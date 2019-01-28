Даниил Гранин: Каждый день, что ты прожил, - это счастье!

Легендарная личность, мыслитель, ставший классиком еще при жизни. Ему присвоено множество государственных наград, его именем названы библиотеки в Петербурге и одна малая планета Солнечной системы. Даниил Гранин писал про людей, про выбор, про силу и слабость человека.

- Я все время удивляюсь тому, что остался жив, - говорил Гранин в интервью журналистам. - С первого дня войны - на фронте и закончил ее незадолго до победы. За то время меня миллион раз могли убить, но не убили. И это настоящее чудо!

«КАК ЭТО? ВОЙНА БЕЗ МЕНЯ!»

Начало войны застало 22-летнего Даниила Гранина, когда он трудился в конструкторском танковом бюро Путиловского завода (ныне - Кировский). У выпускника Политехнического института была бронь, но он стал хлопотать, чтобы его включили в народное ополчение.

- Я был пылкий молодой патриот, воспитанный на произведениях советской эпохи, - рассказывал нашему корреспонденту Даниил Александрович. - И вообще это такой юношеский максимализм: «Как это - война и без меня?» Нам, молодым и смелым, все представлялось простым. Был июль 41-го. Ехали на фронт с мыслью: «Всем покажем! Зададим им как следует и вернемся через пару месяцев на белом коне». По пути пели песни, были счастливые!

Но весь энтузиазм молодого инженера и его коллег закончился уже на перроне, когда эшелон с ополченцами сразу по прибытии на станцию Батецкая обстреляли немцы.

- Это была жуткая бомбежка, страшная! Мы с трудом собрали остатки нашей дивизии... И вот тогда для меня по-настоящему началась война. Походы, окопы, землянки, снайперы. Не было ни карт, ни нормального вооружения. Я, как простой солдат, получил бутылку с зажигательной смесью «коктейль Молотова» и все. Кому-то дали только гранату. Винтовок на всех не хватало.

Постепенно инженеры превратились в солдат. 18 сентября 1941-го полк Гранина покинул город Пушкин. Отошли уже в черту Ленинграда. Фронт рухнул - и началась та блокада, которая длилась девятьсот дней.

- Я был на переднем крае. Что это значит? Каждый день под пулями! - вспоминал Гранин. - Не скажу, что к этому можно привыкнуть. Наоборот, еще больше ощущаешь ценность жизни. Каждый день, что ты прожил, - это счастье! Наша часть находилась недалеко от Ленинграда, можно было пешком дойти. И мы, сидя в окопах, слышали разрывы авиабомб, и даже содрогание земли доходило до нас. Город бомбили ежедневно. Но ведь судьба людей фашистов меньше всего интересовала. Они хотели ликвидировать Ленинград как центр сопротивления, центр стойкости. Мало того что он не сдается, так он своим примером действует и на другие фронты. Закончилось лето. Началась зима, голодные смерти, а город не сдавался. Гитлер приезжал на фронт под Ленинград, ему обещали в течение двух недель взять город. Но не получилось!

ОТ КНИГИ К ФИЛЬМУ

После победы Гранин начал писать. Литература для него не была работой. Она была, скорее, отдыхом, удовольствием. На свой страх и риск Даниил Александрович отнес свой первый рассказ в журнал «Звезда». К его удивлению, произведение приняли и быстро напечатали. Но после было сложнее: рассказы критиковали, отказывали, говорили, что это несерьезно. Но Гранин не сдался. Он решил взяться за большую работу и начал писать роман «Искатели». И это при том, что на «Ленэнерго», где он тогда работал инженером, происходила авария за аварией, постоянно приходилось выезжать на вызовы.

- Спустя несколько лет я понял, что создано несколько книг о войне. Я думаю, зачем я буду соревноваться с Василем Быковым и другими моими друзьями-писателями, - пожимал плечами Гранин. - Прошло еще несколько лет, и я понял, что никто не написал про мою собственную войну, а она ведь у каждого своя. Неужели все канет в Лету? Вот только тогда я взялся за эту работу.

Самыми яркими военными произведениями, пожалуй, стали сборник рассказов под названием «Еще заметен след» и «Блокадная книга», написанная Граниным совместно с Алесем Адамовичем. Этот труд посвящен блокаде Ленинграда и основан на документальных источниках, записках и воспоминаниях фронтовиков.

- Когда писали блокадную книгу, опросили двести человек. Спрашивали их: «А как вы выжили?» Это бесчеловечный вопрос, но очень важный. Были поразительные, беспощадные откровения, - вспоминал писатель.

Потом по этой книге сняли фильм - пронзительную, беру щую за душу картину, которая ни одного зрителя не оставит равнодушным.

На фронт писатель сорвался практически сразу после окончания Политехнического института - в 22 года.Фото: Википедия

ДОСЛОВНО

Заставить плакать весь мир

Откровениями блокадников Даниил Гранин поделился не только в книге, но и в свой речи, которую подготовил для Рейхстага. 27 января 2014 года петербуржец выступал в Берлине перед канцлером Меркель и всей немецкой политической элитой. 95-летний писатель рассказывал про Ленинград, блокаду, людей... Просто правду, только факты. Его речь приветствовали стоя.

В словах простого солдата, который видел все эти события своими глазами, не было мести, не было злобы. Но эти слова были крайне важны. Некая попытка осознать все, что произошло в XX веке, что натворили и есть ли из всего это цивилизованный выход, дабы не повторилось ничего еще более страшного и безжалостного. Мы приводим отрывок той проникновенной речи Даниила Гранина.

«В Петербурге люди приходят на Пискаревское кладбище - это одно из таких символических кладбищ города. Идут для того, чтобы вспомнить и отдать должное всем погибшим в годы блокады. Кладут на могильные холмы сухари, конфеты, печенье, чтобы выразить любовь и память тем людям, для которых это была трагичная и жестокая история.

Все связи города, огромного мегаполиса, были отрезаны от Большой земли, и началась блокада, которая длилась 900 дней. Блокада была настолько внезапной и неожиданной, как, впрочем, и вся эта война неожиданной для страны. Не было никаких запасов ни топлива, ни продовольствия, и вскоре, уже в октябре, началась карточная система. Хлеб выдавали по карточкам. А затем одно за другим начались катастрофические для города явления: прекратилась подача электроэнергии, перестали работать водопровод и канализация, не было отопления. И начались бедствия блокады.

Никакого подвоза продовольствия не было. Надвигалась зима, и как назло лютая: тридцать - тридцать пять градусов. Огромный город лишился всякого жизнеобеспечения. Начались пожары, горели дома. Так как нечем было заливать - воды не было, водопровод не работал - они горели сутками. И мы с фронта, оборачиваясь назад, видели эти столбы черного дыма и гадали, где что горит.

К декабрю улицы и площади города завалило снегом, только кое-где оставались проезды для военных машин, памятники заложили мешками с песком, витрины магазинов заколотили. Ночью освещения не было. Патрули и редкие прохожие ходили со «светлячками» (светящимися значками. - Прим. ред.). Люди от голода начали терять силы. Но продолжали работать, ходить на предприятия, где ремонтировали танки, изготавливали снаряды, мины.

Когда мы писали «Блокадную книгу», мы задавались вопросом: как же так, ведь немцы знали о том, что происходит в городе, от перебежчиков, разведки, они знали об этом кошмаре, об ужасах не только голода - от всего, что происходило, но они продолжали ждать. Ждали девятьсот дней. Ведь воевать с солдатами - это да, война - это солдатское дело. Но здесь голод воевал вместо солдат. Я, будучи на переднем крае, долго не мог простить немцев за это. Я возненавидел немцев не только как противников, солдат вермахта, но и как тех, кто вопреки всем законам воинской чести, солдатского достоинства, офицерских традиций уничтожал людей. Я понимал, что война - это всегда грязь, кровь. Любая война… Наша армия несла огромные потери - до трети личного состава. Я долго не решался написать о своей войне. Но все-таки написал об этом книгу не так давно.

Рассказал о том, как я воевал. Зачем я это сделал? Наверное, это было подспудное желание рассказать всем моим погибшим однополчанам, которые погибали, не зная, чем кончится эта война, не зная, будет ли освобожден Ленинград. Я хотел сообщить им, что мы победили. Что они не зря погибли.

Вы знаете, существует такое сакральное пространство, когда человек возвращается в сострадание и духовность. В конечном счете всегда торжествует не сила, а справедливость и правда. И это чудо победы, любовь к жизни, к человеку…»