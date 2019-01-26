Профессор Мишин дал урок в Минске: Софья Самодурова выиграла ЧЕ по фигурному катанию

В кулуарах соревнований по фигурному катанию в последние годы весьма популярна шутка олимпийского чемпиона 1984 года и тренера олимпийских чемпионов 2006 года Олега Васильева: «В женском фигурном катании в России есть лидер. Только на один сезон».

Груз фаворита

Но Евгения Медведева продержалась два. В олимпийском не смогла выдержать конкуренции с Алиной Загитовой. Казалось, в нынешнем сезоне триумфатор Пхенчхана с великолепными программами, поставленными Даниилом Глейхенгаузом, будет выносить соперниц в одну калитку. Во всяком случае, на чемпионатах России и Европы. Увы, ожидания поклонников Загитовой не сбылись.

sofia_samodurova My best fans-my family Thanks for coming to see my performances, for your support!!! LOVE YOU

В Минске, как и в Саранске, ученица Этери Тутберидзе не справилась с прокатом произвольной программы. Причем на тренировках исполняла ее безукоризненно. Можно сколько угодно рассуждать о психологии, о необходимости научиться справляться с грузом ответственности, но нельзя не обратить внимание на то, как изменилась за год Алина. Подросла, стала настоящей восточной красавицей. Только сохранить ту легкость и непринужденность, с которыми она завоевала «золото» в Пхенчхане, пока не удается. Как призналась сама Загитова еще на этапе Гран-при в Хельсинки, слишком много мыслей мелькает сейчас в голове перед выступлением. Слишком многое из того, что она не замечала год назад, теперь замечает.

Мысли о том, что в случае неудачи в Минске ее могут исключить из состава сборной на ЧМ-2019, помешали и Станиславе Константиновой. Об этом сама фигуристка из Петербурга рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» после завершения проката произвольной программы. В этом виде она стала второй, но слишком много было потеряно в первый день. После короткой программы Константинова была лишь 11-й. И чуть было не совершила фантастический камбэк! Чтобы завоевать «бронзу», ей не хватило самой малости в двух прыжках. Исполни их Станислава, как всегда, была бы бронзовым призером.

Чемпионкой Европы стала ученица Алексея Мишина Софья Самодурова.Фото: Артем КИЛЬКИН

Прикольная чемпионка

Ну а теперь о победительнице. В отличие от опытных турнирных бойцов 16-летняя Софья Самодурова дебютировала на чемпионате Европы. Она сумела отрешиться от ненужных мыслей о чемпионате мира, медалях, ответственности за судьбы российского катания. Девчонка просто вышла на лед и каталась, будто каток не на громадной «Минск Арене», заполненной болельщиками с российскими флагами, а где-нибудь в парке культуры и отдыха. Ладно, не в парке культуры - в глубине, ставшего ей родным, спорткомплекса «Юбилейный».

sofia_samodurova Camp 2013

В Петербург Соня приехала шесть лет назад из Красноярска. Все это время тренировалась в группе Алексея Мишина. Мудрый Профессор, как называют Алексея Николаевича в мире фигурного катания, не форсировал успехи своей ученицы. На своем первом чемпионате города Самодурова заняла 12-е место в младшей группе. В прошлом сезоне в финале юниорского Гран-при была шестой. Худшей из российских участниц. Зато сейчас стала чемпионкой Европы!

Мишин характеризует свою ученицу, как очень умную девочку, с которой приятно работать. Старшая подруга, Елизавета Туктамышева, называет Самодурову прикольной девчонкой. На чемпионате Европы Софья показала лучшие прокаты в сезоне. Как и у Загитовой в прошлом сезоне, у 16-летней юниорки с каждым стартом растут оценки за компоненты. Их зачастую ставят не столько за хореографию и скольжение, сколько за авторитет. Можно не сомневаться, что теперь ученица Алексея Мишина будет представлять Россию на чемпионате мира.