Кто ты без своей камеры: Youtube-блогеры померятся «банками» в Петербурге

Известные спортсмены и интернет-звезды сойдутся на грандиозном турнире Vortex Sport Battle, который впервые пройдёт в Северной столице 23 февраля.

«Объединяя сильнейших» — девиз проекта, и его команда неукоснительно следует выбранному курсу. На площадке соревнуются атлеты из разных видов спорта, и аудитория каждого из них видит выступления любимцев в новом амплуа.

—Это очень крутое, тяжелое и достойное соревнование, в котором будет рад принять участие любой титулованный и известный атлет, — уверен блогер Юрий Спасокукоцкий.

Привлечение лучших, тщательно выверенные программы соревнований и постоянный поиск идей позволяет Vortex Sport расти от сезона к сезону. И это только сыграет на руку всем российским силовым видам спорта, которые могут в скором времени получить новые масштабные соревнования.

Vortex Sport Battle — это звезды спорта в новом для себя амплуа.

Зрители смогут увидеть давно ожидаемую зарубу между фитнес-блогером Алексеем Столяровым и MMA-блогером Артемом Тарасовым, а также дуэль воркаут-атлетов: обладателя рекорда Книги Рекордов Гиннеса Евгения Лося и двукратного чемпиона Европы по стритлифтингу Евгения Скурихина. Столкнутся и два ветерана от бодибилдинга, Юрий Спасокукоцкий и Сергей Югай. А Виктор Блуд бросит вызов самому сильному человеку Петербурга Максиму Баруздину, да ещё и в необычной программе. Впервые атлеты будут соревноваться в элементах сценического экстрима: ломать железные болты, надувать грелки и сгибать арматуру.

Кроме того, на арену выйдут блогеры Алексей Шреддер, Денис «Антибилдер» Зиновьев и Юра «Зефир» Карпенко. Компанию им составят стронгмен Алексей Марков, обладательница несметного количества наград Ксюша Голощапова, чемпионка мира по армлифтингу Майя Блинова, МСМК по пауэрлифтингу Александр Юханов, МСМК по армлифтингу Никита Юрковец и чемпион Алтайского края по тяжелой атлетике Дмитрий Белоусов.

За трансляцией московского турнира следили миллионы зрителей.

НАША СПРАВКА

Турниру в Петербурге предшествовал фестиваль спорта и здорового образа жизни SN PRO EXPO 2018, который прошёл в Москве в ноябре. Главным его открытием стало Гран-При с участием восьми команд, собранных ведущими спортивными Youtube-каналами, и призовым фондом в миллион рублей.

—Прежде я видел Vortex Sport Battle только на Youtube. Вживую это очень круто, огромная энергетика. Мы просто сорвали голос, болея за своих атлетов. Организаторы большие молодцы, что сделали такое шоу! — отметил видеоблогер Алексей Столяров.

Тогда команда проекта прислушалась к мнению зрителей, которые требовали появления на площадке звёзд спорта: Виктора Блуда, Алексея Шреддера, Игоря Войтенко, Юрия Спасокукоцкого и Александра Капралова.

Одни собрали команды и выступали в роли наставников, другие — сами вышли на арену. Поле битвы окружили тысячи зрителей, а официальную трансляцию и стримы смотрели миллионы болельщиков.

—Я в шоке от того, как парни сражались, порой даже не имея необходимой техники, шли до конца во всех упражнениях. Я максимально вдохновлен и горд парнями из своей команды, и мы еще вернемся на эту площадку! — пообещал Игорь Войтенко.