Борис Кудояров: К некоторым снимкам ведет долгий и нелегкий путь…

Борис Кудояров отдал фотожурналистике почти пятьдесят лет своей жизни. Из них два с половиной года - военному Ленинграду: вместе с городом-героем репортер «Комсомолки» прожил все девятьсот дней блокады и создал настоящую фотолетопись того времени.

Прошло 75 лет, но снимки не меркнут, ведь Кудояров не просто наблюдал и нажимал на затвор: он вместе с солдатами преследовал врага, сидел в окопе, шел по Ладоге. Своими кадрами вопреки войне Борис Павлович говорил о любви к человеку и жизни.

Две страсти

Будущий фоторепортер родился в Ташкенте в 1898 году. 20-летним Кудояров служил в Красной армии в Средней Азии, затем работал начальником милиции Самарканда. В 26 лет увлекся фотографией. Судьбу Кудоярова определили две страсти - фотосъемка и спорт: на первых кадрах Борис запечатлел соревнования, тренировки и стадионы.

- Спортивная тематика привлекала меня, потому что в спорте мне всегда кажется прекрасным человек, его сила, ловкость, пластика, движение, - объяснял Кудояров в 1934 году в выпуске журнала «Советское фото». - Динамика спорта к тому же чрезвычайно выигрышна для фотоснимка, дает много возможностей чисто профессиональных. Нравилась мне атмосфера тренировок и соревнования: солнечный свет, ветер, вода, зрители, захваченные спортивной борьбой…

Вскоре фотограф-любитель оказался в десятке лучших фоторепортеров Советского Союза. С 1924 года Кудояров публикуется в журналах «Физкультура и спорт» и «Советское фото», а в 1926-м становится фотокорреспондентом агентства «Унионфото», сотрудничает с агентством «Союзфото».

- Оснащение фоторепортера было далеко от совершенства: у меня, например, камера-зеркалка «Ика» девять на двенадцать сантиметров со стеклянными пластинками весьма малой чувствительности, - рассказывал Кудояров. - Следовательно, штатив, магниевые вспышки. Основной транспорт - трамвай. Пока готовишь к съемке свою громоздкую аппаратуру, устанавливаешь штатив, люди уже повернулись в сторону фотоаппарата, приняли позы, «организовались» без меня и помимо меня. А тут еще пугающая магниевая вспышка!

На город сбрасывали бомбы, весь юго-запад охватили пожары, вспыхнули продовольственные Бадаевские склады. Фото: Борис КУДОЯРОВ/РОСФОТО

К концу 20-х годов к спортивной теме добавилась тема страны-стройки: Кудояров стал ездить по всему Союзу, снимая передовиков, заводы, колхозы. Тогда же фотограф открыл для себя еще одну тему - тему родной Средней Азии. Но и на стадионе, и в цеху, и в поле мастер света и тени повествует прежде всего о человеке.

- Только позже в моих снимках появились общие планы цехов заводов, строек. Еще позже - прямая съемка событий, ситуаций подлинно репортажных, динамических, - вспоминал фотокорреспондент. - А поначалу самыми важными и нужными казались именно срединные планы. Я не мог заставить себя отойти на более далекие точки съемки из опасения потерять человека в широких пространствах общего плана.

В 1930-1931 годах Кудояров состоял в объединении новых видов художественного труда «Октябрь», лидерами которого были Александр Родченко и Борис Игнатович. Члены творческой группы экспериментировали с ракурсами, композицией.

Борис научился модным приемам, но их практически не использовал и в группу не вписался.

В 1933-м Кудояров стал корреспондентом газеты «Известия», а в середине 30-х пришел в «Комсомольскую правду». В «Комсомолке» его и застала Великая Отечественная.

«Вместе с батальоном - Борис»

«К полудню все собрались в редакции, - вспоминал в статье в «Советском фото» воскресное утро 22 июня 1941 года журналист «Комсомолки», друг Кудярова Ростислав Июльский. -Появились два основных отдела: отдел фронта и отдел тыла. К вечеру было известно, кто намечен в качестве военных корреспондентов. В их числе был и я. Предполагалось, что буду обслуживать северо-западное направление с местопребыванием в Ленинграде. Кудоярова в списке будущих военных корреспондентов не было. Измаявшись безрезультативными переговорами с редакторами, он заводил разговоры то с одним, то с другим из счастливцев.

Добрался до меня. Буквально затиснув в угол фойе, доказывал, что никто лучше него не сможет снимать на фронте».

25 июня журналист получил документы и улетел в Ленинград. С товарищем он не виделся два месяца, но потом «судьба свела, что называется, в один окоп». Кудояров прибыл в Ленинград 8 сентября - в день, когда на город систематически стали сбрасывать фугасные и зажигательные бомбы, когда весь юго-запад охватили пожары, когда вспыхнули продовольственные Бадаевские склады.

Бомбежка складов, повоспоминаниям Июльского, стала для Кудоярова «первым испытанием в условиях фронтового города». А свой «экзамен на право не по должности, а по существу называться военным корреспондентом» Борис сдал в Шушарах. Туда, в село под Ленинградом, напарники добрались на перекладных под вечер. Шел бой. Несколько раз немцы безуспешно бросали в атаку танки. На «ничейной полосе», разделяющей наши и фашистские войска, дымились подбитые вражеские машины. Чтобы снять их, фоторепортер потребовал разрешения подползти к машинам вплотную. Умоляющий и настойчивый взгляд на Июльского подействовал: решили ползти под свистом пулеметных очередей и грохотом рвущихся снарядов, но добраться не успели - началась новая танковая атака.

- Справа, метрах в двадцати от нас, бойцы выкатили на открытую позицию орудие, - вспоминал Июльский. - Борис вскочил, присел на корточки и начал снимать артиллеристов.

Я с силой придавил его к земле, но он вырвался и снова нацелил объектив. Мешать ему, уговаривать, приказывать было бессмысленно. Один выход: надеяться на счастливую судьбу. Короткими перебежками он добрался до артиллеристов. Вражеские танки приближались.

Вот они совсем близко, даже без «телевика» можно их снимать. Борис не упускает случая. Снаряд ударяет в борт вражеской машины, она в огне. Загорается еще один танк, три уцелевших поворачивают вспять. Гитлеровские пехотинцы бегут. Падают. Наш батальон преследует врага. И вместе с батальоном - Борис.