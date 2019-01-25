2019-01-25T10:43:12+03:00
История современности

Рассекречено: Минобороны опубликовало уникальные архивные документы о блокаде Ленинграда

На сайте ведомства появились схемы и планы транспортировки ресурсов и эвакуации населения из осажденного города
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Схема эвакуации раненых и больных и противоэпидемического обеспечения восточного и западного берегов Ладожского озера в навигационный период 1942 года Фото: МинобороныСхема эвакуации раненых и больных и противоэпидемического обеспечения восточного и западного берегов Ладожского озера в навигационный период 1942 года Фото: Минобороны
Изменить размер текста:

Накануне 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Министерство обороны России рассекретило уникальные документы того временно. Схемы, планы и приказы хранятся в Центральном архиве военного ведомства. В пятницу, 25 января 2019 года, стали известны подробности освобождения блокадного города.

- Документы, которые долгое время хранили секреты борьбы советской армии с врагом, содержат информацию об организации и бесперебойной работе военно-стратегической магистрали на Ладоге, схемы, планы, связанные с транспортировкой ресурсов и эвакуацией населения, а также отчеты о боевых операциях подводных лодок, обеспечивавших функционирование дороги, и многое другое, - сообщили в Минобороны.

На сайте ведомства можно увидеть постановление Военного совета Ленинградского фронта от 24 ноября 1941 года о строительстве зимней дороги через Ладогу, получившей название «Дорога жизни». Также рассекречена информация об организации эвакуации людей и перевозок ресурсов.

Постановление Военного Совета Ленинградского фронта от 24 ноября 1941 года о строительстве "Дороги жизни" Фото: Минобороны

Постановление Военного Совета Ленинградского фронта от 24 ноября 1941 года о строительстве "Дороги жизни" Фото: Минобороны

Крайне интересно ознакомиться с постановлением от 1 мая 1942 года о строительстве стратегического подводного 35-километрового трубопровода для транспортировки топлива в осажденный Ленинград, который стал одной из спасительных артерий для живущих в блокаде. Кроме того, в серии рассекреченных документов представлено постановление Военного совета от 6 декабря 1941 года, из которого можно почерпнуть данные об эвакуации, количестве и видах продовольствия на пунктах питания и снабжения по всей длине маршрута по Ладоге.

В мультимедийной документальной подборке приведены отчеты о боевой деятельности экипажей субмарин, о количестве выходов, выполненных задачах с описанием событий и схемами передвижения подводных судов.

Отчёт по боевой деятельности Ладожской Военной Флотилии с 1 января по 31 декабря 1943 года Фото: Минобороны

Отчёт по боевой деятельности Ладожской Военной Флотилии с 1 января по 31 декабря 1943 года Фото: Минобороны

Все эти документы, хранившиеся более семи десятков лет в тайне, раскрывают глаза на то, как на самом деле проходила война в Ленинграде. Они ставят заслон фальсификации истории, развенчивают многие её лживые мифы и вспоминают о настоящих героях войны.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Распутин не был ни изменщиком, ни обманщиком. Он до последнего вздоха был верен царской семье…»
21 января исполняется 150 лет со дня рождения одного из самых загадочных людей в российской истории. Мы поговорили с Алексеем Варламовым, автором самого большого и непредвзятого исследования жизни и судьбы Григория Распутина
Новости 24
Мужчина попал под поезд на станции метро «Ленинский проспект»
Петербуржец занялся рукоблудством в час-пик в метро
Петербургский суд оштрафовал епархию РПЦ за разрушающееся здание монастыря
Погода на 25 января в Петербурге: Утром город накроет туман
Мороз и туман накроют Петербург в ближайшие дни
Петербуржцы увидели второе за неделю гало
В Петербурге презентовали книгу «Неизвестная блокада: путь на острова»
Беглов встретился с новым главой Налоговой службы Петербурга
Суд вернул в прокуратуру дело фигурантов о насилии в детдоме
Сотрудники ФСБ пришли с проверкой в Госстройнадзор Петербурга
«Зенит» заработал 168 миллионов евро и вошел в топ-25 самых доходных клубов Европы
В Ленобласти задержали педофила, снимавшего детское порно
Новгородская чиновница объяснила, почему женщинам, родившим после 30, деньги не нужны
Пьяный мужчина пытался устроить поножовщину в школе во Всеволожске
У гостьи Петербурга угнали «Лексус» прямо из-под носа
Петербургский промышленный комплекс вышел на докризисный уровень
Следующее повышение тарифов ЖКХ в Петербурге произойдет в июле