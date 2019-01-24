Петербуржцы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали бронзовыми призерами чемпионата Европы по фигурному катанию

В смешанную зону Дмитрий Козловский пришел не в лучшем настроении. «Что вы задаете одни и те же вопросы?» - начал он диалог с пишущей прессой, пройдя уже телевизионное чистилище. После этого дежурными фразами фигурист из Петербурга заговорил об отличной организации соревнований, прекрасной публике и позитивных ощущениях от выступления на «Минск Арене».

Свою ошибку Козловский объяснил фирменной фразой из репертуара Алины Загитовой: «Мы ведь не роботы!» В свою очередь Бойкова заверила, что при ошибке одного партнера другой обязательно старается поддержать его. Поверьте, далеко не во всех спортивных парах такой стиль взаимоотношений. Частенько в подобных ситуациях фигурист или фигуристка, допустившие ошибку, вообще отправляют отдуваться перед репортерами партнера.

Экспресс-анализ единственной ошибки, допущенной Козловским в Минске, временами напоминал научную дискуссию.

- В подобных ситуациях бывает трудно установить причинно-следственную связь, - отметил выросший в профессорской семье фигурист. – За всю свою карьеру на соревнованиях допускал ошибку на прыжке максимум два раза. Возможно, сказался некий стресс, связанный с ответственностью, возможно, перерыв между чемпионатами России и Европы был небольшим. Еще не отошел от эмоций, которые захлестнули в Саранске на самом ответственном старте сезона.

На вопрос о том, какие уроки нужно извлечь из допущенной ошибки, Козловский ответить не успел. На экране, установленном в смешанной зоне, высветились оценки за исполнение произвольной программы итальянской пары Николь делла Моника/МаттеоГуаризе. По сумме двух программ питерские фигуристы опередили опытных соперников на 0,14 балла. «Так не бывает!» - не удержалась от восклицания Бойкова, а Козловский, уже вошедший в роль профессора, пояснил, что подобное преимущество означает оценку за взмах руки.

Можно назвать случившееся чудом, но ученики Тамары Москвиной подчеркивали: это работа тренера. И всех тех, кто помогает мэтру, воспитавшей четыре «золотые» олимпийские пары. Первые медали чемпионата Европы ребята считают шагом к пятому триумфу своего тренера.

В споре за «золото» французы Ванесса Джеймс/Морган Сипре опередили Евгению Тарасову и Владимира Морозова. И опытная российская пара допустила ошибку при исполнении каскада, которая, скорее всего, и предопределила итог спора за первое место. Французскую пару можно назвать «внуками» Москвиной.

В свое время, работая в США, Тамара Николаевна тренировала американскую пару КиокоИна/Джон Циммерман. Завершив карьеру, Джон стал успешным тренером. Работает в дуэте со своей супругой, известной в прошлом итальянской фигуристкой Сильвией Фонтана. На прошлогоднем чемпионате Европы в Москве Джон сказал, что тренерскому ремеслу научился у Москвиной.