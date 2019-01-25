Хроники блокады в строчках и кадрах: Как снималось кино и выходили газеты в суровую зиму 1941/42 года

27 января 1944 года Ленинград полностью сбросил оковы фашистской блокады. Немцы были отогнаны от стен города. Больше не рвались на улицах и площадях вражеские бомбы и снаряды, и ленинградцы приступили к возрождению своего многострадального города.

872 дня блокады вошли в историю как трагическое и героическое время. Не хватало хлеба и медикаментов, боеприпасов и топлива. В суровую зиму 1941/42 года замерзли водопровод и канализация. На долю ленинградцев выпали нечеловеческие испытания, которые, казалось бы, немыслимо было преодолеть.

В главной роли - Ленинград.Фото: Александр ГЛУЗ (архив)

Но город жил, а главное - продолжал сопротивляться врагу. Можно с уверенностью сказать, что во время фашистской осады не было информационной блокады. На центральных улицах на всеобщее обозрение вывешивали огромные стенды «Окна ТАСС». Не прерывало вещание ленинградское радио. Радиожурналисты знали, что в домах, пока родители трудятся на заводах, выпуская оружие для фронта, их возвращения ждут маленькие блокадники. Для детей было организовано специальное вещание: читали сказки иразыгрывали целые спектакли у микрофона. Теплую память об этих радио-эфирах многие сохранили на всю жизнь. Одним из символов несгибаемости ленинградцев стал метроном, который звучал по радио в перерывах между трансляциями, словно бьющееся сердце осажденного города.

Писатели - на фронт!

Ленинград буквально стал центром притяжения журналистов и писателей, прикомандированных к фронтовым газетам. Главный редактор «На страже Родины» военной поры Максим Гордон вспоминал, как в блокадном Ленинграде поспорили главный редактор газеты Волховского фронта «Фронтовая правда» Константин Павлов и писатель Александр Чаковский, который служил у него в редакции. Павлов настаивал, чтобы Чаковский немедленно вернулся за линию фронта и готовил передовицы для газеты.

Очередь за свежим номером. Фото: Борис КУДОЯРОВ/РОСФОТО

А писатель категорически отказывался, мотивируя тем, что именно здесь и сейчас происходит все самое главное и он не может изменить своему долгу и должен продолжить свою командировку в осажденном городе. Главный редактор сдался. Чаковский, разумеется, потом с лихвой отработал свою газетную поденщину. Но благодаря настойчивости писателя уже в годы войны вышли его романы «Это было в Ленинграде» и «Лида». И ведь не ради гонорара, рискуя жизнью, собирал материал для этих книг Александр Чаковский. Он работал для истории и, как многие его коллеги, был летописцем правды о войне и мужестве людей. Итогом этой работы стал всемирно известный роман «Блокада», по которому на киностудии «Ленфильм» режиссер Михаил Ершов поставил знаменитую киноэпопею.

Подвиг журналистов

В самые тяжелые дни объем городской прессы сократился до двух страниц. Но не уменьшились тиражи. Читатели регулярно получали «Ленинградскую правду», «Смену», на позиции бойцов Ленинградского фронта везли газету «На страже Родины». По воздушному мосту с Большой землей как самые важные депеши самолетами доставляли центральные «Комсомольскую правду», «Правду», «Известия».

«Комсомолка» ежемесячно публиковала на своих страницах репортажи из Ленинграда и письма ленинградцев, в которых они рассказывали о своей непростой жизни и борьбе в условиях города-фронта.

Классик советского кинематографа Евгений Шапиро (слева) на заседании киноклуба. Фото: Ленфильм

О значении газет в отрезанном вражеским кольцом городе еще в годы войны в «Правде» написал поэт Николай Тихонов: «Никогда не забуду, как в окопах на Неве, на батареях Пулково, у разведчиков, на аэродромах, в блиндажах и землянках читали бойцы и командиры свою боевую газету. Ждали ее, как искали в ней описание подвигов, новое в овладении всеми видами оружия, статьи своих старших начальников, ответы на письма, песни и стихи и как жадно их читали в перерывах между боями».

Кто в осажденный Ленинград доставлял газеты

К концу страшного 1942 года пресса доходила до читателей быстрее, чем до войны. В начале 1941-го в городе работало более пятнадцати тысяч связистов - работников телефона, телеграфа, радио и почты. Во всех службах почтамта двери были открыты и после 22 июня.

- Только 12 июля, впервые с начала войны, закрылись 17 отделений связи, но осталось около 130, - рассказывает заместитель директора по науке и технике Центрального музея связи имени Попова Нина Борисова. - Входящую почтовую корреспонденцию и газеты регулярно выгружали из транспорта и доставляли населению, предприятиям, учреждениям, воинским частям.

После 8 сентября, когда враг захватил Шлиссельбург и окружил Ленинград с суши, у города осталась практически одна связь с Большой землей - Дорога жизни.

И продовольствие, и боеприпасы, и почту переправляли по Ладожскому озеру: зимой по льду, летом по воде. Авиацию использовали для доставки почты крайне редко. Мешки с корреспонденцией стали залеживаться. В ночь на 12 ноября 1941 года в почтамт попали две бомбы. Они прошли через все здание вплоть до фундамента. Работа почтамта сосредоточилась в двух небольших комнатах. Бензина не хватало, и для почтовых перевозок использовали только одну-две машины в день.

- Корреспонденцию мы разносили, пока не было больших морозов, - вспоминала почтальон Наталья Петрушина в «Блокадной книге». - Потом не стало машин. Нам приходилось так делать: в четыре-пять часов два-три человека сами ехали с санками на почтамт. Забирали мешки и везли. Но везли как? Друг друга подталкивали и в течение дня привозили.

Сил почтальонов не хватало и на доставку писем. Потому о газетах говорить не приходится. Академик Лихачев, переживший первую блокадную зиму, вспоминал, что с января 1942-го газет в городе не стало совсем. Работу «Союзпечати» свернули. К концу зимы 96 отделений связи не работало. Службу перевозки почты реорганизовали, объединив в ней все средства: по воде и ледовой трассе, самолетами, автомобилями и поездами. На аэродромах, где не было оседлых почтовых предпри ятий, устроили пункты в землянках.

- Когда у берега замерзал лед, почту перегружали и везли на саночках к кромке льда к пароходу, - добавляет Борисова. - И эта работа выполнялась днем и ночью в любую погоду, когда не было видно полыньи или пробитого бомбой льда.

Первые газеты стали появляться в городе только весной 1942-го: по воспоминаниям Лихачева, раз в две недели их расклеивали на заборах. «Союзпечать» вновь заработала!

- Так как чтение газет на улицах зимой было затруднено, то во всех почтовых предприятиях стали открывать «газетные уголки», где вывешивали свежую прессу, - рассказывает исследователь. - По области для лучшей доставки печати стали использовать агитфургоны.

После реорганизации почтамта, к осени 1942-го, газеты доставляли после выхода из типографии даже быстрее, чем до войны.

Пропажа редакционного патефона

Военный корреспондент Сократ Кара подружился на передовой с Героем Советского Союза младшим сержантом Тимофеем Пироговым. Этот боец в памятный день 18 января 1943 года, когда соединились войска Ленинградского и Волховского фронтов и прорвали блокаду Ленинграда, получил поручение доставить донесение об этом в штаб полка. По пути он наткнулся на группу немецких солдат и в одиночку вступил с ними в бой.

Его ранили, но пакет вовремя дошел до штаба. Жизнерадостный и веселый Пирогов был всеобщим любимцем в своем полку. Его фронтовые товарищи тревожились: жив или нет Тимофей. И Сократу Каре пришла в голову замечательная мысль.

Жители в ожидании концерта, на котором прозвучала знаменитая Ленинградская симфония Шостаковича. Фото: Борис КУДОЯРОВ/РОСФОТО

При помощи знакомого специалиста с «Ленфильма» журналист записал в госпитале на пластинку обращение младшего сержанта. Затем взял в вещмешок редакционный патефон и вместе с ним по торфяным болотам пробрался в часть Пирогова. Голос товарища вызвал фурор. А Сократу Каре пришлось подарить бойцам не только пластинку, но и редакционный патефон. Впрочем, газетный завхоз пропажу ценного в то время аппарата простил. А голос героя после этого крутили во всех подразделениях фронта.

Кстати, после войны Сократ Сетович Кара написал сценарий одного из самых трогательных фильмов о блокаде «Зимнее утро» - о девочке Кате, чудом выжившей в пустом и холодном доме и спас шей маленького мальчика. Апофеоз этой истории - встреча с отцом мальчика. С тех пор совершенно незнакомый офицер-ленинградец стал отцом и для Кати.

Автомат - подарок солдату от пионерки

В блокадном Ленинграде не было чужого горя. Всех породнила общая боль и общие испытания. Такие сюжеты не придумаешь, их нужно пережить. Конечно, факты - основа любого блокадного репортажа. Но и в стихах блокадных авторов в каждой строчке не было места лирическим метафорам и красивостям, в них тоже отражалась быль. В годы войны Михаил Дудин написал стихотворение «Автомат пионерки Варты»:

На смертный бой по рыхлым тропам марта

В сырую ночь впотьмах идет солдат.

Ему простая пионерка Варта Тяжелый подарила автомат.

В основе этого произведения - реальный факт. В редакцию одной из ленинградских газет пришло письмо от пионерки Варты Чарухчан. Девочка, переживавшая самую трудную блокадную зиму, написала: «Мой папа, брат и два дяди погибли, защищая нашу любимую Родину. У меня есть 300 рублей, на которые я хочу купить винтовку и передать ее нашему знакомому - смелому моряку дяде Саше, чтобы он отомстил за нас».

Сотрудница "Ленинградской правды" Крылова готовит полосы для отправки. Фото: Сергей СТРУННИКОВ/Военный альбом

Опубликованное в газете письмо получило мощный резонанс. Один из руководителей обороны города - первый секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) Андрей Жданов - дал указание передать именной автомат - подарок ленинградской девочки - дяде Саше, бойцу морской пехоты Александру Нарастисяну.

Корни несгибаемого ленинградского характера не в фанатизме, они в вере в победу. Иначе быть не могло, иначе зачем было терпеть страдания и лишения.

Еще один показательный факт привел в своих воспоминаниях главный редактор газеты «На страже Родины» военной поры Максим Гордон. Вместе с поэтом Вадимом Шефнером он ехал по Ленинграду после бомбежки. На углу улиц Моховой и Пестеля они увидели разрушенный дом с чудом уцелевшей на третьем этаже частью комнаты. Страшное зрелище: обрушившийся фасад, а в глубине чьей-то еще утром квартиры - старинная мебель и зеркало на стене. Вадим Шефнер тут же сочинил стихи, в которых были и такие строки, посвященные зеркалу:

…все пройдет.

И чтобы не случилось -

Враг никогда не отразится в нем.

Так и вышло. В Ленинград немцы попали лишь в качестве пленных. Позорным «парадом», оборванные и поникшие, они прошли по Невскому. Своими взглядами их провожали пережившие блокаду люди. Если посмотреть на фотографии, запечатлевшие это событие, можно отчетливо увидеть, что нет в глазах ленинградцев ненависти к врагам. Лишь презрение и жалость.

Летопись блокады писали не только поэты, литераторы и журналисты. В городе работали фронтовые кинооператоры, фиксируя различные моменты жизни осажденного города. Летом 1942 года на экраны вышел документальный фильм «Ленинград в борьбе».

С огромным интересом его смотрели в кинотеатрах всей страны. Картину увидели во многих странах - союзниках антигитлеровской коалиции. Именно этот фильм стал первым документальным рассказом о стойкости ленинградцев. До прорыва блокады было еще полгода, до полного освобождения из вражеского кольца - полтора, но ни у кого не было сомнений, что враг не добьется падения города на Неве и Ленинград выстоит.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

«Комсомолка» и «Ленфильм» открыли выставку

В эти дни, когда вся наша страна отмечает 75-ую годовщину полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады, газета «Комсомольская правда» и киностудия «Ленфильм» подготовили выставку «Летописцы подвига: кино и журналистика в осажденном городе». Она посвящена тем людям, кто донес до нас правду о трагическом и героическом времени. В том числе военным корреспондентам «Комсомолки» Роману Июльскому и Борису Кудоярову, которые все 872 блокадных дня находились и работали в Ленинграде.

Выставка рассказывает о поэте, журналисте, участнике обороны полуострова Ханко и прорыва блокады Ленинграда Михаиле Дудине; альпинисте, участнике маскировки доминант Ленинграда Михаиле Боброве; писателе, участнике войны Данииле Гранине; контрразведчике, участнике боев на Невском пятачке Борисе Пидемском. Написанные ими воспоминания от первого лица - бесценный документ эпохи.

Среди героев талантливые люди - кинематографисты, отставившие на время войны свою профессию и ушедшие воевать. Это знаменитые режиссеры Ян Фрид и Евгений Червяков. Актриса Янина Жеймо в годы блокады тушила зажигалки на крышах и выступала в госпиталях и на фронте. Кинооператор Евгений Шапиро сначала воевал на Ленинградском фронте, а затем был включен в группу блокадных операторов. Он снимал прорыв блокады и «парад» пленных немцев на Невском.

Участники войны Николай Лебедев и Михаил Ершов пришли в кино уже после победы. Они воплотили в своих фильмах правду о войне и блокаде. Пространство «Ленфильма» выбрано для выставки не случайно. Старейшая киностудия страны была эвакуирована в Алма-Ату, но за тысячи километров от линии фронта продолжала снимать кино, которое поднимало наших солдат в бой, вело к победе. Как только завершилась блокада, «Ленфильм» вернулся. В старых стенах началось производство новых фильмов - фильмов, вдохновлявших к возрождению страны. Выставка «Летописцы подвига» расположена среди других экспонатов выставочного пространства «Ленфильм». Здесь рядом с реликвиями военного времени - раритеты из всемирно известных картин киностудии. Это соседство наглядно показывает, какой необыкновенной жизненной силой обладает наш город.

Пережив ужасную блокаду, он не потерял любовь к прекрасному.

КОГДА: с 25 января по 25 февраля.

ГДЕ: киностудия «Ленфильм», Каменноостровский проспект, 10.

РЕЖИМ РАБОТЫ: с 11.00 до 19.00 (экскурсии каждые 1,5 часа).

ЦЕНА БИЛЕТОВ: 200 рублей, льготный 100 рублей, жители блокадного Ленинграда и ветераны ВОв бесплатно!