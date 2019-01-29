2019-01-29T10:20:39+03:00
Общество

Самый крупный в Европе центр мебели и интерьера откроется в Петербурге

Его площадь составит 19 футбольных полей
Степан СТЕПАНОВ
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Уже в августе на улице Фучика начнет работу центр «Кубатура», который соберет под одной крышей все необходимое для ремонта и оформления интерьера.Уже в августе на улице Фучика начнет работу центр «Кубатура», который соберет под одной крышей все необходимое для ремонта и оформления интерьера.Фото: Степан СТЕПАНОВ
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Решиться на большой ремонт порой труднее, чем на свадьбу или смену работы. Планируя «перестройку» в доме, мы вынуждены брать в расчет не только неизбежные расходы, но и бесконечные хлопоты. Ведь сколько всего придется искать, выбирать, покупать! Мебель, паркет, штукатурка, свет… И вот уже на смену прогулкам по зимнему Петербургу приходят марш-броски между торговыми центрами. Диваны на западе города, обои – на востоке... А как они будут смотреться вместе? Чтобы это понять, нужно найти дизайнера… правильно, где-нибудь в центре!

В общем, тут или регулярно жертвовать выходными, или решиться на беспримерный подвиг и сделать все сразу. Правда, тогда придется захватить палатку и консервы, чтобы можно было устроить привал у очередного ТЦ и хоть немного прийти в себя перед штурмом отдела сантехники или люстр.

Но вскоре о песнях под гитару у костра на парковке в районах Дыбенко или Парнаса можно будет забыть.

Уже в августе этого года на улице Фучика откроется центр мебели и интерьера «Кубатура», который соберет под одной крышей все необходимое для комплексной смены интерьера квартиры, дома и офиса.

Здесь будет представлен обширный ассортимент мебели, широкий выбор света, ванных и кухонных аксессуаров, строительно-отделочных материалов, интерьерных решений, а также бытовой техники и электроники, рассчитанных на средний и премиум-класс. Кроме того, в «Кубатуре» откроется и магазин товаров для дома. В общем, проще сказать, чего здесь не будет, ведь площадь будущего центра — 140 тысяч квадратных метров. Здесь «обретут свое место» как крупные международные операторы отделочных материалов, так и небольшие авторские мебельные мастерские. Одной плитки — 10 тысяч видов!..

Сейчас активно ведутся работы на фасадах центра. Его обещают сделать настоящим украшением Фрунзенского района. Фото: Степан СТЕПАНОВ

Сейчас активно ведутся работы на фасадах центра. Его обещают сделать настоящим украшением Фрунзенского района.Фото: Степан СТЕПАНОВ

Заблудиться между шкафами и кухнями в торговом центре размером с половину Заячьего острова, как ни странно, не получится. «Кубатура» — это не очередная злая шутка маркетологов, которые поставят между кроватями и ночниками ванны и краску, чтобы навязать покупателям «нужные» товары, а концептуальный центр, разделённый на зоны, соответствующие типам товаров. Навигация будет простой и интуитивной, что позволит сэкономить не только время, но и нервы.

Единственная проблема, которая могла бы возникнуть — это муки выбора. Однако на помощь придут профессиональные дизайнеры интерьера, чьи студии разместятся в стенах «Кубатуры».

Сделать окончательный выбор между баухаусом и популярным нынче лофтом можно будет за семейным обедом. В будущем центре появятся фудкорт, рестораны, детские площадки, гардероб и зоны отдыха — все, что нужно для принятия взвешенного решения.

Главное не слишком увлекаться, чтобы не забыть про мастер-класс или лекцию. Ведь в центре отведено пространство и для того чтобы декораторы и строители делились с посетителями секретами идеального ремонта.

— Сейчас активно ведутся работы на фасадах центра, который станет украшением Фрунзенского района, — отметила директор генерального подрядчика по строительству центра, ООО «Волга», Анжелика Пигарева.

И правда — центр спроектирован по всем канонам современной архитектуры и строительства. Вдоль фасада с улицы Фучика планируется устроить пешеходную галерею.

Центр «Кубатура» готов к притоку посетителей из всех регионов Северо-Запада, а также из ближайших стран. Фото: Степан СТЕПАНОВ

Центр «Кубатура» готов к притоку посетителей из всех регионов Северо-Запада, а также из ближайших стран.Фото: Степан СТЕПАНОВ

«Кубатура» строится во Фрунзенском районе Петербурга, в шаговой доступности от станций метро «Бухарестская» и «Международная». Приток посетителей из других районов города обеспечит и близость автомагистралей – машину можно будет оставить на бесплатной парковке на 1500 мест.

Впрочем, будущий Центр ориентирован не просто на Северную столицу и Ленинградскую область, а в целом на весь Северо-Запад: Новгородскую, Псковскую, Вологодскую, Мурманскую, Архангельскую области и Карелию. Ждут здесь и гостей из ближайшей Финляндии и Эстонии. Общая численность населения всех перечисленных территорий и стран — более восьми миллионов человек. Чтобы заинтересовать потенциальных клиентов, в этих регионах пройдёт масштабная рекламная кампания. Она начнется за три месяца до открытия центра и продлится в течении всего года.

КОНКРЕТНО

Компании, предлагающие товары для строительства, ремонта и оформления интерьера уже сейчас имеют шанс «забронировать» место в центре «Кубатура». Для этого нужно обратиться в отдел аренды ТЦ.

Телефон: +7 (911) 922-72-62

E-mail: 9119227262@kubatura.spb.ru

Подробнее о проекте: www.kubatura.spb.ru

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