На десять лет моложе: Поклонники не узнали Татьяну Буланову без грима

Такой певицу Татьяну Буланову мало, кто видел. Заслуженная артистка России поделилась с поклонниками фотографией без макияжа. Подписчики Булановой в Инстаграме не сразу даже поняли, кто на снимке. И, правда, узнать на нем 49-летнюю эстрадную звезду непросто - так сильно она отличается внешне от той Булановой, которая исполняет со сцены «Не плачь», «Мой ненаглядный», «Ясный мой свет». Да и вне сцены, надо отметить, Татьяна предпочитает выглядеть ярко - это касается и мэйкапа, и одежды.

Как пояснила сама Татьяна, фото без макияжа она сделала на отдыхе в Карелии, куда выбралась на оздоровительные курсы. Результат в прямом смысле налицо. «Татьяна, вы без грима на 10 лет моложе», «Вы без макияжа совсем другая, вам идет, лицо очень милое», «Невероятно свежая, молодая, отдохнувшая», «Совсем не похожи на себя», - такими комплиментами тут же завалили Буланову комментаторы. И не поспоришь. Мы, к слову, сами не сразу узнали Татьяну Ивановну.