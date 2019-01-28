«Сыноцентризм»: Петербуржцы любят мальчиков больше, чем девочек

Вы кого больше любите?

Казалось бы, вопрос для будущих родителей «кого вы хотите, мальчика или девочку», давно стал таким же абсурдным, как и попытка узнать у ребенка, кого он больше любит: маму или папу. Однако и в современном обществе, оказывается, сильны укоренившиеся глубоко в подсознании стереотипы.

- Посты родителей о детях в социальных сетях свидетельствуют о гендерном дисбалансе в обществе. Сыновья оказываются популярнее. Сообщения о них публикуются чаще и собирают больше лайков, чем посты о дочерях, - пишет образовательный портал университета Высшей школа экономики. - Это явление получило название «сыноцентризм».

Сын – защитник, опора в семье, помощник в старости

Не секрет, что всегда и везде мальчики были более желанными детьми в обществе. Раньше это объяснялось просто – сын вырастет, останется в семье, приведет жену в дом, станет опорой отцу и матери в старости. Но уже в прошлом веке тенденция стала сходить на нет одновременно с получением женщинами равных прав на обучение, труд и т.д. Впрочем, по большей части это касалось Европы и Северной Америки. А вот в Индии или Китае традиции оказались сильнее. В последнем случае ситуация зашла слишком далеко, а желание иметь именно сына приводило к абортам, когда пары узнавали «не тот» пол ребенка. Следствием стал перекос в обществе, когда на 1 девочку в Китае приходится 1,4 мальчика. И чисто арифметически создать семью они не смогут, что, как предупреждают социллоги, приведет к проблемам в будущем.

Но мы же не такие?

Впрочем, России и, тем более Петербурга. это не касается, так ведь? Или нет?

Чтобы убедиться, что и в нашей стране «гендерное неравенство начинается еще до рождения», сотрудники Центра исследований современного детства Института образования Национального исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Елизавета Сивак и Иван Смирнов провели масштабное исследование в соцсетях, отсмотрев посты около 630 тысяч пользователей «ВКонтакте» из Санкт-Петербурга в возрасте от 18 до 50 лет.

Благо родители охотно делятся интернете информацией о детях. Этот феномен в английском языке даже получил название sharenting — от share и parenting.

- Мы решили проверить, может ли среда социальных сетей усиливать гендерное неравенство? - говорят исследователи.

И как оказалось, может.

Петербуржцы, как бы это ни было странным, хвастаются своими сыновьями чаще, чем дочерьми.

Дети одинаковые, а девочки получают меньше родительского внимания.Фото: Евгения ГУСЕВА

Дети одинаковые, а больше любят мальчиков

- На одну женщину в среднем приходится 2,3 поста о сыновьях и 2,1 сообщения о дочерях. На одного мужчину — в среднем 1,7 поста о сыновьях и 1,5 сообщения о дочерях. Мальчики — главные герои родительских рассказов, - приводят данные своего труда исследователи.

Интересно, что и «лайкают» фотографии мальчиков чаще. Перевес не огромный, но он есть. Если папа написал пост о дочерях, то он получит 5,3 лайка, а о сыновьях – 6,7. Аналогичная ситуация и у мам.

Получается замкнутый круг. Вроде бы по уровню гендерного неравенства Россия не выглядит «дремучей» страной, а напротив, стоит выше среднего уровня, но стереотипы еще работают. И их присутствие в соцсетях порождает иллюзию, что это нормальное положение вещей.

- Повышенное внимание к сыновьям и более слабое — к дочерям может убедить девочек в том, что они менее значимы для родителей. А это не только психологическая травма, но и очередное закрепление дисбаланса в обществе, - предупреждают авторы исследования.