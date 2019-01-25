Александр Незлобин и Большой Stand-Up рассмешат петербуржцев

Февраль. Достать чернил и плакать? Как бы не так! Куда лучше достать пару билетов на выступление Александра Незлобина и вдоволь посмеяться.

Александр Незлобин - один из первых, кто начал выступать в жанре StandUp в России. Комик, сценарист, актер, продюсер, главный герой сериала Незлоб, создатель фильма «Жених»... Он всегда радует любителей юмора своими позитивными, ироничными и актуальными монологами о жизни.

Новая программа Александра Незлобина — #sashafromrussia, наполнит вечер потрясающе доброй – «незлобной» – энергетикой. Море смеха и традиционных баварских напитков, грандиозный свет и звук - всё это ждёт вас 2 февраля в ресторане «Альпенхаус». Скучно не будет!

Начало программы: в 19.00.

Дополнительная информация по телефону: 8 (812) 633-00-88.