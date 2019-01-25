В Петербурге воссоздали блокадный Ленинград в проекте «Улица жизни»

Близится 27 января. В этот день весь город на Неве будет отмечать важную дату – 75 лет со дня полного снятия фашистской блокады. А в преддверии праздника Ленинградской победы на Манежной площади открылось интерактивное пространство, воссоздающее атмосферу того времени. Это место выбрано не случайно.

Улица жизни : В Петербурге воссоздали блокадный Ленинград.

- Именно здесь, в военные годы работали Ленинградское радио, Филармония, театры и другие учреждения культуры, помогавшие людям сохранять веру в победу, выживать и бороться в осажденном городе, - сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

Даже в войну работали театры и библиотеки. Это помогло людям выжить.Фото: Олег ЗОЛОТО

В открытии «Улицы жизни» приняли участие жительница блокадного Ленинграда, народная артистка России Ирина Соколова и вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов, который зачитал обращение Александра Беглова.

- Низкий поклон блокадникам за то, что отстояли Ленинград и подарили нам счастье жить в любимом городе, - говорится в послании врио губернатора.

Здесь можно узнать, чем жил осажденный город.Фото: Олег ЗОЛОТО

Что касается самой экспозиции, то в ней представлены грузовые и легковые автомобили, военная техника, противотанковые ежи, маскировочные сетки, а также документы и фотографии блокадного времени.

Экспозиция посвященна 75-летию со дня освобождения города от блокады.Фото: Олег ЗОЛОТО

Особое место занимает мемориал «Стена памяти» с вещами из домашних архивов жителей города.

На "Улицу жизни" приходят и иностранные туристы.Фото: Олег ЗОЛОТО

Работать «Улица жизни» будет с 25 по 27 января включительно, а все три дня здесь будут проводиться экскурсии, проходить концерты, а также беседы с блокадниками – свидетелями событий времен войны.