2019-01-25T11:24:42+03:00
Досуг

Александр Незлобин и Большой Stand-Up рассмешат петербуржцев

2 февраля резидент "Comedy Club" представит свою новую программу #sashafromrussia
Любовь Холопова
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Зрителям обещают много смеха и "незлобной" энергетики. Фото предоставлено организаторами.Зрителям обещают много смеха и "незлобной" энергетики. Фото предоставлено организаторами.
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Февраль. Достать чернил и плакать? Как бы не так! Куда лучше достать пару билетов на выступление Александра Незлобина и вдоволь посмеяться.

Александр Незлобин - один из первых, кто начал выступать в жанре StandUp в России. Комик, сценарист, актер, продюсер, главный герой сериала Незлоб, создатель фильма «Жених»... Он всегда радует любителей юмора своими позитивными, ироничными и актуальными монологами о жизни.

Новая программа Александра Незлобина — #sashafromrussia, наполнит вечер потрясающе доброй – «незлобной» – энергетикой. Море смеха и традиционных баварских напитков, грандиозный свет и звук - всё это ждёт вас 2 февраля в ресторане «Альпенхаус». Скучно не будет!

Начало программы: в 19.00.

Дополнительная информация по телефону: 8 (812) 633-00-88.

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