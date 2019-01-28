Линкор «Октябрьская революция», крейсер «Киров» и миноносец «Ленинград»: В игре World of Warship появился легендарный Балтийский флот

В этом году Петербург отмечает важное событие в истории города – 75-летнюю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Битва за Северную столицу, самая продолжительная в Великой Отечественной войне, длилась 872 дня - с 8 сентября 1941 года. Окончательно вражеские цепи были разорваны 27 января 1944 года.

Марат: История Ветерана World of Warships.

Особую роль в обороне города, прорыве осады и обеспечении Ленинграда в блокадных условиях сыграл Балтийский флот под командованием адмирала Трибуца и Ладожская военная флотилия. В их распоряжении были лучшие корабли, без которых, возможно, город на Неве не выжил бы. Большая часть из них уже давно находятся на покое. Однако их подвиги не забыты.

Сегодня почувствовать себя капитаном мощного судна и погрузиться в историю военных лет можно в игровой форме. Нарисованный флот игры World of Warship можно рассматривать часами, изучая каждую деталь корабля, поплавать на крейсере, пострелять из пушки и выиграть сражение. Операционный продюсер проекта Филипп Молодковец и исторический консультант Сергей Горностаев рассказали «Комсомольской правде в Петербурге» о кораблях, а также о том, как они создавались в виртуальной верфи.

Продюсер проекта Филипп Молодковец.

- Корабли для World of Warship производятся на базе компании Wargaming в Петербурге, - пояснили создатели. - Разработчики часами внимательно занимаются моделированием, отрисовкой деталей, чтобы на экране военные суда выглядели максимально реалистично.

Исторический консультант Сергей Горностаев.

Корабли-герои

В World of Warship можно найти три грандиозных корабля, которые принимали непосредственное активное участие во время блокады Ленинграда: легкий крейсер «Киров», лидер эскадренных миноносцев «Ленинград» и линкор «Октябрьская революция». На службу в игровой «флот» они поступили сравнительно недавно, в 2016 и 2017 годах.

Все три корабля по-своему очень характерно представляют историю российского военного кораблестроения. Линкор «Октябрьская революция» был построен еще для Российского императорского флота и включен в строй в начале Первой мировой войны. Тогда он назывался «Гангутом». В игре судно представлено по состоянию на 1944 год, когда за годы Великой Отечественной было особенно усиленно зенитное вооружение корабля для борьбы с вражеской авиацией. «Киров» - первый советский легкий крейсер, полностью построен и спроектирован в СССР. «Ленинград» - лидер эскадренных миноносцев, является головным кораблем серии и ностальгически напоминает нам одно из прежних имен города, которое сейчас сохранилось у многих горожан в паспортах, в графе: «Место рождения».

Легкий крейсер «Киров».

«Верфи»

Современные герои Ленинграда создаются уже не на настоящих верфях, а, если можно так назвать, виртуальных. В команде разработки более 60 человек занимается моделями кораблей, а если взять всех художников, то это более 100 человек, ведь нужно рисовать еще и авиацию, технику, постройки и ландшафт для карт. Всего над кораблями работает более 300 выделенных сотрудников, плюс в компании есть разные общие подразделения, которые тоже постоянно помогают.

Корабли настолько точные, на сколько это только возможно по прошествии многих десятков лет. Каждый корабль досконально исследуется с технической точки зрения, как раз для максимально точного воспроизведения всех его исторических особенностей. В ход идут оригинальные чертежи и документация, а также все доступные фотографии и архивные документы. Детализация подразумевает точное воспроизведение форм, компоновки и оснащения. В этом плане можно сказать, что детализация для игры очень высокая.

Над каждой моделью работает в стандартном случае один художник в течение 4-6 месяцев в зависимости от размеров и класса корабля. Основные сложности - это наличие качественных исторических материалов. Для их поиска приходится работать в архивах Санкт-Петербурга и Москвы: Российском Государственном архиве Военно-морского флота, Российском Государственном военном архиве, Российском Государственном архиве экономики.

Во время работы над моделями разработчикам особо полюбился очень красивый и необычный корабль «Октябрьская революция».

- Художники ласково звали ее «Октябрина», как это когда-то делали ленинградцы. Собственно, необычность форм, интересная история и наличие множества материалов вызвало у команды особый интерес к этому кораблю, - отметили разработчики.

Линкор «Октябрьская революция».

Стать частью флота

В игре о каждом корабле можно прочитать краткую историческую справку. Кроме того, игрок видит все основные тактико-технические элементы корабля и есть возможность отобразить модель бронирования. Эта опция помогает лучше разобраться, где расположены уязвимые зоны, а какие области, наоборот, защищены исключительно хорошо. Обладая этой информацией, игрок не только получает общее понимание компоновки корабля, но и может скорректировать свою тактику в бою.

- Об этом мало кто задумывается, но наши исторические описания, попадая в игровой клиент, переводятся на 14 мировых языков. Одно это серьезно расширяет познания об отечественном флоте в других странах. Кроме того, к моменту выхода корабля на игровых порталах нередко выходят специальные статьи и видео, посвященные истории кораблей, - рассказали в World of Warship.

Особый интерес у игроков могут вызвать так называемые «пасхалки», небольшие детали, которые добавляют живости происходящему. Например, на «Кирове» можно найти баян и балалайку, а на «Ленинграде» – миниатюру «Медный всадник» и пачку из-под папирос.

Лидер эскадренных миноносцев «Ленинград».

Повышаем интерес к истории

Когда игрок увлечен виртуальными морскими сражениями, но не имеет глубоких познаний в области морской истории, рано или поздно он станет проявлять интерес к предмету. Более того, Wargaming считает поощрение интереса к истории важной частью работы.

- Ради этого мы снимаем различные документальные фильмы, готовим особые проекты. Одним из таких проектов стал сайт, созданный к возвращению крейсера «Аврора» с ремонта в 2016 году, - поделились разработчики.