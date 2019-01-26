Искусство побега: выставка Евгения Антипова открылась в Петербурге

Едва двери галереи распахнулись перед публикой, художника окружили друзья и поклонники с цветами и подарками. Вдруг между стендов с холстами в огромном зале пронеслось звонкое эхо, а на мраморный пол из белого пакета потекло что-то алое...

– У меня дочь учится в консерватории во Франции... Вот, вино. Французское... Подарок! – один из гостей печально смотрел на сверкающую лужу.

– Ну, ничего, я же не пью уже 35 лет! Вот и отметили открытие выставки, – засмеялся Антипов.

В окружении искусства даже разлитое вино становится арт-объектомФото: Илья КРУШЕВСКИЙ

«Эскейпизм XXI» – так назвал свою экспозицию художник. Термин буквально означает «бегство от реальности». В общем-то, искусство всегда являлось таковым. Однако в наше время, когда палитру многих «творцов» наполняют слепой до красоты прагматизм и жажда эпатажного шоу, за кулисами которого часто скрываются лишь пустые упаковки из-под конфетти, – одно только желание художника вернуться к эстетическим принципам старины звучит, как хлесткая пощечина общественному вкусу.

Евгений Антипов родился в Ленинграде – в семье потомственных строителейФото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Неспроста в СССР работы Евгения Игоревича почти не выставляли, хотя он входил в Союз художников, – считали чудаком, не вписывающимся в одобренные жанры и сюжеты.

– Годами писал в стол. Нынче же любой уважающий себя художник должен быть «неповторимым». Вплоть до прибитой к брусчатке мошонки..., – вспомнил Антипов Петра Павленского.

Да и в 90-ых ситуация не сильно изменилась. Но несколько работ тогда все-таки купили. Да за такую сумму, что, по словам Антипова, тех денег при его аскетичном образе жизни хватает до сих пор. К сожалению, о коммерческом успехе прознали и воры, укравшие из мастерской 17 полотен. А потом – снова тишина, да редкие юбилейные выставки...

Сегодня картины Антипова популярны и у поклонников искусства, и у коллекционеровФото: Илья КРУШЕВСКИЙ

– Техника у меня довольно серьёзная и редкая по нынешним временам. Так рисовали где-то до середины XIX века. Например, в период Проторенессанса. А потом пришли импрессионисты.

Отдать дань уважения классической школе осмелится не каждый художник: чтобы написать работу в таком стиле, понадобится пара месяцев.

– Это забытая технология. Сначала черно-белый рисунок. Потом покрываешь его слоями масла, ждёшь, пока каждый высохнет... – поделился Антипов. – Я, как гурман, который готовит блюдо весь день, чтобы съесть все за полчаса.

Выставка художника проходит в Мраморном зале Этнографического музеяФото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Результатом многолетних изысканий на живописной кухне стал неповторимый стиль мастера. Магически притягательная перспектива, которую не увидишь ни на академических полотнах, ни на иконах с «зеркальными» пропорциями. Когда произведение преследует одну-единственную цель – позволить зрителю – хоть и через «замочную скважину» – заглянуть в полный мистики и романтики мир художника.

– А существует ли перспектива в природе? Даже техника, разные объективы передают природу по-разному. У художника это отображение зависит от рефлексии, степени его переживания, – уверен Антипов.

СПРАВКА «КП»

Евгений Антипов – петербургский художник, поэт, культуролог и литератор. Он родился в Ленинграде в 1958 году в семье потомственных строителей. Окончил архитектурный факультет Ленинградского инженерно-строительного института, где впоследствии преподавал на кафедре живописи и рисунка. С 1989 года – член Союза художников СССР.

Творчество мастера заметил петербургский меценат Вячеслав Заренков, и с 2012 года Евгений Игоревич вошёл в его проект «Созидающий мир».

Сегодня картины художника известны по всему миру. Они хранятся в музеях, фондах и частных коллекциях не только России, но и США и Европы.

«На память «Комсомольской правде» от бывшего комсомольца (правда!)»Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

КАЖДОМУ ДОМУ НУЖНА... КАРТИНА

Фонд «Созидающий мир» появился в 2012 году. Однако идея возникла гораздо раньше, когда Вячеслав Заренков построил свой первый дом. Профессор решил украсить его картиной. Однако сколько ни искал – не встретил подходящего пейзажа. Но он не сдался и сам взял в руки кисточку.

Смотря на свое произведение, которое, между прочим, до сих пор висит на стене автора, волей-неволей задумаешься о товарищах по палитре.

И вот – уже восьмой год при поддержке мецената петербургские художники встречаются на пленэре в Швейцарии, Италии, Германии, Франции... Каждый год живописцы отправляются в творческие экспедиции. Всего за две недели они пишут более 50 работ, и путешествие обязательно завершается выставками на родине и за рубежом.

Одно из полотен Евгения АнтиповаФото: Илья КРУШЕВСКИЙ

К слову, половина всех картин «Эскейпизма XXI века» родились именно в таких поездках.

– Пройдя по экспозиции, вы можете увидеть места, где наши художники побывали за последние семь лет, – рассказала директор фонда Наталия Берзина. – А уже 2 февраля здесь же представит свои работы Лев Дутов.

Интересно, что пленэр, – работа художника на открытом воздухе – вошедший в моду благодаря французским импрессионистам, в современной Европе большой популярностью не пользуется. Видя живописцев, прохожие останавливаются, просят сфотографировать и, бывает, хотят купить понравившуюся работу. Но в фонде считают, что главная его задача – не коммерция, а популяризация культуры.

Видеть живописцев на пленэре для европейцев в диковинку. На снимке: картина Евгения АнтиповаФото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Евгений Антипов – один из самых активных участников проектов фонда «Созидающий мир». Увидеть более 200 пейзажей, натюрмортов и портретов выдающихся современников на самой крупной персональной выставке художника можно в Мраморном зале Этнографического музея до 30 января.