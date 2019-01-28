«Ростов» - «Зенит». 28 января 2019 года: Обзор матча, счет, голы, статистика игроков

Первый тайм:

В понедельник «Зенит» с «Ростовом» выявляли главного неудачника предсезонного «турнира четырех» - проигравший оставался последним в квартете участников. Но итоговое расположение команды выглядело не самым интересным, даже содержание футбола уходило на второй план. Все знают, что январь для футбола — месяц тяжелых нагрузок, после которых футболисты долго приходят к себя и априори не готовы показывать футбол максимального качества.

Гораздо любопытнее выглядел кадровый выбор Сергея Семака. Это у «Ростова» до возобновления сезона еще месяц, «Зенит» же начнет плей-офф Лиги Европы уже через две с половиной недели, когда встретится на выезде с «Фенербахче».

Новичков в команде пока нет. Вопреки желанию главного тренера. На Паредеса уже можно не рассчитывать — аргентинец уже вот-вот поставить подпись под контрактом с «Пари Сен-Жермен». Тем не менее когда то Семак должен начать наигрывать состав, поэтому его выбор на матч с «Ростовом» и количество замен были любопытны.

Первое, что бросилось в глаза — все 90 минут отыграл вратарь Андрей Лунев. Все остальные футболисты были заменены, но и при этом осталось кое-что интересное. Больше других сыграли центральные защитники Иванович и Нету. Значит ли это, что с основной парой Семак уже определился?

Больше других сыграл Дзюба, который забил гол, удвоив в начале второго тайма преимущество «Зенита». Ну и самое интересно — почти весь матч сыграл 19-летний полузащитник Леон Мусаев, один из немногих , кто запомнился с положительной стороны в матче со «Спартаком». Может игра Мусаева убедит Семака настолько, что тренер откажется от идеи покупать нового полузащитника и 19-летний петербургский воспитанник и станет тем самым усилением?

Но вернемся к игре. Первый тайм мог закончится с разгромным счетом и вовсе не в пользу «Зенита». Проблемы, обнаруженные у сине-бело-голубых в первых двух матчах турнира, никуда не делись — снова позиционные ошибки на своей половине, опять потери после передач около штрафной, в очередной раз соперники били из удобных позиций по воротам «Зенита». Но несколько моментов «Ростов» запорол сам, пару раз не спасли ворота вратарь вместе с защитниками, а Далер Кузяев свой выход один на один четко реализовал. Кстати, именно Кузяев выглядел у «Зенита» самым активным и полезным — он постоянно открывался в свободные зоны, быстро продвигался с мячом. Игроки «Ростова» фолили почти всегда именно на нем.

Второй тайм:

Составы команды поменялись, но сценарий остался прежним. С той лишь разницей, что теперь и у «Зенита» стали проходить комбинации, и соперник стал чаще у своих ворот ошибаться. «Ростов» фолил, бросал в прорыв длинными передачами своих нападающих, а забивал только «Зенит». После голов Дзюбы и Шатова результат матча уже вопросов не вызывал. А в концовке вышедший на замену Денис Терентьев сделал счет для «Ростова» и вовсе унизительным. Кстати , 26-летний Терентьев обратил на себя внимание очень вовремя. Позиция крайнего защитника из тех, где Семак ждет подкрепления. Возможно, сегодня главный тренер убедился, что достаточно на этой позиции и внутренних резервов.

А сразу после финального свистка разрешился вопрос, которым мы задались в начале матча. «Зенит» обьявил о переходе из «Шахтера» 29-летнего Виталия Ракицкого. Позиция новичка — центральный защитник. Их у «Зенита» и так уж четверо — Иванович, Мевля, Нету и пропускавший матч с «Ростовом» Маммана. Кому то придется потесниться.

«Ростов» (Ростов- на Дону)- «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:5 (0:1)

«Ростов»: Агаев (Айдаров, 46) , Логашов (Плиев, 46), Паршивлюк, Ингасон (Сухомлинов, 72), Хаджикадунич, Гацкан, Ионов (Попов, 67), Зайнутдинов, (Щадин, 46), Глебов (Трошечкин, 64), Скипинцев (Зуев, 46), Сигурдарсон (Кьяртансон, 46)

«Зенит»: Лунев, Иванович (Скроботов, 79), Нету (Мевля, 64), Смольников (Анюков, 46), Эрнани (Ригони, 64) , Кузяев (Оздоев, 46), Мак (Шатов, 46), Мусаев (Терентьев, 79), Жирков (Набиуллин, 46), Маркизио (Краневиттер, 63), Дзюба (Заболотный, 64)

Голы: Кузяев, 40; Дзюба, 53; Шатов, 60; Терентьев, 86; Терентьев, 88

Предупреждения: Глебов, 15, Гацкан, 75

28 января. Доха. Стадион «Аспир-Центр». 200 зрителей.

Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)