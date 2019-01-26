Коляда не вступился за Плющенко

В 27 лет Хавьер Фернандес решил завершить карьеру. Он катается так давно, что устал и физически, и психологически. Хави вывел испанское фигурное катание, которое раньше рассматривалось как экзотика, на международный уровень.

По примеру футбольного «Реала»

В Пхенчхане Фернандес осуществил свою мечту и стал призером Олимпиады. В Европе ему уже давно нет равных. Шесть последних чемпионатов Старого Света он выиграл, причем большинство – в одну калитку. В стиле футбольного «Реала», за который болеет.

plushenkoofficial I am so proud of my friend Javier Fernandez @javierfernandezskater that he became 7 times European Champion, I am happy that repeated my record, it s a great honor

В Минск Фернандес приехал с единственной целью: повторить достижение Евгения Плющенко, который выигрывал чемпионаты Европы семь раз. В нынешнем сезоне Фернандес проигнорировал серию Гран-при, не выступал на турнирах серии «челленджер». Не скрывал, что кроме старта в Минске его уже ничего не интересует.

После короткой программы казалось, что российские фигуристы вступятся за рекорд Плющенко. Король льда, все-таки! Только Максим Ковтун, которому наш Евгений, как величает супруга Яна Рудковская, во многом сломал развитие карьеры перед Олимпиадой в Сочи, сплоховал. Да и он с пятой позиции со своим техническим контентом вполне мог побороться с Фернандесом. Два других российских фигуриста вообще опережали испанца, причем Михаил Коляда – на 8,65 балла. Что это такое в фигурном катании? Это цена хорошо исполненного хорошего прыжка.

Но в произвольной программе все пошло не так. Сначала Ковтун, сорвав первый прыжок, завалил и остальные. С ним это случалось и раньше. Что случилось в Минске, Максим объяснить не сумел. Правда, извинился перед журналистами в смешанной зоне и попросил их передать извинения за своей прокат болельщикам.

Дело в музыке?

А за петербуржца Михаила Коляду извинялась пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России. Сам фигурист держал заморозку на левой руке, которую повредил при падении. Направлялся Михаил не на «призовой диван», где коротают время в ожидании ошибок конкурентов потенциальные медалисты, а к врачу сборной. В призеры он не попал. Ладно, после четырех падений и без единого каскада Фернандесу проиграл, но пятого итогового места после убедительной победы в короткой программе никто не ожидал. Даже завоевавший в итоге «бронзу» итальянец Маттео Риццо, который прогрессирует не по дням, а по часам. В Минске он продемонстрировал четверной прыжок, которого раньше в его арсенале не было.

Единственным российским фигуристом, достойно выступившим в произвольной программе, стал Александр Самарин. Хотя и он не исполнил заявленный каскад «четверной лутц – тройной тулуп». Выполни Александр этот элемент – стал бы чемпионом. Сам он сетовал после завершения выступления, что где-то по мелочам растерял баллы, которых не хватило для победы над Фернандесом.

mikhail_kolyada Дорогие друзья, болельщики и мои родные, спасибо вам большое за поддержку!!! Двигаемся дальше, впереди национальный чемпионат. Всех люблю, всем мир!

Испанец, по большому счету, на своем прощальном бенефисе ничего выдающегося не показал. Исполнил прошлогоднюю программу «Человек из Ламанчи», до боли напоминающую все его остальные программы последних лет. По технике Фернандес проиграл Самарину, но оценки за компоненты получил высочайшие. Как в свое время Плющенко, которого в табели о рангах на чемпионатах Европы испанец догнал.

Наверное, не стоило пытаться побеждать Фернандеса программой на музыку из «Кармен». В Минске она не принесла успеха ни Ковтуну, ни Коляде, как и Алине Загитовой. Очень обидно за тренера Валентину Чеботареву - без медалей остались оба ее ученика. Теперь под вопросом участие в чемпионате мира и Станиславы Константиновой, и даже Коляды.