Пошли на рекорд: такого снежного января в Петербурге еще не было

Нынешний январь уже не в первый раз сравнивают с началом 2011 года. Напомним, синоптики называли ту зиму самой снежной за всю историю метеонаблюдений.

- Сумма выпавших в январе 2011 года осадков составила 82,4 миллиметра, - вспоминают метеорологи. - Это 217% от нормы, которая для января составляет в среднем 38 миллиметров.

До сих пор тот январь считался самым снежным. Но нынешний, еще даже не закончившись, умудрился побить рекорд.

- За 25 дней выпало 83 сантиметра снега, - говорят в пресс-службе комитета по благоустройству. - И цифра эта увеличится уже завтра.

Синоптики действительно обещают утром и днем в субботу снег и слабую метель.

- По прогнозам может выпасть до девяти сантиметров снега, - говорят чиновники.

Морозы при этом никуда не денутся, разве что слегка ослабнут: днем -10...-12, ночью -12...-14. В воскресенье снова пойдет небольшой снег и на пару градусов похолодает. А в ночь на понедельник температура воздуха опустится до -20, а местами до -23 градусов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Снег ставит свои рекорды, а дорожные службы - свои. Ровно месяц они уже работают в усиленном режиме. С дорог и тротуаров вывезли и утилизировали полтора миллиона кубометров снега.

- Из них 1,177 миллиона - в январе, - говорят в комитете по благоустройству. - Для сравнения: за весь январь 2018 года вывезено 420 тысяч кубометров, за январь-2017 – 290 тысяч.

На пределах возможностей работают и городские снегоприемные и снегоплавильные пункты. К ним выстраиваются очереди из грузовиков со снегом.

Кстати, самым загруженным снегоплавильным пунктом, по данным "Водоканала Санкт-Петербурга", стал пункт на Кушелевской дороге. - здесь к утру пятницы было утилизировано более 168 тысяч кубометров снега. На 33 тысячи кубометров от него отстал пункт на Мебельной улице. А ведущий инженерно-оборудованный снегоприемный пункт на набережной Обводного канала принял немногим меньше 196 тысяч кубометров снега за сезон.

При этом синоптики говорят: время рекордов, возможно, еще не закончилось. Ведь по статистике в феврале и даже в марте снега может выпасть даже больше, чем в январе.