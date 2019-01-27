День полного освобождения Ленинграда от блокады: прямая онлайн-трансляция праздничных мероприятий в Петербурге
Сегодня, 27 января 2019 года, Петербург отмечает важную дату - 75-летие со Дня полного снятия блокады Ленинграда. Праздничные мероприятия в городе начнут с парада на Дворцовой площади. Затем состоятся различные акции, в том числе возложения цветов. Журналисты "Комсомолки" в течение дня будут следить за самыми важными событиями в городе и рассказывать о них в режиме реального времени. Следите за нашей онлайн-трансляцией с празднования 75-ой годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
75-ая годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Еще больше материалов по теме: «75-ая годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады»