Фигуристка из Петербурга Софья Самодурова на чемпионате Европы 2019 в Минске показала лучший результат сезона

На стартовавшем сегодня чемпионате Европы по фигурному катанию без медали в короткой программе из российских фигуристок осталась только Станислава Константинова. А петербурженка Софья Самодурова показала лучший результат сезона.

Риск и падение

Программу чемпионата Европы открыли фигуристки, исполнившие короткую программу. По всем раскладам, тройку лидеров должны были составить российские фигуристки. Все они выступали в сильнейшей разминке. Открывала ее Алина Загитова.

Олимпийская чемпионка осталась недовольна прокатом. Без особого блеска был исполнен фирменный каскад «тройной лутц – тройной ритбергер», а тройной флип во второй части программы она, все-таки «вытащила». Из позитивных моментов Алина отметила, что с каждым выступлением все глубже вникает в воплощаемый на льду образ.

Вслед за ней на лед вышла Станислава Константинова. Формально по результатам чемпионата России - первый номер нашей сборной на чемпионате Европы. Петербургская фигуристка после завершения проката не сдержала слез. Она сорвала первый же прыжок. Вместо тройного лутца, начинавшего каскад, исполнила двойной. А за баллы не начисляются. В довершении Станиславе пришлось рисковать и цеплять второй прыжок к тройному флипу. Закончилось это падением.

Надежда на идеальный прокат

Постоянно работающий с Константиновой спортивный психолог Геннадий Горбунов в интервью «Комсомольской правде» в Петербурге» подчеркивал, что наших спортсменов «перекачивают» перед ответственными стартами. Похоже, снять это напряжение даже опытнейшему специалисту не удалось. К тому же именно на Константинову больше всего давят разговоры о возможной замене в женской сборной на чемпионат мира. Ее еще и на Универсиаду заявили, которая состоится за несколько недель до главного старта сезона в Японии.

После короткой программы Константинова занимает 11-е место с отставанием от обладательницы малой бронзовой медали швейцарки Алексии Паганини в 8,88 балла. Его вполне можно отыграть при безупречном прокате произвольной. Главное – не перекачать себя, чтобы не плакать.

Секрет Елизаветы Туктамышевой

А вот кто молодец, так это Софья Самодурова! Дебютирующая в нынешнем сезоне во взрослых соревнованиях 16-летняя ученица Алексея Мишина показала лучший результат сезона и осталась полностью довольна прокатом и оценками. Она даже поведала, что в отличии от Загитовой, которая не смогла выспаться перед стартом, спала спокойно. Главный ньюсмейкер среди фигуристок Елизавета Туктамышева в шутку написала, что вернулась из будущего и знает, кто победил в Минске. Фигуристки из группы Мишина, несмотря на возраст, подруги, но секретной информацией из будущего Елизавета не поделилась. «Все решится в произвольной программе», - сказала Самодурова.

Секрет своих успешных и стабильных выступлений в дебютном сезоне среди взрослых питерская фигуристка видит в работе. Причем, как специально подчеркнула, всей своей команды: Алексея и Татьяны Мишиных, Татьяны Прокофьевой, Артура Гачинского.