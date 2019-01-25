Федор ТУРКИН: Блокада - одно из высших проявлений героизма, духа и силы

Санкт-Петербург - удивительный город. Здесь строители пишут музыку, а предприниматели работают не только ради сегодняшнего дня и дней грядущих, но и бережно сохраняют прошлое. Вот и Федор Олегович Туркин - человек удивительно широких интересов: строительство, культура, музыка, архитектура, история. А несколько лет назад руководитель одной из самых известных строительных компаний города стал инициатором создания патриотического общественного движения «Вечно живые». Казалось бы, зачем и без того дел, наверное, хватает? Но узнаешь о сути и задачах проекта, и вопросы отпадают сами собой. Движение «Вечно живые» призвано сохранять и укреплять культурный код нашего народа и хранить как одно из важнейших проявлений силы духа нации историческую память о величайшем подвиге - победе в битве с фашистскими захватчиками за освобождение Ленинграда от блокады.

Как говорит сам Федор Олегович, главный враг современного человека - равнодушие. Справиться с ним помогут образование, искусство, память об истории родной страны и люди, осознающие, что будущего у народа не будет, если он забудет свое прошлое.

ПАМЯТЬ ДОЛЖНА ЖИТЬ ВЕЧНО

- Насколько сложно сегодня сохранять память о блокаде, ведь живых свидетелей - блокадников - с каждым годом остается все меньше?

- Мы для того и работаем, чтобы такой вопрос даже не возникал. Активно взаимодействуем со старшим поколением, со школьниками, студентами. Хорошо складываются отношения с курсантами военных училищ и академий. Трудно идет работа со средним поколением, но и до него можно достучаться через детей, что мы и делаем. Потихоньку наше движение прирастает новыми участниками. Кто-то откликается сразу, кто-то еще не научился понимать, насколько важна историческая память, но процесс идет по нарастающей. Кстати, сейчас работа общественных организаций все более замечается властью. Самый яркий пример - единение народа и власти через акцию «Бессмертный полк». Но «Бессмертного полка» мало, нужна ежедневная работа. И в первую очередь с молодым поколением. История показывает, что без прошлого нет будущего.

Учредитель общественного движения «Вечно живые», председатель совета директоров ГК «РосСтройИнвест» Федор Олегович Туркин. Фото: ГК «РосСтройИнвест».

- А какой, на ваш взгляд, опыт сегодня могут вынести люди из подвига Ленинграда?

- Например, такой, что ни при каких условиях нельзя опускать руки и сдаваться. Ведь ленинградцы героически работали, сражались, несмотря на все лишения, во имя победы, во имя всего народа и лишь чуть-чуть за себя. И именно этим подвиг ленинградцев особенно ценен. Работали заводы, которые оказывали неоценимую помощь фронту. Более семисот танков, тысячи орудий, боеприпасы были произведены в осажденном городе и отправлены на защиту Москвы. Значительная часть боеприпасов, которыми Красная армия била фашистов под Сталинградом, была сделана в блокадном Ленинграде детьми двенадцати - шестнадцати лет, так как старшие сражались на фронте с оружием в руках. Город сражался и выживал в условиях, когда выжить было практически невозможно. При этом сами ленинградцы не считали себя героями и избегали слова «героизм». Подвиг стал нормой жизни. Полтора миллиона человек были награждены медалью «За оборону Ленинграда»!

Хотелось бы добавить, что наш народ очень быстро сплачивается в тяжелые времена. А сейчас очень важно научиться быть героями в нашей повсе-дневной жизни, не дожидаясь, когда грянет гром и придет беда.

РАВНОДУШИЕ - ЭТО НЕ ПО-ЛЕНИНГРАДСКИ

- Работая над проектом «Вечно живые», вы много общаетесь с людьми, узнаете истории их жизни. Что вас больше всего поразило?

- Мы собираем воспоминания жителей блокадного Ленинграда, и у каждой истории есть то, что их объединяет: это сила духа, мужество нашего народа. Это самое удивительное, как в нечеловеческих условиях люди сохраняли свою человечность и совершали подвиги. К сожалению, мы, современное поколение, затронуты ржавчиной равнодушия, а равнодушие - это как раз такая антиленинградскость, которая мешает нам двигаться вперед. Но поводов для пессимизма не вижу, надо работать, особенно с молодежью, и все воспрянет.

- Как к блокаде относятся жители других городов нашей страны?

- К сожалению, даже в Петербурге историческая память о блокаде за последние тридцать лет несколько стерлась. Во-первых, блокадники мало говорили о том, что пережили. Но главные причины в другом. В последние годы существования Советского Союза ко многому, в том числе и к подвигам народа в Великой Отечественной войне, в значительной степени на государственном уровне стали относиться формально. А в девяностые в связи с развалом Советского Союза перестала существовать государственная патриотическая идеология. Были переписаны учебники истории, где величайшим событиям, в том числе и Великой Отечественной вой-не, а значит, и подвигу Ленинграда, были выделены в буквальном смысле строчки. Сейчас мы, россияне, и петербуржцы в том числе, стараемся наверстать упущенное. И мы начинаем чувствовать обратную связь как от людей, так и от государства!

В БИЗНЕСЕ ЕСТЬ МЕСТО ИСТОРИИ

- Федор Олегович, вы руководите компанией «РосСтройИнвест» и возглавляете общественное движение «Вечно живые». Как ваше начинание воспринимает коллектив?

- Коллектив - это люди, а все люди разные. Кто-то проявляет инициативу и активно участвует в нашей общественной работе, кто-то откликается на просьбы, есть и те, кто просто наблюдает за происходящим. Но в целом я бы сказал, что коллектив очень позитивно относится к нашей общественной деятельности.

- Чем вы мотивируете своих коллег?

- В компании есть несколько человек, которые служат своего рода генераторами и источниками вдохновения для остальных, но все-таки мы отталкиваемся от желания и возможностей конкретного человека участвовать в общественной деятельности. Люди видят, что мы искренни в своей работе, что создали все это не ради показухи, и присоединяются к нам.

- Нужны ли нам новые пространства, в которых будет сосредоточена память о блокаде, или достаточно тех, что есть?

- Их будет достаточно при условии, что с ранних лет нашим детям будет прививаться историческая память, да еще и таким образом, что она будет жить и давать силу нашим потомкам. Но сегодня такие пространства создавать просто необходимо, и они должны работать не формально, а по-настоящему. В детских садах, школах, гимназиях, университетах, на производствах - везде!

- Лично для вас Ленинград - это город-герой или город-мученик?

- Подвиг ленинградцев - это подвиг полутора миллионов героев! И этот подвиг вместе с тысячами других подвигов нашего народа даст нам силу построить новую, великую Россию!

СПРАВКА

Движение «Вечно живые» было создано в мае 2016-го, в год 75-летия начала Великой Отечественной войны. Главная цель проекта - сохранение исторической памяти о подвиге города-героя Ленинграда. Сначала движение называлось «Бессмертный Ленинград», но со временем стало понятно, что проект перешагнул за рамки истории подвига нашего города. Участники движения пришли к осознанию, что необходимо сохранять историческую память о героях России и их подвигах в ратном деле, культуре, науке, искусстве, труде, духовном движении во благо родины на всех этапах ее истории. Тысячи героев России не могут оказаться вне поля внимания движения. Все это нашло отражение в новом названии проекта «Вечно живые»!

ЭТО ИНТЕРЕСНО

К юбилею снятия блокады компания «РосСтройИнвест» поддержала выставку «Летописцы подвига: кино и журналистика в осажденном городе», которую организовали «Комсомолка» и «Ленфильм». Выставка будет работать с 25 января по 25 февраля в здании киностудии (Каменноостровский проспект, 10).

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