Рассекречено: Минобороны опубликовало уникальные архивные документы о блокаде Ленинграда

Накануне 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Министерство обороны России рассекретило уникальные документы того временно. Схемы, планы и приказы хранятся в Центральном архиве военного ведомства. В пятницу, 25 января 2019 года, стали известны подробности освобождения блокадного города.

- Документы, которые долгое время хранили секреты борьбы советской армии с врагом, содержат информацию об организации и бесперебойной работе военно-стратегической магистрали на Ладоге, схемы, планы, связанные с транспортировкой ресурсов и эвакуацией населения, а также отчеты о боевых операциях подводных лодок, обеспечивавших функционирование дороги, и многое другое, - сообщили в Минобороны.

На сайте ведомства можно увидеть постановление Военного совета Ленинградского фронта от 24 ноября 1941 года о строительстве зимней дороги через Ладогу, получившей название «Дорога жизни». Также рассекречена информация об организации эвакуации людей и перевозок ресурсов.

Постановление Военного Совета Ленинградского фронта от 24 ноября 1941 года о строительстве "Дороги жизни" Фото: Минобороны

Крайне интересно ознакомиться с постановлением от 1 мая 1942 года о строительстве стратегического подводного 35-километрового трубопровода для транспортировки топлива в осажденный Ленинград, который стал одной из спасительных артерий для живущих в блокаде. Кроме того, в серии рассекреченных документов представлено постановление Военного совета от 6 декабря 1941 года, из которого можно почерпнуть данные об эвакуации, количестве и видах продовольствия на пунктах питания и снабжения по всей длине маршрута по Ладоге.

В мультимедийной документальной подборке приведены отчеты о боевой деятельности экипажей субмарин, о количестве выходов, выполненных задачах с описанием событий и схемами передвижения подводных судов.

Отчёт по боевой деятельности Ладожской Военной Флотилии с 1 января по 31 декабря 1943 года Фото: Минобороны

Все эти документы, хранившиеся более семи десятков лет в тайне, раскрывают глаза на то, как на самом деле проходила война в Ленинграде. Они ставят заслон фальсификации истории, развенчивают многие её лживые мифы и вспоминают о настоящих героях войны.