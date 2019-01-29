2019-01-29T13:41:47+03:00
Спорт

Мария Шарапова осилила только половину оперы в Мариинке

Титулованная теннисистка между тренировками и играми наслаждается культурной жизнью Петербурга
Ирина БЫСТРОВА
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Мария Шарапова стартовала на турнире в Петербурге с победы.Мария Шарапова стартовала на турнире в Петербурге с победы.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова стартовала с победы на турнире St. Petersburg Ladies Trophy 2019 в Петербурге. Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» выиграла у соотечественницы Дарья Гавриловой, которая последние четыре года выступает за Австралию. Впереди у Шараповой второй круг соревнований и игра с лучшей на сегодняшний день российской теннисисткой Дарьей Касаткиной - девушки встретятся на корте «СИБУР АРЕНЫ» 30 января, и никто не сомневается, что этот зрелищный поединок соберет полные трибуны.

На матче Шарапова-Гаврилова был аншлаг. Фото: Олег ЗОЛОТО

На матче Шарапова-Гаврилова был аншлаг.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Публика знает, что мы будем бороться, - призналась Шарапова. - Надеюсь, мы сыграем на высоком уровне и надеюсь, что зрители будут поддерживать и меня, и Дашу. Она показала хорошие результаты в прошлом году, вошла в десятку. Против нее очень тяжело играть - она показывает высокий уровень игры.

St. Petersburg Ladies' Trophy 2019: Мария Шарапова - Дарья Гаврилова.Ирина БЫСТРОВА

Приезд Шараповой в Петербург на турнир St. Petersburg Ladies Trophy вообще стал чуть ли не главным спортивным событием года. Серебряная призерка Олимпиады-2012 в одиночном разряде собиралась в город на Неве еще год назад, но не позволил график. В этот раз все сошлось, чему Мария рада не меньше своих болельщиков. Ведь оказалось, что до этого Шарапова ни разу не была в Северной столице. Акклематизация прошла быстро, и теннисистка оперативно переключилась с плюс 30 в Мельбурне, где играла до этого, к нашим суровым минус 15 градусам. Правда, на улице спортсменка практически не бывает - передвигается она по городу на машине, ходит по музеям, театрам и ресторанам с русской кухней.

Шарапову поддерживали ее фанаты. Фото: Олег ЗОЛОТО

Шарапову поддерживали ее фанаты.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Обычно, когда прилетаю на турнир, у меня вся концентрация на матчи, - рассказала Мария. - Но в Петербурге я впервые, поэтому в течение двух дней перед турниром у меня были экскурсии. Я была в Эрмитаже - мне очень понравился каждый зал, впечатлили картины Рембрандта. Посетили оперу в Мариинском театре. Конечно, все 4 часа я там не пробыла, но посмотрела половину. Вообще то, что я попала в Петербург, для меня все еще нереально! Я помню, несколько лет назад мне мама рассказывала об этом городе. Она провела здесь несколько дней, и у нее остались самые лучшие впечатления.

Пресс-конференция Марии Шараповой после победы над Дарьей Гавриловой на St. Petersburg Ladies' Trophy 2019.Олег ЗОЛОТО

Кстати, мама Шараповой также должна была приехать в Петербург на St. Petersburg Ladies Trophy, но планы в последний момент изменились. Марию поддерживает на турнире ее команда. И, конечно, мощная армия болельщиков - с плакатами, кричалками и цветами. После окончания первой игры на «СИБУР АРЕНЕ» Шарапова долго не могла покинуть корт, так как не смогла не пообщаться с фанатами, которые так тепло ее приняли. Мария долго раздавала автографы и делала селфи на память. В итоге опоздала на полчаса на пресс-конференцию.

Болельщики пришли на игру с плакатами. Фото: Олег ЗОЛОТО

Болельщики пришли на игру с плакатами.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Рада такой поддержке и знаю, когда играю на родине, меня здорово воспринимают, - рассказала журналистам Шарапова. - Для меня многое значит выигранный матч на родине спустя столько лет. Я всегда хочу видеть публику и полный стадион. Думаю, это из-за того, что я редко играю на родине, в среду, в матче с Касаткиной, будет также.

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