Хранители памяти: «Комсомолка» и «Ленфильм» открыли выставку к 75-летию снятия блокады

Людям, которые смотрели на блокаду через объектив, посвятили экспозицию на «Ленфильме». Днем 25 января, накануне 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, киностудия совместно с «Комсомолкой» открыла выставку «Летописцы подвига: кино и журналистика в осажденном городе».

Блокадная комната журналистаФото: Артем КИЛЬКИН

В ГОСТЯХ У ЗОЛУШКИ

На Ленфильме открыли выставку к 75-летию снятия блокады.

– Наши корреспонденты работали здесь в блокаду, и мы, спустя 75 лет,должны быть достояны этой памяти, – сказал, открывая выставку, генеральный директор «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» Иван Власов. – Несколько месяцев назад мы совместно с «Ленфильмом» задумали эту выставку. И одним из рабочих названий проекта было «Хранители памяти». Действительно, и операторы, и фоторепортеры, и журналисты помогают обществу помнить. Здесь главные экспонаты – истории людей, которые помогли сохранить эту память.

Красную ленточку разрезали золотыми ножницамиФото: Артем КИЛЬКИН

В экспозиции, которая заняла холл, лестницу, коридор с костюмами, зал под колоннами и военный музей киностудии, собрали декорации и реквизит, сохранившийся на «Ленфильме» со времен блокады, а также репринты и фотографии «Комсомолки» военных лет.

Эдуард ПичугинФото: Артем КИЛЬКИН

При входе гостей встречает легендарная Золушка – Янина Жеймо, которая выступала в блокадных театрах, госпиталях и воинских частях, – и ее волшебный замок, фрагмент декорации фильма, вышедшего сразу после Дня Победы. Рядом – гигантская «Комсомолка» с ожившими фотографиями.

В комнате ШапироФото: Артем КИЛЬКИН

– В военном музее мы пытались воссоздать квартируЕвгения Шапиро (был тяжело ранен на Ленинградском фронте, снимал прорыв блокады и «парад» пленных немцев на Невском. – Прим. ред.), – рассказывает куратор выставки, пресс-секретарь «Ленфильма» Артемий Аграфенин. – В композиции – детские игрушки. Дочь кинематографиста рассказывала, что в блокадное время к ним в гости приходила Янина Жеймо с сыном. И, пока взрослые пили воду и, пересматривая фотоальбомы,вспоминали хорошие времена, дети играли. Сын Жеймо пытался предложить девочке руку и сердце, но дочь Шапиро отвечала, что он еще слишком мал.

Иван ВласовФото: Артем КИЛЬКИН

ЖИЗНЬ В КРАСНОМ СВЕТЕ

Персоналиями выставки «от кино» стали Ян Фрид (дошел до Берлина и расписался на Рейхстаге), Евгений Червяков (погиб в боях под Ленинградом), Николай Лебедев и Михаил Ершов (участники войны).

Только во время блокады Кудояров сделал три тысячи ценных снимковФото: Артем КИЛЬКИН

– Кинематограф – самое эффективное средство рассказать о прошлом будущим поколениям: сопереживая, зритель становится частью происходящего, – отметил генеральный директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин. –Кинохроника и фоторепортаж доносит в будущее то, что происходило на самом деле. Создавать фильмы о прошлом – наша социальная ответственность.

Антураж создали гигантские ежи, освещение и звукФото: Артем КИЛЬКИН

Недавно «Ленфильм» презентовал ленту «Три дня до весны» – первую в трилогии о Великой Отечественной. Завершить трилогию планируют в течение двух лет. Во время работы над первым фильмом киношников консультировали блокадники и ветераны.

«От печати» героями выставки стали фоторепортер «Комсомолки» Борис Кудояров и корреспондент газеты Ростислав Июльский. Оба поработали в Ленинграде всю блокаду.

Экспонатами стали декорации и реквизит киностудии, репринты и фото газетыФото: Артем КИЛЬКИН

– Для воссоздания уголка фоторепортера и журналиста мы использовали только подлинные вещи блокадного времени: проявочный аппарат, посуда, буржуйка, рядом – антикварный стол, разобранный на дрова, – рассказывает художник-постановщик выставки Сергей Зайков. – Современное окно закрасили и снабдили трубой, как было раньше. Экспозицию подсветили только красным светом. Во-первых, в нем проявляли фото. Во-вторых, красный символизирует блокаду…

На суд гостей представили и старую, и новую газетуФото: Артем КИЛЬКИН

НАУКА ОБ ИСТИНЕ

Гигантские противотанковые «ежи» (на самом деле не металлические, а из дерева), камуфляжные сетки под потолком. На экранах – кинохроника. В динамиках – звук метронома. На стендах – фотографии Кудоярова и истории героев блокады: поэта, участника обороны полуострова Ханко и прорыва Ленинграда Михаила Дудина; альпиниста, участника маскировки доминант Ленинграда Михаила Боброва; писателя, участника войны Даниила Гранина; контрразведчика, участника боев на Невском пятачке Бориса Пидемского.

На обозрение представили только настоящие блокадные вещиФото: Артем КИЛЬКИН

– Классная выставка, для любого человека она будет трогательной, важной, сильной, – сказал партнер выставки, председатель совета директоров ГК «Росстройинвест», учредитель общественного движения «Вечно живые» Федор Туркин. – Для меня как коренного ленинградца эта тема крайне важна. Блокада – ярчайшее проявление силы духа нашего народа. И это подвиг, в первую очередь, не мученический, а героический. Ведь ленинградцы, выживая, ковали Победу: мальчишки делали танки и орудия, полтора миллиона человек наградили медалями «За оборону Ленинграда». То было время, когда подвиг стал обычным явлением. Этогосейчас не хватает: мы стали равнодушными. Но молодежь нужно растить на лучших примерах. Чем мы ее «накормим», такой и будет наша Родина.

Федор ТуркинФото: Артем КИЛЬКИН

Гостями выставки стали писатель Алексей Дунаевский, актер и продюсер Игорь Угольников, депутат Госдумы Михаил Ненашев, артист Иван Краско.

– Впечатление отрадное: это гарантия того, что будут помнить, – поделился Иван Иванович. – Это фундаментальная чертах русского народа: чем труднее, тем народ сплоченнее. Тогда забываются все распри, и мы можем и помочь друг другу, и границы отстоять – да все, что угодно! Ведь это не только маршал выиграл: это народ выстоял и победил. Причем народ советский: толерантность тогда была в порядке вещей. Сейчас много говорят о блокаде и ее неизвестных сторонах. Не нужно бояться открывать их. История – наука об истине. Историю можно переиначить, переврать, но изменить – нельзя. И знать правду важнее всего.

Иван КраскоФото: Артем КИЛЬКИН

КОНКРЕТНО

Выставка работает: с 25 января по 25 февраля

Адрес: киностудия «Ленфильм», Каменноостровский пр., 10

Режим работы: с 11:00 до 19:00, экскурсии – каждые 1,5 часа

К 75-летию снятия блокады «Комсомолка» подготовила спецвыпускФото: Артем КИЛЬКИН

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Символы блокады: От 125 граммов хлеба до Ленинградской симфонии

Днем начала блокады Ленинграда стало 8 сентября 1941 года, когда враг захватил Шлиссельбург и взял под контроль исток Невы, окружив город с суши. Во вражеском кольце оказалось около пяти тысяч квадратных километров, более полумиллиона военных и почти три миллиона гражданских. Связь с Большой землей поддерживали лишь по воздуху и Ладожскому озеру (подробности)

Хроники блокады в строчках и кадрах: Как снималось кино и выходили газеты в суровую зиму 1941/42 года

27 января 1944 года Ленинград полностью сбросил оковы фашистской блокады. Немцы были отогнаны от стен города. Больше не рвались на улицах и площадях вражеские бомбы и снаряды, и ленинградцы приступили к возрождению своего многострадального города (подробности)

В Книжной лавке писателей представили две книги о неизвестной блокаде

В Книжной лавке писателей с аншлагом прошла презентация двух книг Анатолия Аграфенина – «Неизвестная блокада: Малая дорога жизни» и «Неизвестная блокада: путь на острова» (подробности)

Учителя школы, которая проработала всю блокаду: «Ручки заменили на карандаши: чернила замерзали»

Утром 24 января, после второго урока, в спортзале школы №356 началось построение: маленькие «солдаты» в плащ-палатках и пилотках, юные «морячки» в воротничках-гюйсах (подробности)