Игорь Бобрин о начавшемся чемпионате Европы 2019 по фигурному катанию: Раньше оценка за артистизм была выстраданной

На чемпионат Европы 2019 в Минск (Игорь Бобрин выигрывал это соревнование в 1981 году) руководитель ледового театра приехал в качестве почетного гостя. Хотя вполне мог сопровождать Тамару Москвину в «зону слез и поцелуев». К нынешнему сезону Бобрин поставил петербургским фигуристам Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому великолепную короткую программу на музыку «Очи черные».

- Даже не зная, что ее поставили вы, болельщики отмечают «лица необщее выражение» наших молодых фигуристов. Насколько восприимчиво к вашим идеям нынешнее поколение спортсменов?

- У ребят, выступающих сегодня, нет никакого пиетета перед мэтрами. Если ты предлагаешь им интересную концепцию программы и выбираешь неординарную музыку, работать безумно интересно. Мы ведь взяли не просто «цыганочку», а джазовую обработку в исполнении челябинского диксиленда. Когда удается заразить фигуристов своей идеей, они твои. Тем более, когда работа идет под наблюдением Москвиной. Она всегда вносит коррективы, которые диктуются правилами фигурного катания. Ведь тяжелее всего работать с парой. Мы, одиночники, всегда называли их трамваями. Ведь движения должны быть, словно по рельсам.

- Сложнее было работать с Еленой Бережной и Антоном Сихарулидзе над ставшей уже классикой фигурного катания «Чаплинианой»?

- К моменту, когда началось наше сотрудничество, они были уже сложившимися фигуристами и обладателями самых высоких званий. Бережная сразу приняла мою идею, а Сихарулидзе приходилось убеждать и переубеждать. Тогда я еще хорошо стоял на коньках и, показывая какие-то элементы, напирал на грузинский темперамент: «Ты что, не сможешь повторить?» После этого Антон старался переиграть меня, и постепенно он влюбился в эту программу.

- В те времена, когда все поклонники фигурного катания восхищались вашим «Спящим ковбоем», артистическая составляющая имела важнейшее значение и в соревновательных программах. Не убивает ли артистизм погоня за сложнейшими прыжками?

- В те далекие времена были две оценки: за технику и артистизм. Сейчас вторая оценка в фигурном катании носит размытое определение «за компоненты». Каждая оценка за артистизм во времена моих выступлений была выстраданной. Да и спортсмены моего поколения выступали не столько для судей, сколько для болельщиков, приходивших на наши выступления. Приезжая в сибирскую глубинку, где у людей были проблемы с тем, что приготовить на ужин, мы всегда получали огромные букеты цветов. Мы никогда не позволяли себе забывать их в гостинице или выбрасывать. Привозили в Питер и оставляли у себя до тех пор, пока они совсем завянут.

- В вашем ледовом театре в качестве приглашенных артистов выступают действующие фигуристы. Насколько полезна для них такая практика?

- Для ребят это бесценный опыт. Особенно в нашем театре, где в первом отделении показывается спектакль, а во втором – ледовый дивертисмент. Очень часто первые прокаты новых программ на зрителях те же Александра Степанова и Иван Букин демонстрировали у нас. Без этих ужасных судей и членов тренерского совета подобные прокаты очень ценны.

- Ваша супруга, Наталья Бестемьянова, наиболее рьяно отстаивает интересы дуэта Степанова/Букин, считая, что он недооценен судьями и не пользуется необходимой поддержкой со стороны Федерации фигурного катания на коньках России…

- На мой взгляд, Наталья выступает за справедливость и не боится порой идти наперекор общественному мнению. Очень многое в отношении этого дуэта было несправедливо. Начиная от отстранения под непонятным предлогом от участия в Олимпиаде-2018, и заканчивая сравнением с парами, которые на порядок ниже классом. Мы сами закрываем дорогу в будущее людям, которые демонстрирую новые грани в танцах на льду. То, что делают Степанова и Букин, интересно. И Бестемьянова поддерживает ребят не потому, что Ваня – сын ее партнера по чемпионскому олимпийскому дуэту и мы дружим семьями. Для Наташи очень важно, чтобы профессионализм фигуристов и их тренеров Ирины Жук и Александра Свинина был оценен по достоинству.

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