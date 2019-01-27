Ленинградский журналист писал в войну: «Есть в сердце самое святое – любовь, горячая любовь»

Ленинградка Елена Валерьевна Пожарская не стала менять фамилию, когда выходила замуж. Пожарской оставалась и ее мама, Людмила Николаевна. Для Елены Валерьевны фамилия – главная семейная реликвия, оставленная героическими мамой и дедом.

ТОВАРИЩ ПОЖАРСКИЙ

Первая статья Николая Георгиевича Пожарского появилась в журнале «Октябрь» в 1924 году. В 1927-ом «путиловцы» – рабочие Путиловского завода, ныне Кировский, – выдвинули молодого литератора на работу в ленинградскую газету «Смена».

Спецкором «Смены» и «Красной Звезды», в 1930-ом Пожарский отправился в Особую Краснознаменную Дальневосточную армию, которой командовал маршал Блюхер.

Николай Георгиевич в молодости. Фото: Предоставлено Еленой Пожарской

– Товарищ Пожарский являлся не только военным корреспондентом в упрощенном смысле этого слова, то есть человеком, наблюдающим великие события со стороны и пишущим о них, но и бился с белокитайцами в качестве рядового бойца, – писала «Смена» в августе 1930-го. – Он ходил в атаку в шеренге других бойцов.

«Смена», 1930 год. Фото: Предоставлено Еленой Пожарской

На Дальнем Востоке корреспондент пробыл четыре месяца. Итогом поездки стали три книги: «Особая Дальневосточная», «Люди ОКДВА» и «Люди ОКДВА» в специальном дополненном издании.

ОТ ЛЕНИНГРАДА ДО ЭЛЬБЫ

Когда началась война, Пожарскому было 37 лет. В то время он уже работал в газете сталепрокатного завода «Металлург», которой отдал половину своей жизни.

– Свою боевую деятельность он начал под стенами великого города Ленинграда и в рядах Второй ударной армии дошел до Эльбы, – писал «Металлург» в июне 1967-го. – В его руках была не только винтовка: страстным и правдивым словом своих статей и стихов он поднимал воинов в бой.

Книгу высоко оценили современники. Фото: Предоставлено Еленой Пожарской

Еще до войны у Пожарского появилась вторая семья, но с первой связи он не терял: в первом браке у Николая Георгиевича родилась дочь Людмила. Вторую семью – супругу и двух детей – Пожарский вывез из Ленинграда еще до начала блокады. А вот Люда вместе с мамой и другими родственниками решили остаться в городе.

«Милой Люде от папы, 4 февраля 1943-го». Фото: Предоставлено Еленой Пожарской

Отец воевал – и словом, и делом – на Северном, Ленинградском, Волховском фронтах, был капитаном. Иногда он приезжал в Ленинград или предавал дочери в блокадный город что-то, что можно было обменять на хлеб. Например, ту же махорку.

Теперь о тех временах напоминают фотографии, вернее, карандашные надписи на обороте. Вот Пожарский с винтовкой в руках, на обороте – «Милой Люде от папы, 4 февраля 1943-го». Вот отцовский портрет, с датой «1 июля 1942» для «милой дочери». А вот – совместная фотография: Люда, отец и два его боевых товарища. Этот снимок был сделан 20 февраля 1943-го в блокадном городе, в ателье на Невском проспекте.

«МНОГО РАЗ СМОТРЕЛ В ГЛАЗА Я СМЕРТИ»

Людмиле в сентябре 1941-го было семнадцать лет. В июле 1942-го школьница стала служить в 346 батальоне местной противовоздушной обороны. Пост Людмилы – «вышка №1» – находился на крыше ДК имени Горького.

Людмила Пожарская служила в МПВО. Фото: Предоставлено Еленой Пожарской

– Самая работа начиналась во время налетов и обстрелов, – рассказывала Людмила Николаевна газете «Кинонеделя Ленинграда» в 1984-ом. – Все – в убежище, а мы – наблюдатель и телефонист – на вышку. В задачи наблюдателя входило следить затем, где в его районе упал снаряд или бомба и немедленно передавать сведения в штаб. Я обязана была, что называется, объяснить каждый выстрел, для того, чтобы в штабе знали, какую дружину – пожарную или медико-санитарную – высылать и куда именно. Понятно, что надо досконально знать свой район, да и общегородские ориентиры тоже.

Люда с папой (на первом плане). Ленинград, 20 февраля 1943-го. Фото: Предоставлено Еленой Пожарской

В свободное время девушки разбирали завалы, убирали город и ломали деревянные постройки на дрова. И ходили в кино: в ДК действовал кинотеатр, самый близкий к фронту из шести, которые работали в первое время блокады (позже их стало больше).

В 1943-ем в зале ДК имени Горького Людмиле вручили медаль «За оборону Ленинграда». В МПВО она прослужила до самой Победы.

1 июля 1942-го. 1 июля 1942

Ее отец 9 мая 1945 года в «2 часа 30 минут» отправил открытку в Ленинград из Берлина. На лицевой стороне он оставил пару стихотворных строк: «Много раз смотрел в глаза я смерти, но выстоял, ей когти обломав...».

– И так, дорогие, с Победой, – написал он. – Настал долгожданный час. Крепко, крепко целую. До скорой встречи.

Открытка в Ленинград в День Победы. Фото: Предоставлено Еленой Пожарской

В конце он добавил: «Получил второй орден». В числе наград Пожарского – орден Отечественной войны, орден Красной Звезды, медали «За трудовую доблесть и «За оборону Ленинграда». По словам потомков, Пожарский даже был на Потсдамской конференции.

Николай Георгиевич умер после продолжительной болезни в 1967 году, будучи ответственным секретарем газеты «Металлург».

ДОСЛОВНО

О нашем городе (газета «Отважный воин», апрель 1943-го):

Темны с вечера апрельские ночи. И ярче, кажется, светят ракеты. А на горизонте, в небе, то там, то здесь вспыхивают огоньки, искры летят в сторону, как от удара парового молота по раскаленной болванке. Огоньки все ближе и ближе. Они покрыли большую площадь... Языком громовых раскатов заговорили зенитные батареи. Скрещиваются на огромной высоте лучи прожекторов и длинные огненные нити трассирующих пуль, перегоняя друг друга, прошивая небо.

Отогнали от города, молодцы. Ты облегченно вздыхаешь. Понятны твои чувства, боец! Защищая город Ленина, ты крепко любишь его.

Ты не был в белые майские ночи на гранитных берегах Невы. А как красива она в своем величии, с мостами, повисшими над водами. Ты не был под куполом Исаакиевского собора, быть там – видеть ведь город. Он, как на ладони. Далеко прямой линией уходит Невский проспект. Грандиозен и величав трижды орденоносный Кировский завод.

Ты любишь, боец, город славы, хотя не видел Смольного: здесь провозглашена Россия Советская, братство и дружба народов нашей родины.

Ты не был за Нарвской заставой, но ты видел в кино на экране, как в дни гражданской войны, через Нарвские ворота проходил молодой парень – это питерский рабочий, он с песней шел в бой. Его встречали везде, где черные тучи нависали над страной – в Сибири, на Дальнем Востоке, у Царицына, у Каспия, в горах Кавказа.

Где ты был в то время? Он защищал тебя. Стойко защищал, мужественно. Победил. И на Тихом океане закончил свой поход.

Сегодня ты пришел к нему на помощь, чтобы вечно дымились трубы заводских корпусов, чтобы счастливыми смотрели из окон многоэтажных домов детишки ленинградцев, чтобы величаво, как и всегда, текла красавица Нева, а по железным дорогам – Октябрьской, Витебской, Варшавской, Балтийской, Финляндской – во все концы родной земли шли до отказа груженые товарами поезда, чтоб и тебе, и твоей семье жилось счастливо.

Ленинградская работница Маруся Силина написала короткое письмо:

«Работаю кузнецом. Вместо 300 деталей по норме даю 350. Желаю вам скорейшей победы, дорогой фронтовик! Умножь и ты свой счет мести».

Женщина-кузнец! Представь. Огромное здание. Плотно закрыты окна кузнечного цеха. В городе воздушная тревога. А в кузнице то вверх, то вниз ходили огромные молоты, жуя докрасна нагретые болванки стали. Трехтонные, пятитонные молоты... Клещи, весящие несколько пудов, обслуживаемые подъемным механизмом. До войны в одной из таких кузниц работал Василий Рыбак. Прозвали его «король кузнецов». Любо смотреть, когда он работал. Норма Василия – 200 деталей, давал – 250. Война повысила норму... У кузнеца Маруси Силиной норма – 300, а она дает 350. Ты видишь, какой героизм скрывается за сухими цифрами.

Ты не был в городе славы, доблести и геройства, но часто, смотря в его сторону, знаешь, он здесь, близко, и хочется тебе, чтобы эти траншеи были как можно дальше от невских берегов, там, где-нибудь у Данцига, Лейпцига, Берлина. От нас это зависит. От стойкости и мужества нашего.

Ты гордишься городом Ленина, любишь его. Ты внимательно слушал письмо коллектива ордена Ленина энского завода. Замечательно сказали рабочие, по-ленинградски:

«Наш токарь, комсомолец Тарасов, выполнял норму на 600 процентов. В дни предмайского соревнования он вместо полагающейся нормы – 6 деталей, дал за смену 60. Тысяча процентов нормы! По примеру комсомольца Тарасова, пусть бойцы вашей части повторят это рекорд в деле истребления фашистского зверья и напишут об этом письмо нашему стахановцу. Адрес: Ленинград, 12, почтовый ящик 852-2».

Боец, город-герой дает тебе оружие. Он забыл слова «затишье» и «передышка». В его боевой жизни нет пауз.

Таким должен быть и ты.

Бей немца, не давай ему ни минуты покоя. Увеличишь счет мести, напиши на орден Ленина энский завод – стахановцу Тарасову напиши. Адрес его ты знаешь.

Стихи Пожарского (газета «Красное Знамя»):

***

Побледнели подлых лица,

Страх ударил в ноги, спину:

Дед Мороз принес для фрицев

Здоровенную дубину.

Метки русские удары

Там, где Дон течет родной.

Новый год несет «в подарок»

Фрицам саван ледяной.

***

В дыму, среди пожарищ,

Где всюду след войны,

Новый год, товарищ,

Сейчас встречаем мы.

Пришел он величавым

В полуночный час,

Победным величают

Его в стране у нас.

И все мы нежно, просто,

Дружно, как в бою,

Сейчас поднимем тосты

За Родину свою.

За Сталина, за славу,

За наш народ-герой.

За то, чтоб грозным шквалом

Смешать врага с землей.

Чтоб все пройдя преграды

Со знаменем в руках

Доблесть Сталинграда

Умножить на фронтах.

Чтоб слава покрывала

Атаки и поход –

За наших генералов

Мы выпьем в Новый год.

За всех, кто с нами вместе,

Поднимем тост сейчас,

Чтоб враг не обесчестил

Цепями рабства нас.

С победным Новым годом,

Страна богатырей,

Бойцы фронтов, заводов,

Стахановцы полей!

***

Любовь (газета «Красное Знамя», июнь 1942-го):

Среди смертей, на поле боя,

Где все привыкли видеть кровь,

Есть жизнь и музыка прибоя,

Есть в сердце самое святое –

Любовь, горячая любовь.

Люблю я дочь, жену и сына,

Ты мать, невесту и отца.

А в целом родине любимой,

Свободной и непобедимой

Свои мы отдали сердца.

И мы, любя, всегда готовы

В боях геройски умереть.

Мы семьям нашим дали слово:

«Не будут варваров оковы

На теле родины греметь».

Мы знаем истину простую:

Любовь отвагу придает,

Она бодрит, она волнует,

Ласкает, раненых целует

И песни чудные поет.

Где есть любовь – синеют дали,

Где есть любовь – прозрачна высь.

Мы много писем получаем

И в каждом нас благословляют:

«Героем, дорогой, вернись!

Любовь и ветры не рассеют.

Пиши, о доблести пиши,

Будь беспощаднее и злее

И ненавидь врага сильнее,

Любя меня от всей души».

Среди смертей, на поле боя,

Где все привыкли видеть кровь,

Есть в сердце самое святое,

Как знамя наше боевое –

К семье и родине любовь.

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