Автор саундтреков к сериалам «Дневники вампира» и «Элементарно» выступит в Санкт-Петербурге

Британский музыкант Том Оделл едет в Россию, чтобы поддержать свой новый альбом «Jubilee Road». Автор и исполнитель проникновенных баллад с глубокими текстами старается сделать свою музыку вневременной. Он сам признается, что пишет без оглядки на моду. Может быть, именно поэтому песни Тома сами себе лучший промоушн – их охотно разбирают для саундтреков к фильмам и сериалам, среди которых «Элементарно», «Черный список», «Дневники вампира» и десяток других.

Благоволит артисту и индустрия моды - его музыка звучала в серии показов Burberry, да и сам он неоднократно привлекался в качестве модели Uniqlo и тех же Burberry.

1 февраля в клубе «Космонавт» Том Оделл - с неизменным фортепиано и группой отличных музыкантов - представит петербургской публике новые песни, любимые хиты и может даже пару неожиданных каверов.

Из Петербурга музыкант отправится в Москву: 3 февраля у него запланирован концерт в «ГлавClub Green Concert»

Большая часть творческой деятельности TWENTY ØNE PILØTS проходила в родном американском андеграунде.

Подпись: Большая часть творческой деятельности TWENTY ØNE PILØTS проходила в родном американском андеграунде.

Ну а в Северной столице 4 февраля будут приветствовать дуэт из Огайо TWENTY ØNE PILØTS: через два с лишним года после первого визита в Россию Тайлер и Джош вновь выступят в Санкт-Петербурге и Москве. Так авторы и исполнители композиций на стыке инди-рока, альтернативного рэпа и рэгги, лауреаты Грэмми и премии Billboard, решили отметить десятилетие творческой деятельности.

Тайлер Джозеф и Джош Дан везут в Россию абсолютно новое шоу со свежим сет-листом: 2 февраля они представят его на московской ВТБ Арене, а 4-го – в петербургском Ледовом дворце.

КОНКРЕТНО

Когда и где пройдут концерты

Tom Odell - 1 февраля - Космонавт (Санкт-Петербург)

TWENTY ØNE PILØTS - 4 февраля - Ледовый дворец (Санкт-Петербург)