«Прятались от мороза в снежной норе»: Петербуржцы нашли двух своих потерявшихся собак в лесу спустя 18 дней

В Ленобласти счастливо завершилась «история о том, как две собаки сплотили армию людей». Хозяева встали на лыжи, собрали вокруг себя неравнодушных. И не зря: две девочки-стаффа восемнадцать дней прятались от мороза в снежной норе и питались хвоей, но дождались возвращения домой.

«ОНИ НАМ КАК ДЕТИ»

Два американских стаффордширских терьера, черно-белая Моня и рыже-белая Стеша, пропали 2 января. Девочки гуляли с «мамой» – 44-летней петербурженкой Светланой Тихомировой – вдоль озера в деревне Медный завод, под Всеволожском, когда рванули в лес за лосями. Отыскать собак хозяева в то день так и не смогли. Вечером на страничке Светланы в соцсетях появился первый пост о помощи.

Состояние собак стабильное. Фото: Сообщество «Питер ищет Стешу и Моню» в «ВКонтакте»

– Выставочные, неагрессивные, – писала хозяйка. – Были одеты в попоны, есть чип и клеймо. Обе на спецкорме, обе стерилизованы, так что интереса для разведения нет. У одной собаки больные суставы. Они нам как младшие дети: не представляем без них жизни!

Шли дни. Но сдаваться Светлана не собиралась: за плечами у Тихомировой – годы работы реанимационной медсестрой и врачом в Военной медицинской академии. Вокруг женщины стали собираться такие же упорные.

Для хозяев собаки словно младшие дети. Фото: Сообщество «Питер ищет Стешу и Моню» в «ВКонтакте»

В ход пустили и обещание вознаграждения, и расклейку объявлений, и обзвон ветеринарных клиник. Даже ясновиденье. Практически каждый день хозяева вместе с неравнодушными жителями Петербурга и Ленобласти выходили на многочасовые поиски в зимний лес. Была идеи даже запустить квадрокоптер.

Посты о Стеше и Моне быстро разошлись по соцсетям. О пропавших четвероногих сообщали то с северных районов, где они потерялись, то с востока. 12 января похожую парочку в компании местных дворовых собак заметили в Агалатово. Увы, обознались. 17 числа животину в попоне, похожую на Моню, видели у трассы «Скандинавия»: собака шла в сторону Петербурга. Но след тоже никуда не вывел.

Моня и Стеша все делают вместе. Фото: Сообщество «Питер ищет Стешу и Моню» в «ВКонтакте»

Многие к тому моменту уже сильно сомневались, что хвостатый дуэт найдется. Ведь единственным способом выжить в морозном лесу для «голых» стаффов считали новый дом.

– Тот, кто найдет наших собак или одну из них либо укажет место, где их скрывают, получит пятьдесят тысяч рублей вознаграждения, – почти отчаялись хозяева. – Анонимность гарантируем.

На следующий день сразу три заявки поступили из Колтушей: сразу четыре человека – автомобилист и двое его пассажиров, а также продавец в местном магазине – в разное время, но в одном месте разглядели в бродячем псе Стешу. Вот только поиски там снова ничего не дали.

В СОБАЧЬЕЙ НОРЕ

20 января, когда за поисками Мони и Стеши следила уже вся страна, волонтеры предложили прочесать лес. Вызвались больше шестидесяти человек. Но от идеи быстро отказались: даже с оборудованием неподготовленному человеку в зимней чаще делать нечего.

Однако же, самые отважные решились снова пройтись на лыжах в районе Медного озера. Хозяин собак, Юрий, вместе с волонтером Светланой отправились по маршруту на лыжах. Вдруг они услышали рык. Свернули, пошли вдоль ручья. Это место хотели проверить уже несколько раз, но почему-то не складывалось.

Моню грела попона, а вот Стеша ее потеряла. Фото: Сообщество «Питер ищет Стешу и Моню» в «ВКонтакте»

– В какой-то момент Юрий услышал звук, как ему показалось, лисы, но решил проверить, – рассказывают волонтеры. – Прошел дальше и на другой стороне ручья увидел Моню в красной попоне и Стешу. Они вырыли себе под елкой большую нору в снегу.

Чтобы подобраться к любимцам, Юрий попытался перейти ручей – и провалился по пояс. Вслед за ним под лед ушла и женщина-волонтер. Но, к счастью, оба быстро выбрались. Когда хозяин оказался на том берегу, Моня подбежала к нему сразу, а вот обессиленная Стеша вышла из норы с трудом. В отличие от подруги, попоны на ней уже не было.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/687866" frameborder="0"></iframe> Двух собак нашли в лесах Ленобласти спустя восемнадцать дней.Видео: Сообщество «Питер ищет Стешу и Моню» в «ВКонтакте»

Дальше – звонки в МЧС, домой, друзьям. Вынести собак из леса самостоятельно было невозможно: нужно было пробираться по глубокому снегу пять километров.

В ожидании помощи, чтобы согреть собак, Юрий забрался с ними вместе в нору. По очереди Юрий и его помощница грели собак, в том числе вещами, снятыми с себя. Все это время в сети шли активные поиски снегоходов, на которых можно было бы вывезти из чащи и Моню со Стешей, и их спасителей.

Во время спасательной операции. Фото: Северо-Западный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России

К шести вечера, спустя два часа, до собачьей норы на лыжах дошел супруг Светланы-волонтера Дмитрий с сухой одеждой. Спасатели были на месте в восемь часов вечера.

– Выезжали в район Медного озера для эвакуации двух человек, – сообщали потом в Северо-Западном региональном поисково-спасательном отряде МЧС. – Мужчина и женщина искали в лесу собак, потерявшихся еще 2 января. Собак они нашли, но при этом мужчина провалился в воду. Совместно с добровольцами спасатели по глубокому снегу добрались до пострадавших. Все живы. Эвакуация людей и собак прошла успешно, очень помогли неравнодушные жители области на снегоходах.

СОТВОРИЛИ ЧУДО

До снегоходов добрались к 21 часу. До них собак несли на руках. Стешу положили в машину без сознания, у Мони под попоной обнаружили открытую рану. Дома собачек уже ожидал ветврач, позже к нему присоединились еще двое.

– Стешу отогревали феном, какое-то время она не реагировала ни на кого. Моню в этот момент зашивали, – вспоминают хозяева. – В клинику мы не поехали, так как врачи сошлись во мнении, что собакам лучше хоть немного придти в себя, поэтому отвозили их анализы в клинику.

Теперь любимицы снова дома. Фото: Сообщество «Питер ищет Стешу и Моню» в «ВКонтакте»

К полуночи Стеша стала приходить в сознание. Обеим прокапали лекарства и предложили немножко еды. Юрию и Светлане помощь врачей не понадобилась.

Беглянки сильно истощены: в лесу собачки, судя по стулу, питались торфом, еловыми ветками, пожухлой травой. Теперь девочки кушают корм маленькими порциями каждые два часа. Стеше продолжают ставить капельницы, Моня – на антибитиках. Но анализы ничего критического не выявили. Состояние питомиц стабильное.

– Девочки уже берут свои игрушки, виляют хвостиками, – делятся хозяева. – Еще чуть-чуть придут в себя – и нужно будет везти на полное обследование в клинику.

По лесу хозяева бродили ежедневно. Фото: Сообщество «Питер ищет Стешу и Моню» в «ВКонтакте»

Светлана и Юрий обращают внимание, что никаких денежных сборов на реабилитацию Мони и Стеши не инициировали и проводить не собираются.

– От всего сердца и души хочу поблагодарить за то, что отнеслись к нашей беде, как к своей, переживали за нас, поддерживали словом и делом день и ночь, моментально реагировали на любые просьбы, за ваши советы, молитвы, – написала Светлана в сети. – Мы вместе сотворили чудо: после восемнадцати дней поисков Моня и Стеша, хоть и истощенные, холодные, раненые, но вернулись домой.