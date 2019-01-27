2019-01-27T09:56:36+03:00
Общество

День полного освобождения Ленинграда от блокады: прямая онлайн-трансляция праздничных мероприятий в Петербурге

27 января 2019 года в честь 75-ой годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады пройдет парад и другие мероприятия, связанные с этом датой
Степан СТЕПАНОВ
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27 января в Петербурге отмечают 75-ую годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокад. Прямая онлайн-трансляция.27 января в Петербурге отмечают 75-ую годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокад. Прямая онлайн-трансляция.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Сегодня, 27 января 2019 года, Петербург отмечает важную дату - 75-летие со Дня полного снятия блокады Ленинграда. Праздничные мероприятия в городе начнут с парада на Дворцовой площади. Затем состоятся различные акции, в том числе возложения цветов. Журналисты "Комсомолки" в течение дня будут следить за самыми важными событиями в городе и рассказывать о них в режиме реального времени. Следите за нашей онлайн-трансляцией с празднования 75-ой годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

75-ая годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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