Петербург предлагает изменить сотню автобусных маршрутов в область. Область против

Перестать финансировать 68 автобусных маршрутов, укоротить и закрыть еще 38. Такие меры предлагает Петербург для «оптимизации» транспортной связи с Ленобластью. Область предложения соседа не поддерживает.

ВЫЙТИ В НОЛЬ

Петербург и Ленобласть связывают более 310 автобусных маршрутов с фиксированной стоимостью проезда и льготами. Ежегодно эти автобусы перевозят 25-26 миллионов человек. По соглашению между двумя регионами, за 172 маршрута отвечает область, остальные контролирует город.

В конце прошлого года «Организатор перевозок» подготовил для петербургского Комитета по транспорту информацию о межрегиональных автобусных маршрутах. Изучив ее, городские чиновники решили, что содержать половину из 140 не готовы. Власти Петербурга обратились к соседям с предложением закрыть 68 маршрутов, заказанных городом, чтобы открыть их снова, но уже под эгидой Ленобласти.

68 маршрутами пользуются почти семь миллионов человек в годФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Прекратить финансировать 68 маршрутов город планировал в октябре 2019-го. К тому моменту, по задумке, область должна была провести конкурсы и запустить по тем же трассам «свои» автобусы.

Но область отказала. Причина – различия в системе, по которой народ обеспечивают социальными автобусами.

– У города есть средства датировать убыточные перевозки, чтобы перевозчики выходили в ноль. А у нас бюджет меньше, мы датировать не можем: платим только за льготников, – пояснили «Комсомолке» в правительстве Ленобласти. – Но, когда мы разыгрываем конкурс на обслуживание, то в один лот «зашиваем» одновременно и убыточные, и прибыльные маршруты.

КУЛЬТУРНОЕ БОЛЬШИНСТВО

Большинство в числе 68 «отказников», как поясняют в области, убыточны. И, поскольку субсидировать затраты перевозчиков Ленобласть не смогла бы, то на конкурсы по обслуживанию предсказуемо не вышел бы ни один подрядчик: кто захочет работать в минус?

Город тратит на поддержку работы указанных 68 маршрутов примерно полтора миллиарда рублей в год. По словам компетентного источника, сэкономить эти деньги и было целью автобусного предложения.

– Этими 68 маршрутами пользуются почти семь миллионов человек в год, – добавляют в правительстве Ленобласти. – Но, по нашим подсчетам, 85 процентов из них зарегистрировано в Петербурге.

Закрыть или скорректировать маршруты в одностороннем порядке ни город, ни область не могут: мешает соглашение. Получив отказ, в середине января Петербург вышел с новым предложением. Ленобласть попросили скорректировать 38 маршрутов, которые обслуживает она. Цель – «изменение с целью сокращения дублирования». Половину предложили укоротить, половину – закрыть. Направления – самые «горячие», включая Гатчину, Всеволожск и Кудрово.

«НЕ ИНАЧЕ КАК ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО»

В Никольском, например, призвали закрыть два маршрута – №450 и №688. Жители уже написали по этому поводу врио губернатора Петербурга Александру Беглову.

– В Никольском проживает свыше двадцати тысяч человек, причем большинство трудится на предприятиях близлежащего Колпина, входящего в агломерацию Петербурга, и самого Петербурга, – поясняют местные активисты. – Назвать такую оптимизацию иначе как издевательством вряд ли возможно. Не говоря уже о том, что автобусные маршруты должны дублироваться: отсутствие альтернативы – ситуация неправильная во всех смыслах.

Причина закрытия обоих маршрутов – автобус №540, который их дублирует полностью или частично. Вот только, по словам местных, на «опальные» автобусы приходится львиная доля перевозок, а вот 540-ой ходит четыре раза в сутки. Да и нынешним ездокам на 688-ом придется делать пересадку.

Любопытно, что автобус №540, на который решили перекинуть пассажиров двух маршрутов, еще недавно был в числе 68 кандидатов на отмену городского финансирования. Его предлагали Ленобласти в числе других убыточных.

– Это финансовый рычаг давления на перевозчиков, – пояснил компетентный источник. – Ведь при действующей в области системе речи об изыскании таким способом средств не шло.

Область ответила и на второе предложение принципиальным отказом.

– Все автобусы, курсирующие на сегодня между населенными пунктами Ленинградской области и Петербургом, продолжат свою работу, – подчеркивает начальник управления по транспорту Ленобласти Павел Постовалов. – Мы ответили отказом на предложение Комитета по транспорту Петербурга по изменению маршрутной сети, заказанной нашим регионом. Эти 38 маршрутов в текущей редакции удобны для пассажиров.