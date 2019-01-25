Загадка века: захоронят ли останки расстрелянных членов семьи Романовых

Рано утром 24 января в Петропавловском соборе прошла литургию по членам семьи Дома Романовых. Отдать дань памяти праотцам, которые захоронены тут же в храме специально приехали - праправнук императора Александра III - Павел Эдуардович Куликовский и вдова Тихона Куликовского-Романова, вдова племянника Николая II Ольга Николаевна Куликовская-Романова. Сейчас все потомки царской семьи разбросаны по миру и живут в разных городах. Но в эти дни они не могли приехать в Петербург.

Вдова племянника Николая II Ольга Николаевна Куликовская-Романова не могла не приехатьФото: Олег ЗОЛОТО

Ровно 100 лет, в ночь на 24 января 1919 года в Петропавловской крепости были расстреляны внуки императора Николая I – великие князья Павел Александрович, Дмитрий Константинович, Николай Михайлович и Георгий Михайлович. Каких-либо обвинений им не предъявлялось, главная причина – в том, что они принадлежат царской крови. Расстрел великих князей стал четвертым и заключительным актом физической расправы членов дома Романовых. И хотя прошло уже много времени, до сих пор вокруг их гибели много вопросов.

Главная цель конференции стереть белые пятна в истории и биографии членов царской семьиФото: Олег ЗОЛОТО

Чтобы прояснить их в Санкт-Петербурге организовали международную конференцию «Праведники живут во веки».

- Главная цель - стереть белые пятна в истории и биографии членов царской семьи, - отметила на открытии председатель Наблюдательного совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.

Произнести и услышать слово исторической правды о жизни царской семьи и членов императорского дома – с таким стремлением приехали представители разных регионов России. В этом году в конференции участвовали делегации из Тюменской, Свердловской, Орловской, Московской областей, Санкт-Петербурга, Перми и других городов. Это историки, культурологи, архивисты.

Произнести и услышать слово исторической правды о жизни царской семьи и членов императорского дома – с таким стремлением приехали представители разных регионов РоссииФото: Олег ЗОЛОТО

ЧТО ИЗВЕСТНО

Несмотря на то, что расстрел четырех великих князей произошел в историческом центре бывшей столицы империи, информации об этом событии сохранилось намного меньше, чем об убийстве Николая II в Екатеринбурге. Однако описания казни великих князей в Петропавловской крепости можно найти в воспоминаниях их родственников, избежавших расправы. В России эти воспоминания стали публиковать, начиная с 1991 года.

Праправнук императора Александра III - Павел Эдуардович Куликовский - поприветствовал всех участников конференцииФото: Олег ЗОЛОТО

Потомок семьи Эдуард Куликовский привел слова из мемуаров княгини Ольги Палей, жены князя Павла Александровича, которая в январе 1919 года находилась в Петрограде:

«Один старый тюремный служитель, видевший казнь, рассказал о ней /доктору/ Мальцеву, поклявшись всеми святыми, это именно так и было дело. В среду Павла, одного, привезли на Гороховую и продержали до десяти вечера. Потом объявили, что увозят без вещей. С Гороховой привезли в Петропавловку. Трех других великих князей доставили со Шпалерной. Всех вместе отвели в тюрьму Трубецкого бастиона. В три ночи солдаты вывели их голыми по пояс и провели на территорию Монетного двора, где у крепостной стены напротив собора была вырыта общая могила, где уже лежали тринадцать трупов. Поставили князей на краю и открыли по ним стрельбу» (14).

Итогом встречи станет издание сборника докладов исследователей и их детальный анализФото: Олег ЗОЛОТО

НЕУПОКОЕННЫЕ

Директор государственного музея истории Санкт-Петербурга Александр Колякин рассказал, что тема исследований истории семьи Романовых для сотрудников Петропавловской крепости непроходящая: это постоянная научная, реставрационная работа:

Тюрьма в Трубецком бастионе считалась ликвидационной, сюда привозили людей, которых приговаривали к расстрелу. Судя по тем документам, которые сумели найти, выносили приговор сразу 15-25 людям. А так как эта территория была закрыта — она была огорожена высоким забором — выкапывали общую могилу и здесь же и хоронили.

- Сколько людей было захоронено под стенами Петропавловки, никто точно сказать не может. В архивах есть только обрывочные сведения, да и дела приговоренных к расстрелам в то время вели на скорую руку, не сильно концентрируясь на документации, - говорят музейные работники.

В 1989 году рабочие, рывшие траншею, наткнулись на четыре черепа. Тогда в музее предположили, что это останки великих князей, расстрелянных на территории крепости, однако экспертиза это не подтвердила. И хотя потом на раскопках нашли останки около 200 человек, идентифицировать их пока не удалось

Остается вопрос и с тем, что из 18 расстрелянных Романовых, только половина причислена к лику святых. "Почему" - с таким вопросом обратились слушатели к докладкичкам конференции.

- Мы тоже задавали этот вопрос, - взяла слово организатор конференции Анна Громова. - Представители русской православной церкви пояснили, что в этом как раз помогут исследования историков. Необходимо подготовить материалы для написания жития святого для каждого из мучеников, чем мы как раз и занимаемся на конференциях.

Итогом встречи станет издание сборника докладов исследователей и их детальный анализ, который, надеемся, поможет узнать подробности трагической истории, связанной со смертью четы Романовых.

СПРАВКА «КП»

Известно, что из 40 членов царского Дома после революции было расстреляно 18 человек. 13 июня 1918 года под Пермью расправились с младшим братом, отрекшегося от престола императора, великим князем Михаилом Александровичем, в котором некоторые видели возможного правителя страны. 17 июля в подвале дома инженера Ипатьева в Екатеринбурге расстреляли самого бывшего царя Николая II, его супругу Александру Федоровну, детей и прислугу. Сутки спустя на Урале казнили великую княгиню Елизавету Федоровну, великого князя Сергея Михайловича, трех князей императорской крови и близких им лиц. Эти люди известны как Алапаевские мученики. Двоих из них - Елизавету Федоровну и инокиню Варвару, позднее причислили к лику святых. Известно, что из 40 членов Царского Дома после революции было расстреляно 18 человек.

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