«Метрострой» обжалует решение Смольного о расторжении контрактов

«ПОНАДОБИТСЯ КОНСЕРВАЦИЯ»

Смольный перешел от слов к действиям. 22 декабря на сайте госзакупок появилось официальное уведомление о расторжении контрактов на строительство петербургской подземки с компанией «Метрострой». В правительстве это решение объясняют тем, что подрядчик нарушил условия соглашений. В числе претензий - несоблюдение сроков строительства.

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Согласно закону, контракты потеряют силу в течение десяти дней. После этого заказчик сможет объявить новый тендер на выбор подрядчика.

- У нас есть десять дней, чтобы опротестовать это решение. Мы этим правом, конечно, воспользуемся, - поделилась с «КП» глава пресс-службы «Метростроя» Екатерина Гигиняк. - Наш главный аргумент: смена подрядчика приведет к простою на площадках. Этого допускать нельзя, так как открытый забой в шахте чреват техногенными катастрофами.

В случае если суд встанет на сторону городских властей, «Метрострою» понадобится время, чтобы законсервировать объект. По словам строителей, просто уйти со стройки, громко «хлопнув дверью», нельзя.

- Необходимо ставить бетонные сооружения, закреплять забои и еще много всего. Понадобится консервация. Это дорогостоящие и длительные процессы. Заказчик должен выделить на это деньги, - объясняют в «Метрострое». - Также непонятно, что будет с техникой и охраной площадки.

«СЕМЬИ МОГУТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ КОРМИЛЬЦЕВ»

Стоит отметить, что проходческие щиты для строительства тоннелей метро принадлежат городу, поэтому снять их с объектов по своему желанию «Метрострой» не сможет. Другое дело, что за ними нужен постоянный контроль, как и за другой строительной техникой.

- Например, на участке Фрунзенского радиуса стоит важное оборудование. Если оставить его без наблюдения даже на короткий срок, без содержания, вентилирования, то оно придет в негодность. Тогда городу придется тратиться на то, чтобы его заменить, - говорит Екатерина Гигиняк.

В Комитете по развитию транспортной инфраструктуры уверяют, что в России есть подрядчики, готовые занять место петербургского старожила, сохранив при этом «трудовые кадры». Однако метростроевцы все равно беспокоятся за свое будущее.

- Заказчик об этом говорит, но никаких гарантий не дает. Решать это будет новый подрядчик. Общая численность нашей организации - около 6500 человек, включая филиалы, заводы и строительно-монтажное управление, - говорит Гигиняк. - Нужно понимать, что многие семьи могут остаться без кормильцев.

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