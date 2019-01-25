2019-01-25T16:35:14+03:00
Общество

Не «эко», и не «био»: петербургские депутаты предлагают штрафовать за обманные надписи на этикетках

Производителям несертифицированных товаров придется заплатить до трехсот тысяч рублей
Ирина СЕБЕЛЕВА
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Найти среди сотен товаров тот самый, с маркировкой "био", да чтобы еще был и настоящий - сложная задачаНайти среди сотен товаров тот самый, с маркировкой "био", да чтобы еще был и настоящий - сложная задачаФото: Александр ГЛУЗ (архив)
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Читать этикетки на упаковках сегодня стало мейнстримом. Все больше людей ответственно подходят к своему здоровью, питанию, образу жизни. И готовы платить больше, но при этом питаться гарантированно экологически чистыми продуктами и пользоваться натуральной косметикой.

Тенденцию производители понимают хорошо. И готовы ей следовать. Методы, правда, у всех разные, не всегда достойные. Так, маркетологам хорошо знаком термин «гринвошинг» - так называют разные уловки, с помощью которых производитель (гринвошер) преподносит свою продукцию как натуральную и экологически чистую, хотя это не соответствует действительности.

- Гринвошеры часто фальсифицируют эко-маркировки, штампуют их без оглядки на контролирующие органы, - возмущен глава парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок. – Так они обманывают огромную армию сторонников экологически чистых продуктов.

И не просто сторонников. Но и тех, для кого «эко», «био» и «органик» -вопрос здоровья. Аллергиков сейчас, к сожалению, все больше.

– Нет никакой гарантии, что в результате употребления такого «рекомендуемого» товара у человека не возникнет аллергия со страшными последствиями, – подчеркивает депутат.

Бороться с явлением можно по-разному. Петербургские депутаты предлагают штрафами. В пятницу, члены комитета по законодательству, они единогласно поддержали инициативу своих коллег – Дениса Четырбока и Марии Щербаковой. Парламентарии разработали поправки к федеральному Кодексу об административных правонарушениях.

Фирмы и компании – а именно они чаще всего «грешат» гринвошингом - депутаты предлагают штрафовать на сумму от 100 до 300 тысяч рублей. Если в подобном нарушении уличат должностное лицо, то ему придется заплатить 25-50 тысяч. Самые маленькие штрафы предполагаются для физических лиц – от трех до пяти тысяч рублей.

Добавим, одновременно с этим другая парламентская комиссия – по экологии и природопользованию предложила еще один законопроект. Который бы ввел понятия «экологической» и «биологической» продукции. До сих пор в этом вопросе нет ясности, а также нет официальных критериев, по которым можно было бы наносить специальную маркировку. Сейчас в России тестирование продуктов на экологическую чистоту проводится исключительно на добровольной основе.

Эксперты, впрочем, инициативу депутатов не поддерживают. Говорят: не с того начали.

- Я против этих законопроектов, - категорична директор НП «Экологический союз» и руководитель органа по экологической сертификации «Листок жизни» Юлия Грачева. – Те, кто их писал, не разобрались в теме, не привлекли экспертов. Они предлагают дополнить закон «Об органической продукции» понятиями «экологической» и «биологической». Но это же совершенно разные вещи, которые необходимо полностью разграничивать. Нельзя правила, которые касаются «органики» - то есть, того, что производится натуральным способом, в частности сельхозпродуктов, распространять и на строительные материалы, и на бытовую химию, и так далее. Прежде, чем говорить о каких-либо штрафах, нужно создавать правовое поле и четко определять: кто выдает сертификаты, каким образом, на каких условиях, по каким критериям. Потому что сейчас этих

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