2019-01-26T19:41:27+03:00
Звезды

На десять лет моложе: Поклонники не узнали Татьяну Буланову без грима

Певица поделилась откровенным фото в своем Инстаграме
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
Татьяна Буланова показала, как она выглядит без макияжа.Татьяна Буланова показала, как она выглядит без макияжа.
Изменить размер текста:

Такой певицу Татьяну Буланову мало, кто видел. Заслуженная артистка России поделилась с поклонниками фотографией без макияжа. Подписчики Булановой в Инстаграме не сразу даже поняли, кто на снимке. И, правда, узнать на нем 49-летнюю эстрадную звезду непросто - так сильно она отличается внешне от той Булановой, которая исполняет со сцены «Не плачь», «Мой ненаглядный», «Ясный мой свет». Да и вне сцены, надо отметить, Татьяна предпочитает выглядеть ярко - это касается и мэйкапа, и одежды.

Как пояснила сама Татьяна, фото без макияжа она сделала на отдыхе в Карелии, куда выбралась на оздоровительные курсы. Результат в прямом смысле налицо. «Татьяна, вы без грима на 10 лет моложе», «Вы без макияжа совсем другая, вам идет, лицо очень милое», «Невероятно свежая, молодая, отдохнувшая», «Совсем не похожи на себя», - такими комплиментами тут же завалили Буланову комментаторы. И не поспоришь. Мы, к слову, сами не сразу узнали Татьяну Ивановну.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24