том, что ему неведомо. А для этого нужно постоянно проходить свои университеты.

Педагог Дженни Николаевна строгий: сама «научена в балетном классе».

- Собранная, скрупулезная. Ее книги - это фундаментальные научные труды - 14 монографий и более 250 публикаций, - поясняет завкафедрой искусствоведения, доцент Екатерина Костюк. - Но профессионализм в ней сочетается с доброжелательностью: Дженни Николаевна удивительно светлый и скромный человек.

Вскрыть автора

Эволюция Высшей профсоюзной школы в передовой знаменитый вуз проходила на глазах у Катышевой. Вместе с ним она пережила и разруху, и смену череды ректоров.

- Все завертелось и закрутилось, когда пришел Александр Запесоцкий: в нем сочетаются мощная энергия, талант организатора и ученого, - поясняет именинница. - Университет стал развиваться, появилось много культурных мероприятий.

Частый гость вуза - театр «Классика». Как театр-студия Дженни Николаевны, он появился в 1959-м и постепенно перерос в профессиональный. В арсенале «Классики» моноспектакли: Гоголь, Чехов, Зощенко, Довлатов, Пушкин, Есенин.

- Казалось бы, выходит артист, начитывает. Но нет: он проживает, - объясняет ученый. - Именно в монологах рождаются все коллизии. Специфика моей режиссерской работы в том, что прежде всего исследую автора и текст.

У Дженни Николаевны дочь и трое внуков.

- Отдыхаю сменой работы: вот я изучаю, вот ставлю спектакль, вот выхожу к студентам - все это разное, - улыбается Катышева. - Скучать не приходится.

ДОСЛОВНО

«Дженни Николаевна - наш главный эксперт по вовлечению студентов в театральную жизнь города, приглашению коллективов на университетскую сцену. Она обеспечивает не только высочайший уровень преподавания, но и помогает нам формировать новые поколения петербургской интеллигенции».

(Александр ЗАПЕСОЦКИЙ, ректор СПбГУП, академик, доктор культурологических наук.)