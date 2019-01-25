В Книжной лавке писателей представили две книги о неизвестной блокаде

В Книжной лавке писателей с аншлагом прошла презентация двух книг Анатолия Аграфенина – «Неизвестная блокада: Малая дорога жизни» и «Неизвестная блокада: путь на острова».

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

Мероприятие открыла директор Книжной лавки писателей Любовь Пасхина.

– О блокаде написано много, – сказала она. – Но эти книги, хоть и созданные современником, который не застал блокаду, написаны на основе архивных данных и документов, воспоминаний потомков и самих участников тех событий. Читается эмоционально. Из книг можно узнать много нового. Название «Неизвестная блокада» очень правильное.

Зал был набит биткомФото: Олег ЗОЛОТО

Издательский проект «Комсомольской правды», фонда «Созидающий мир» и писателя Анатолия Аграфенина зародился в 2015-ом, когда в Лисьем Носу появился памятник «Дорога мужества», посвященный Малой дороге жизни. Монумент стал самым масштабным во всем Приморском районе Петербурга. Его создателями стали скульптор, блокадник Виктор Новиков и его ученик Андрей Поляков. Архитектором и руководителем строительства выступил президент фонда, Заслуженный строитель России Вячеслав Заренков.

Анатолию пожелали писать ещеФото: Олег ЗОЛОТО

– Но оказалось, что даже сами жители Лисьего Носа не знают о Малой дороге жизни, – вспомнила директор фонда «Созидающий мир» Наталия Берзина. – Проходят годы, и, если постоянно не возвращаться к истории, не оживлять события в памяти, многое стирается. Поэтому мы решили провести собственное историческое расследование и издать книгу о Малой дороге жизни.

Наталия БерзинаФото: Олег ЗОЛОТО

Анатолий Аграфенин проделал гигантскую работу: изучал документы в архивах, встречался с потомками и даже участниками событий, а также посещал города и острова, где события разворачивались.

– Первой книге предшествовали двенадцать публикаций в газете и на сайте, – рассказал генеральный директор «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» Иван Власов. – Казалось бы, историческая тема, не самая горячая и острая. Но было столько просмотров и комментариев! И мы удостоверились, что делаем нужное и важное дело.

ЗА КАЖДОЙ СТРОЧКОЙ

Книга о Малой дороге жизни вышла в свет в январе 2018-го.

– Будучи молодым журналистом «Ленинградской правды», я и не думал, что когда-то стану писать о блокаде: были живы мои старшие товарищи, которые прошли войну и участвовали в обороне Ленинграда, – поделился Анатолий Аграфенин. – Когда взялся за первую книгу, думал, как же все это поднять: информацию собирали по зернышку. А потом, когда сдали книгу в печать, подумал: а ведь в нее не вместилось даже половины всего, что мы нашли!

Иван ВласовФото: Олег ЗОЛОТО

Следом появилась идея о второй книге. В ней автор коснулся и героической обороны Лиепаи, после которой город назвали «Брестом на Балтике»; и военной жизни Сааремаа, который помнит подвиг капитана батареи Александра Стебеля; и истории Осмуссаара, легшей в основу рассказа Катаева «Флаг».

Обе книги посвящены Малой дороге жизниФото: Олег ЗОЛОТО

Во второй книге автор коснулся и героической обороны Лиепаи, после которой город назвали «Брестом на Балтике»; и военной жизни Сааремаа, который помнит подвиг капитана батареи Александра Стебеля; и истории Осмуссаара, легшей в основу рассказа Катаева «Флаг».

– Блокада – тема многогранная. Это кладезь тем. Но они так и останутся темами, если за этим не будет человеческих историй, – отметил автор. – А здесь человеческие истории за каждой строчкой.

КОЛОННА МАЛОЙ ДОРОГИ ЖИЗНИ

«Источники» человеческих историй – потомки героев войны – сидели в зале. Валентин Елисеев рассказал писателю о маме, Юлии Елисеевой, которая в блокаду возглавляла бригаду рыбачек. Ловили рыбу для Ораниенбаумского плацдарма.

Валентин ЕлисеевФото: Олег ЗОЛОТО

– Но один эпизод я упустил, – обратился Елисеев к автору. – В начале 1942-го мама взяла свадебный подарок бабушки – золотые часы – и отправилась к Тучкову мосту купить или выменять хлеба. Нашла человека, который готов был отдать ей буханку. Вдруг – патруль, стали разбираться. В результате маму отпустили домой и с хлебом, и с часами. Они до сих пор хранятся в нашей семье.

На презентации затронули самые непростые стороны блокадыФото: Олег ЗОЛОТО

Еще один почетный гость презентации, Марк Владимирович Коновалов, пополнил книгу рассказом о своем отце-подводнике, Герое СССР.

– Мы часто встречаемся с детьми, которые задают простые вопросы, – улыбнулся Коновалов. – Например, что такое хлеборез? Но ответить непросто… Был в Кронштадте матросик-хлеборез, и, поскольку хлеб, который он раздавал, был специфический, он добавлял в пайки кусочек своего. Закончил тем, что от истощения попал в госпиталь.

Марк КоноваловФото: Олег ЗОЛОТО

Не смогли обойти и тему каннибализма. Но писатель призвал не забывать: «главное в ленинградской истории – люди, которые, несмотря ни на что, выстояли».

– Тема людоедства крайне трагическая, – вздохнул писатель, издатель Евгений Лукин. – В архиве ФСБ хранится полторы тысячи дел, посвященных осужденным по этой статье. В основном, эти были женщины, причем матери. Страшный голод, на твоих глазах умирает ребенок... Материнский инстинкт толкал к тому, чтобы хоть как-то его спасти. И кто сможет бросить в них камень?

Презентация стала местом встречи с будущими героями книгФото: Олег ЗОЛОТО

Политолог, писатель Юрий Светов был свидетелем работы над книгами. Он подчеркнул, что все человеческие истории в них правдивы и проверены документально: «в книгах звучат подлинные голоса».

– В 2014 был первый Бессмертный полк, и школьники из Лисьего Носа приехали на Дворцовую с портретами прадедушек и прабабушек, – сказал кинопродюсер Сергей Почин. – В 2015 был открыт памятник. А потом вышли серия публикаций и две книги. И теперь детишки не едут на Дворцовую: они идут от церкви в Лисьем Носу, которая проработала всю блокаду, до памятника Малой дороге жизни. Они поминают своих героев на своей малой родине.

Автор собирал информацию по крупицамФото: Олег ЗОЛОТО

На презентацию пришли люди со своими блокадными историями. Их герои, возможно, станут героями следующей книги проекта: работа уже кипит. Гости презентации договорились встретиться в День Победы в Бессмертном полку, чтобы пройти по Невскому одной колонной Малой дороги жизни.