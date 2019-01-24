«Им грозило пожизненное заключение»: Почему в Петербурге оправдали обвиняемых в расстреле ОМОНа

Вооруженная атака на машину ОМОН в Петербурге в декабре 2015 года стала самым громким нападением на полицейских со времен лихих 90-х. Бандиты в масках, наперевес с автоматом Калашникова и пулеметом, протаранили своей «Газелью» служебный «УАЗ», расстреляли бойцов и, облив их бензином, подожгли. Один из сотрудников погиб на месте, второй впал в кому, но выжил. Через полгода подозреваемых задержали, и суд над ними должен был стать публичной поркой. Но этого не произошло: спустя три года заседатели полностью оправдали обвиняемых, которым грозило пожизненное заключение. «Комсомолка» решила разобраться, как такое оказалось возможным.

«ПОХИТИЛИ 22 МИЛЛИОНА»

Тлеющую машину сотрудников транспортного ОМОНа зимой 2015-го показали по всем каналам страны. Первыми помощь полицейским оказали прохожие, которые вытаскивали пострадавших из авто и тушили на них одежду.

- Полицейский лежит на земле весь в крови, служебный «бобик» горит, - рассказывали очевидцы нападения. – Это какой-то хаос.

Очевидцами нападения стали десятки горожан Фото: ДТП и ЧП Петербурга

Но спасти удалось только одного человека - прапорщика Сергея Барканова, который был за рулем «УАЗ». Его коллега, 44-летний подполковник Анатолий Яблоков, во время бойни погиб. Не пострадала и бухгалтер строительной компании Дарья Щербакова, которая также в тот момент была в салоне полицейской машины.

Оказалось, что облава на полицейских произошла из-за денег: силовики подрабатывали нелегальными инкассаторами, и в тот день перевозили 22 миллиона рублей. Деньги пропали вместе с налетчиками.

«ЭКСПЕРТИЗА ДНК ПОДТВЕРДИЛА ВИНУ ЗАДЕРЖАННЫХ»

Чтобы раскрыть это дерзкое преступление сыщиками пришлось проделать огромную работу. Ведь все, что у них было – сгоревшая полицейская машина и автомобиль нападавших.

- Это был вопиющий факт: готовится засада, расстреливают, - признаются сыщики. - Мы скрупулезно восстановили всю картину и, например, выяснили, что один из интересующих нас людей проживал в соседней области. Был февраль. И оперативники, чтобы задержать этого гражданина, неделю прожили в машине в мороз. Они когда вернулись обратно, от них пахло хуже, чем от бездомных. Но глаза горели, они успешно отработали. Сейчас алгоритм раскрытия этого преступления заложен уже в учебный цикл.

Машина полицейских выгорела Фото: ДТП и ЧП Петербурга

Номера на двигателе преступников были сбиты, от цифр осталось несколько точек. Эксперты составили из них предполагаемые номера, получилось 30 разных вариантов. В итоге по всей стране нашли владельцев всех этих машин. Один из них позже и стал подозреваемым. Задержанный тут же стал давать признательные показания - так сыщики вышли на двух его подельников, один из которых тоже во всем сознался. Позже частицы ДНК одного из подозреваемых удалось найти в сгоревшем авто. Казалось, преступление раскрыто…

«НА МИЛЛИОНЫ ПОКУПАЛИ МАШИНЫ И ВЫПИВКУ»

Задержанными оказались гражданин Израиля и России Аркадий Нусимович, мастер спорта по каратэ, детский тренер Геннадий Левинский и житель Петербурга Алексей Геворкян. Единственный, кто отрицал свою вину, был Насимович. Он был одним из тех, кто, по версии следствия, держал оружие. Но оно заклинило, и стрельбой из автомата его прикрыл Левинский. Он и Геворкян сначала не отрицали свою вину, и по решению суда их отправили в СИЗО, где они провели три года.

До задержания подозреваемые, по версии силовиков, жили на широкую ногу. Во время обысков у одного из них нашли 1,6 миллиона рублей. Остальное, как предполагается, задержанные успели потратить на дорогие машины: Audi Q7, Chevrolet Tahoe, Toyota Land Cruiser, коньяк и дорогие телефоны. Также у одного из обвиняемых нашли несколько патронов. Оставалось все это доказать в суде. Обычно труда с этим у прокуратуры не возникает, но обвиняемые сделали ход конем и попросили рассматривать свое дело присяжных.

Обвиняемые дали показания на камеру

В большинстве случаев, как и в фильмах, здесь срабатывает то, как представят свои доводы сторона защиты и обвинения, кто из них убедит председателей, тот и выиграл суд. И вот в конце января 2019 года присяжные вынесли неожиданное решение – всех трех обвиняемых в нападении на ОМОН оправдать и выпустить из-под стражи прямо в зале суда.

«ОБВИНЕМЫЕ – ПРЕСТУПНИКИ ИЛИ ЖЕРТВЫ?»

Решение присяжных обвинители и потерпевшие восприняли в гробовой тишине.

- Я не хочу разговаривать на эту тему, - честно признался пострадавший в нападении водитель Станислав Барканов. – Думаю, о моем мнении вы догадываетесь. Я сам в недоумении, как и мои бывшие сослуживцы.

Сами присяжные свое решение не комментируют.

- Узнать, почему присяжные решили так, а не иначе – невозможно, - поясняют в суде Санкт-Петербурга. – Они отвечали на вопросы о виновности и невиновности. Делали это в совещательной комнате. И все обсуждения их остаются в тайне. Таково законодательство.

Выживший водитель в шоке от решения присяжныхФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Чтобы разобраться в решении присяжных «Комсомолка» изучила все доводы защиты. Как оказалось, адвокаты действовали, как по сценарию американских фильмов:

1. Дискредитировать сторону обвинение.

Первым делом защита ударила по обвинению, попытавшись доказать, что следствие трактует все в свою пользу и замалчивает факты. Адвокаты это сделали на примере справки из больницы. Аркадий Нусимович заявил, что в тот день он был у своего знакомого. В тот день его приятелю якобы было плохо, и ему вызвали «скорую». И Нусимович примчался к другу сразу же после уезда врачей. Но сторона обвинения, по словам защиты, представила только справку из скорой помощи, что вызов к другу обвиняемого не был зафиксирован.

- Вторая справка – из поликлиники по месту жительства друга Нусимовича полностью подтвердила слова Нусимовича, что врачи неотложной квартирной помощи действительно выезжали в адрес свидетеля, - ликовали адвокаты на заседании.

Один из обвиняемых преподавал каратэФото: Личная страница героя публикации в соцсети

2. Предоставить алиби.

Раз справка врачей подтвердила, что в тот день действительно к другу Нусимовича выезжали медики, то адвокаты вызвали приятеля обвиняемого, который подтвердил, что в тот день Аркадий действительно был у него.

- Мой подзащитный заявил, что пришел к другу сразу же после уезда врачей, - объясняет адвокат Нусимовича Инесса Фролова. - Этот же факт подтвердил и знакомый. Получилось, что подзащитный приехал к другу в 13:40. А нападение произошло в 11:16. За это время нереально доехать до адреса свидетеля. Поэтому у нас есть косвенное алиби.

3. Обелить обвиняемых.

Для всех присяжных обвиняемые всегда предстают как чистый лист. Им нельзя изучать их биографию и характеристики, также они не знают и про их возможные судимости. Защите остается представить подсудимых в выгодном свете. Так и произошло. Особенно защитники давили на возраст обвиняемых. Вот как это было:

«Мой подзащитный Нусимович, я просто прошу вас посмотреть на него. Он разрабатывал спецоперацию, руководил ею, да еще и сам держал автомат?! Через три месяца, в самом начале мая, ему исполнится 61 год. В декабре 2015 года ему было 57 лет. Вскоре ему уже должно было исполниться 58. Согласитесь, это уже не тот возраст, когда человек способен на подобные подвиги».

Георгий Насимович отрицал свою причастность к преступлению

4. Опровергнуть доказательства обвинения

Когда присяжные начали сомневаться, адвокаты стали опровергать все улики, которые были в деле.

Первое по чему прошлись защитники – найденные в квартире обвиняемых деньги. Найденный у Геворкяна миллион адвокаты объяснили тем, что часть денег заработал он сам: покупка и продажа машин. Еще часть – это доля от продажи общей с сестрой квартиры (родственница подтвердила это в суде, – прим.ред.).

Затем адвокаты начали говорить про экспертизу ДНК, заявив, что она носит «вероятностный характер» и все зависит от того, кто проводит исследование.

И в конце защитники достали свой главный козырь. Как неудивительно, это признательные показания самих обвиняемых.

- Если посмотреть внимательно на видеозапись, там видно синяк под глазом у обвиняемого, - поясняет Инесса Фролова. – Также заметно, как он идет «практически хромая». Поэтому защита попросила посмотреть присяжных, в каком виде они находятся, когда дают показания.

Машину ОМОН таранили Газелью

5. Представить обвиняемых в образе жертв.

Адвокаты намекнули присяжным, что показания из обвиняемых якобы выбили. Поэтому под давлением им и пришлось признаться на камеру. Образ жертв дополнил и Нусимович, который все время отрицал свою вину.

- Нусимович нужен был, чтобы завладеть его квартирами, - поясняет адвокат. - Пока он был под стражей, в 2016 году по подложным доверенностям его избавили от двух квартир. Получается что кому-то выгодно, чтобы он сидел долго. Сейчас по этому факту уже возбуждено уголовное дело.

Один из полицейских погиб на местеФото: Асхат БАРДЫНОВ

6. Ударить по жертвам преступления.

И последним штрихом защиты стали сами жертвы нападения.

Откуда Нусимович или любой другой могли знать, на какой именно машине поедут в конкретный день сотрудники транспортного ОМОН с кассиром? Представленные обвинением доказательства не указывают на такой источник. Такая информация, со всей очевидностью, имелась, исключительно в самом транспортном ОМОН…

При этом в суде адвокаты заявили, что сотрудники ОМОН первыми открыли огонь, после чего последовали выстрелы из ГАЗели. И напоследок, защитники напомнили, что бухгалтер вообще не пострадала во время стрельбы.

- Присяжные нас услышали, - резюмировали адвокаты.

В самой прокуратуре уже заявили, что будут обжаловать решение присяжных в Верховном суде РФ.

КОНКРЕТНО

ИЗВЕСТНЫЕ ДЕЛА С УЧАСТИЕМ СУДА ПРИСЯЖНЫХ

Суд присяжных признал виновными обвиняемых в убийстве Бориса Немцова

Одно из самых известных уголовных дел, которое за последнее время рассматривал суд присяжных – убийство политика Бориса Немцова. Фигуранты дела решили, что в народными судьями у них больше шансов на оправдательный приговор. Но ошиблись. На обсуждение судьбоносных вопросов о расследовании убийства Немцова коллегия народных судей потратила три дня. И в итоге вынесла обвинительный приговор всем фигурантам дела.

Суд присяжных оправдал приморских партизан

Этот приговор наделал много шума среди россиян. Приморский краевой суд полностью оправдал так называемых «приморских партизан», которые в 2009 и 2010 годах терроризировали местных полицейских. Дело Александра и Вадима Ковтунов, Романа Савченко, Максима Кириллова, Владимира Илютикова и Алексея Никитина насчитывает более 50 томов. Банда, созданная семь лет назад, прогремела на всю страну после того, как стала нападать на патрульные машины и участки. При этом сами «партизаны» заявляли, что так борются с «полицейским беспределом». Они совершили шесть убийств, а также десятки грабежей и разбойных нападений. В итоге суд присяжных полностью оправдал двух участников банды.

Присяжные признали виновными «банду амазонок», которые убили три десятка человек

Главари банды - 35-летний стоматолог Роман Подкопаев (ликвидирован во время задержания) и его гражданская супруга, 42-летняя Инесса Тарвердиева - начали убивать в Ставропольском крае, где жили, а потом стали приезжать в Ростовскую область, к родственникам - супругам Синельник. Днем вели себя, как обычная семья, а ночью рыскали по федеральной трассе «Дон» на мотоцикле в поисках автомобилей, водители которых остановились переночевать. Потом стали убивать сотрудников правоохранительных органов и бизнесменов, врываясь в их дома. В общей сложности на счету «банды амазонок» (прозвали ее так из-за ножа, найденного у одного из мест убийств, на котором было выгравировано: «Моей любимой амазонке») порядка 30 убийств, в том числе семьи спецназовца Дмитрия Чудакова, но судили за десять, остальные якобы совершил застреленный лидер Роман Подкопаев. Делом также занимался суд присяжных, который признал виновными всех участников банды.

Присяжные оправдали главу банды, сознавшегося в организации убийства

В суде Татарстана коллегия присяжных оправдала трех руководителей местной ОПГ «Перваки». Преступники возглавляли одну из казанских бригад, наводивших некогда страх на весь город. Армия преступников достигала 400 бойцов. Они собирали деньги в общак и крестили новобранцев кровью. В начале 90-х бойцы обзавелись оружием и сгребли под свое крыло коммерсантов. Крышевали целые предприятия: у «перваков», например, был асфальтовый завод в Отарах, отстегивавший до 30 процентов прибыли. Кроме того, ночные клубы, бордели, торговцы наркотиками - в общем, все как у людей. Когда же преступники оказались на скамье подсудимых, присяжные оправдали всех трех членов банды. Это удивило даже самих ли обвиняемых.