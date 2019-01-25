Символы блокады: От 125 граммов хлеба до Ленинградской симфонии

900 ДНЕЙ

Днем начала блокады Ленинграда стало 8 сентября 1941 года, когда враг захватил Шлиссельбург и взял под контроль исток Невы, окружив город с суши. Во вражеском кольце оказалось около пяти тысяч квадратных километров, более полумиллиона военных и почти три миллиона гражданских. Связь с Большой землей поддерживали лишь по воздуху и Ладожскому озеру.

18 января 1943 года наши войска освободили Шлиссельбург и пробили вдоль берега Ладожского озера коридор шириной восемь - одиннадцать километров, дорогу победы. Окончательно блокаду сняли лишь 27 января 1944 года, спустя 872 дня после ее установления. В публицистике и литературе закрепилась формулировка «девятьсот дней блокады».

АЭРОСТАТ

Аэростаты поднялись над Ленинградом почти сразу после объявления войны, в ночь на 24 июня. К концу июня в городе развернули 328 постов. Аэростатами прикрывали город, подходы к нему, часть Финского залива, Морской канал, подступы к Кронштадту. Посты располагали в шахматном порядке примерно в километре друг от друга на предприятиях, площадях, во дворах, парках, на баржах. На каждом посту было по два аэростата, которые поднимали вместе или поодиночке.

«Мы поднимали аэростаты в воздух и в снегопад, и в дождь, и в туман, - писал в воспоминаниях в журнале «Химия и жизнь» ветеран воздухоплавания, главный инженер одного из полков Александр Бернштейн. - Исключение составляли только ночи со штормовым ветром, но в этих условиях обычно и авиация противника не взлетала. <…> В голодную, трагическую, тяжелейшую блокадную зиму 1941/42 года, получая 125 граммов хлеба и 75 граммов сухарей, бойцы постов и отрядов аэростатного заграждения обеспечивали подъем аэростатов, доставку водорода, охрану постов».

Аэростатами прикрывали город.Фото: Архив "КП"

Наблюдатели рисковали жизнью не только потому, что враг первым делом целился в хорошо заметный аэростат, но и потому, что работали со взрывоопасной смесью водорода и воздуха. «Свежего» концентрированного водорода в городе не оставалось, так что добывать его приходилось устаревшим неэкономичным методом, причем делали это нередко сами солдаты.

МЕТРОНОМ

В первые дни блокады на улицах Ленинграда установили полторы тысячи громкоговорителей, которые оповещали о воздушной тревоге и вражеских налетах. В прямом радиоэфире тревогу объявлял диктор Михаил Меланед, которого называли ленинградским Левитаном. Но об опасности предупреждал и метроном: быстрый ритм - воздушная тревога, медленный - отбой. Звук метронома стал символом несгибаемости ленинградцев.

Метроном работал так: быстрый ритм - воздушная тревога, медленный - отбой. Фото: с сайта Музея обороны и блокады Ленинграда.

БУРЖУЙКА

17 ноября 1941 года в городе пропала горячая вода, но центральное отопление еще некоторое время продолжало работать: в жилых домах поддерживали температуру двенадцать градусов, в учреждениях - десять, на предприятиях - восемь градусов выше нуля. Зима 1941/42 года выдалась особенно суровой, и одним из главных врагов ленинградцев стал холод. Грелись у печей и буржуек. Сжигали все - от разобранных деревянных домов до мебели и книг.

Буржуйка. Фото: Давид Трахтенберг

ТРАМВАЙ

Недостаток электричества и разрушения остановили движение городских трамваев. Частичное отключение тяговых подстанций произошло 8 декабря 1941 года. На следующий день упразднили восемь трамвайных маршрутов. Окончательно трамваи остановились 3 января 1942 года. 52 трамвая, которые до этих пор еще работали, так и замерли на улицах.

- Когда остановка трамвайного движения добавила к обычной, ежедневной трудовой нагрузке еще два-три часа пешеходного марша от места жительства к месту работы и обратно, это обуславливало дополнительное расходование калорий, - отмечал академик Лихачев. - Очень часто люди умирали от внезапной остановки сердца, потери сознания и замерзания в пути.

Окончательно трамваи остановились 3 января 1942 года.Фото: Архив "КП"

15 апреля 1942 года трамвайное движение возобновили. Сначала по шести маршрутам. Трамвай был единственным транспортом блокадного города, который играл большую роль в эвакуации. Он стал символом веры ленинградцев в победу.

«СВЕТЛЯЧКИ»

К первой блокадной зиме город погрузился во тьму: областные электростанции перестали снабжать Ленинград электричеством, а своя генерация энергии сократилась в разы и продолжала падать. Заветных киловатт едва хватало на работу ключевых предприятий. Чтобы не наталкиваться друг на друга на неосвещенных ночных улицах, ленинградцы использовали «светлячков» - броши, покрытые «светоизлучающим слоем». Их делали из подручных материалов (металлических банок, коробок, лоскутов, проволоки) и распространяли среди рабочих. Броши, как теперь известно, радиоактивные: светились бледно-зеленым благодаря соли радия и фосфору.

Ленинградцы использовали «светлячков» - броши, покрытые «светоизлучающим слоем».

«Светлячки» совершенно незаметны с неба, но отлично видны на земле и помогают прохожим легко избегать столкновений на тесном ночном тротуаре, - писали летом 1942-го в журнале «Техника - молодежи». - Стоит подержать «светлячок» в течение нескольких секунд на солнце, у лампы или горящей спички, и он займет у них энергию света, аккумулирует ее, а в темноте в течение пяти-шести часов подряд будет излучать свет в пространство. Ни ветер, ни жара, ни холод, ни дождь, ни снег не погасят этот миниатюрный сигнальный фонарь.

125 ГРАММОВ ХЛЕБА

Продуктовые карточки ввели в Ленинграде еще 18 июля. Во время блокады хлебные карточки отоваривали ежедневно, карточки на другие продукты - раз в десять дней. Нормы питания и для военных, и для гражданских снижались. Минимальными они были с 20 ноября по 25 декабря 1941 года, когда служащим, иждивенцам и детям полагалось по 125 граммов хлеба, рабочим и инженерно-техническим работникам - по 250 граммов. Остальные продукты выдавали с перебоями и в гораздо меньшем объеме (например, норма крупы для иждивенца 20 граммов, мяса - 13,2 грамма).

В хлеб добавляли то, что было в наличии: солод, бобы, отруби, луб сосны и березы, дикорастущие семена, гидроцеллюлозу. А жмых и мучную пыль, которую улавливали в цехах, прессовали в съедобные бруски - дуранду.

Хлебные карточки отоваривали ежедневно.Фото: Тимур ХАНОВ

БЛОКАДНОЕ КОЛЬЦО

Кольцо стало художественным образом, который охотно использовали и используют писатели, художники и архитекторы, рассказывая о блокаде. Поэт Михаил Дудин, который во время войны работал во фронтовых газетах, в том числе и в Ленинграде, писал так: «Я душу вынес из огня, через кольцо блокад». Разорванное кольцо изображено на знаке «Жителю блокадного Ленинграда». Этот же образ вдохновил создателей мемориала «Разорванное кольцо» на берегу Ладожского озера и инициаторов строительства нового блокадного музейно-выставочного комплекса на Смольной набережной.

Блокадное кольцо.Фото: Тимур ХАНОВ

ДОРОГА ЖИЗНИ

Трасса, проложенная по Ладожскому озеру, была практически единственной связью блокадного Ленинграда с Большой землей. Летом по воде переправляли баржи, зимой по льду гнали машины и орудия. В Ленинград везли продовольствие и корреспонденцию, из Ленинграда - эвакуируемых жителей. За время работы с сентября 1941-го по март 1943-го по Дороге жизни переправили более 1,6 миллиона тонн грузов и эвакуировали свыше 1,3 миллиона человек.

Еще одна ледовая трасса, через Финский залив, тянулась от Лисьего Носа до Кронштадта и Ораниенбаума и далее в сторону островов. Позже ее назвали Малой дорогой жизни.

Трасса, проложенная по Ладожскому озеру, была практически единственной связью блокадного Ленинграда с Большой землей. Фото: Борис КУДОЯРОВ/РОСФОТО

ПИСЬМО-ТРЕУГОЛЬНИК

Весточки с фронта и на фронт пересылали бесплатно. Письма складывали в треугольники, а адрес обозначали снаружи: так посланиям не требовались конверты, которые были в дефиците. Фронтовые треугольники не заклеивали, ведь с ними все равно должен был ознакомиться цензор. Чтобы попасть в блокадный город, письмо должно было преодолеть пересылку и переправку по Дороге жизни, не потеряться в почтовом отделении и дойти до адресата невероятными усилиями почтальонов, которые разносили корреспонденцию по городу пешком.

Фронтовые треугольники не заклеивали, так как с ними сначала должен был ознакомиться цензор.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

«Другой раз придешь - человек лежит, - вспоминает в «Блокадной книге» почтальон Наталья Петрушина. - Думаешь: «Мертвый!» Потрясешь его немножко: «Вам письмо!» Человек, если в сознании, конечно, начинает шевелиться. А другому безразлично - письмо или что. Ну начинаешь тормошить его. Если просит - прочтешь. Иногда даже такое сообщение читаешь, что такой-то без вести пропал или раненый, отправлен в госпиталь, - не плачут. «Ну, - говорят, - хорошо». А другой раз придешь - человек уже мертвый лежит на кровати…»

БЛОКАДНЫЙ РЕБЕНОК

Детей из Ленинграда эвакуировали в первую очередь. Но те, что остались, дежурили на крышах и тушили немецкие зажигалки, поддерживали крошечные огородики. На уроки ходили в бомбоубежища, играли осколками от снарядов. Работали в цехах предприятий: дотянуться до станков помогали специальные подставки. Дети блокады лежали в госпиталях с ранениями, оставались сиротами и сами на санках вывозили на кладбища мертвых родителей.

Детей из Ленинграда эвакуировали в первую очередь. Фото: Борис КУДОЯРОВ/РОСФОТО

ДНЕВНИК ТАНИ САВИЧЕВОЙ

Когда началась война, ленинградке Тане Савичевой было одиннадцать. Таня вела дневник в записной телефонной книжке. На ее глазах погибли бабушка, два дяди, мама, брат и сестра. Войну пережили только ее брат Михаил, который ушел в партизаны, и сестра Нина, спешно эвакуированная из Ленинграда вместе с предприятием, на котором она работала. Но живы ли, в первую страшную зиму Таня не знала. На букве «С» Таня написала: «Савичевы умерли», на букве «У»: «Умерли все», на «О»: «Осталась одна Таня».

В августе 1942 года девочку эвакуировали в поселок Шатки Горьковской области, но из-за истощения и прогрессирующих болезней 1 июля 1944 года она умерла. Родные отыскали Танин дневник в вещах, когда вернулись в Ленинград. По легенде, дневник фигурировал на Нюрнбергском процессе. Сейчас он выставлен в Музее истории Ленинграда.

Дневник Тани Савичевой.Фото: Тимур ХАНОВ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ

Работу над симфонией № 7 Дмитрий Шостакович начал до войны: тема будущего эпизода фашистского нашествия родилась еще в 1939-м. Завершил работу композитор в декабре 1941-го в Куйбышеве (ныне Самара). Премьера состоялась там же 5 марта 1942 года. Симфонию исполняли музыканты Большого театра, находившиеся в Куйбышеве в эвакуации. Затем симфония прозвучала в Москве, Новосибирске, Лондоне, Нью-Йорке.

И только 9 августа 1942 года Ленинградская симфония прозвучала в городе на Неве. Ее исполнил Большой симфонический оркестр Ленинградского радиокомитета, настолько поредевший, что пришлось привлечь музыкантов из военных частей. Это был первый концерт возобновившей свою работу городской филармонии. Зал был полон. Музыку транслировали по радио и громкоговорителям так, что ее слышали не только ленинградцы, но и враги.

Симфонию исполняли музыканты Большого театра. Фото: Борис КУДОЯРОВ/РОСФОТО

САЛЮТ 27 ЯНВАРЯ

Салют в ознаменование снятия блокады прогремел в восемь часов вечера 27 января 1944 года. 24 залпа произвели в унисон из 324 артиллерийских орудий, расставленных в разных частях города. Это был единственный случай во время Великой Отечественной, когда приказ о фронтовой победе подписал не Сталин, а маршал Говоров.

Салют. Фото: Борис КУДОЯРОВ/РОСФОТО

«Мужественные и стойкие ленинградцы! Вместе с войсками Ленинградского фронта вы отстояли наш родной город, - значится в приказе. - Своим героическим трудом и стальной выдержкой, преодолевая все трудности и мучения блокады, вы ковали оружие победы над врагом, отдавая для дела победы все свои силы. От имени войск Ленинградского фронта поздравляю вас со знаменательным днем великой победы под Ленинградом».

ПИСКАРЕВКА

По разным данным, в блокаду погибло от шестисот тысяч до полутора миллиона человек. На Нюрнбергском процессе озвучили цифру 632 тысячи человек, причем только три процента погибших пали жертвами артобстрелов и бомбежек, остальных погубил голод. Сейчас эти цифры считают сильно приуменьшенными, потому что они не учитывают неопознанных и ленинградцев, умерших во время эвакуации. Голод толкнул жителей на людоедство. Только официально за каннибализм с декабря 1941-го по декабрь 1942-го арестовали более двух тысяч человек.

Большинство умерших в годы блокады похоронены на Пискаревском мемориальном кладбище: там лежит около полумиллиона человек. Массово хоронили прах на месте нынешнего парка Победы, где в годы войны работал крематорий. Более ста тысяч жертв блокады лежит на Серафимовском кладбище.

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