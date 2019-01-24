Спасти рядового уточку: Петербурженки, рискуя жизнью, вытащили раненую птицу из ледяного плена

Вчера, 23 января, на Обводном канале в Петербурге разыгралась самая настоящая драма. В 20-градусный мороз несчастная утка примерзла крылом ко льду. Птица активно била крыльями, пытаясь спасти себе жизнь, но ледяной капкан никак не отпускал ее, и она, выбившись из сил, стала погибать. Неравнодушные прохожие не могли не обратить внимание на страдание уточки, поэтому бросились ей на помощь.

Много часов утка находилось в ледяном плену в Обводном каналеФото: СОЦСЕТИ

Утку петербуржцы заметили еще около полудня в среду. Она застряла рядом с ТЦ «Лигов». Лед, в том месте, где примерзла птица, был очень тонкий, а рядом с ней уже холодная вода. Поэтому, несмотря на сострадание со стороны людей, никто не решался рискнуть своей жизни, ради спасения другой. Однако нашлись такие герои.

- Неожиданно стал свидетелем разыгравшейся на 20-градусном морозе драмы. Несчастная утка примерзла спиной ко льду и провела так много часов. Но две отважные женщины решили спасти птицу от неминуемой гибели, - рассказал очевидец, который сумел снять на видео спасательную операцию.

Спасение утки, примерзшей ко льду в Обводном канале.

На кадрах женщина в оранжевом гидрокостюме, пристегнутая тросами, ползет по тонкому льду в сторону утки. Добравшись до нее, бережно вызволяет птицу из ловушки, берет в руки и также ползком возвращается обратно к вертикальной стене набережной. Ее помощница с берега сбрасывает вниз специальную сумку для того, чтобы поднять выбившуюся из сил уточку. В это время за спасательной операцией внимательно наблюдают десятки людей с моста, переживая за героев и пленницу всем сердцем.

Смелыми героинями, спасшими утку, оказались волонтеры организации «Кошкинспас». После того, как водоплавающее с ледышкой место крыла оказалось в бережных руках, его отправили отогреваться на квартиру в горячей ванной. Как только уточке станет получше, ее отправят в центр реабилитации диких животных.