«Как Майк Тайсон, только в сексе»: 30-летний петербуржец пополнил свою коллекцию еще одним «порно-Оскаром»

В выходные в Лас-Вегасе прошла престижная премия AVN Awards 2019. На церемонии собрались около четырехсот актеров и актрис, которые в этот вечер пришли за своим «Оскаром». Правда, не традиционным, а тем, что вручают за заслуги в порноиндустрии.

Церемония вручения «порно-Оскаров» состоялась в Америке в 36-й раз. Одним из тех, кого чествовали в тот день, стал 30-летний петербуржец Алексей Маетный. Однако поклоники знают его под псевдонимом Маркус Дюпри, и это уже не первая его премия в этой области.

В 2018 году порноактер из Петербурга сражался за приз в 21 номинации и установил рекорд. Тогда Маетный унес со сцены сразу четыре золотых трофея. В их числе главную награду - «Исполнитель года». В традиционной версии кинопремии ее бы назвали «Лучшая мужская роль». После этого о петербуржце заговорили во всем мире, а на улицах на него начали оборачиваться прохожие.

В прошлом году Дюпри забрал четыре "порно-Оскара". Фото: личный архив героя публикации.

ГРАФИК РАСПИСАН ДО МАЯ

В 2019-м он снова превзошел всех. И даже самого себя. К этому выводу пришло авторитетное жюри, которое отсмативало конкурсные работы.

- Я был номинирован 26 раз! Побил свой прошлогодний рекорд. А вот статуэтка одна. Получил «Оскар» за «лучшую сцену втроем» с Анжелой Уайт и Киссой Грехи, - поделился Алексей с «Комсомольской правдой». – Я, конечно, ожидал, что вновь стану «Исполнителем года». Но, с другой стороны, не могут же мне постоянно давать несколько наград.

Трофеи принесли не только популярность среди любителей «клубнички», но и новые предложения о сотрудничестве. Убедившись в талантах петербуржца, именитые режиссеры стали предлагать ему в своих фильмах главные роли.

Фотография с церемонии вручения наград в прошлом году. Фото: личный архив героя публикации.

- Вместе с этим выросла ответственность, - рассказывает порноактер. - Теперь я снимаюсь в тех картинах, где требуется игра. С сюжетом, диалогами… Есть коллега, которая меня в этом консультирует. Мы разбираем сеты на площадке, оттачиваем актерское мастерство. Она всегда меня предупреждает: «Главное - не переигрывать».

Работает Алексей практически без выходных. За прошлый год он поучаствовал примерно в 270 пикантных сценах. График съемок у него расписан на несколько месяцев вперед.

- Я очень люблю девушек. Счастлив от того, что знаю, когда, где и как буду заниматься сексом... Вплоть до мая, - улыбается петербуржец. - К тому же, мне достаются самые лучшие партнерши. Я работаю только с топовыми моделями. Все они «горячие» штучки и очень хотят любви. Но моя супруга всем дала понять, что я уже занят.

«БУРНАЯ ЖИЗНЬ»

Со своей женой Маетный познакомился на съемочной площадке. Лус Абреу, больше известная как Бриджит Би, родилась и выросла в Барселоне. Между горячим русским парнем и темпераментной испанкой сразу же вспыхнула страсть.

Маркус Дюпри и его жена Бриджит Би. Фото: личный архив героя публикации.

- В браке мы уже три года, - рассказывает Алексей. - Конечно, после работы усталость бывает. Но с супругой у нас все равно насыщенная сексуальная жизнь. Каждый день. Бывает, отдыхаю по воскресеньям, набираюсь сил. Тогда в понедельник на съемочной площадке столько энергии появляется, что о-го-го.

К тому, что его жена также трудится в порноиндустрии, Алексей относится спокойно. Главное для него, что от работы она получает удовольствие.

- Я ведь тоже кайфую. Это видно. Каким бы я актером не был, сыграть или сымитировать тот секс, который зритель видит в сценах, невозможно. По интенсивности, по жесткости, по агрессивности со мной тяжело сравниться. Я, как Майк Тайсон, только белый, худой и на своем ринге.

Однако догадаться о профессии Алексея в обычной жизни сложно. Выглядит он как интеллигентный и скромный юноша. Судя по комментариям на его страничках в социальной сети, это очень удивляет его поклонников.

- Когда я выхожу со съемочной площадки – я совсем другой человек. На работе я Маркус, а после душа становлюсь Лешкой. По мне сложно понять, что я работаю в порноиндустрии. Не выгляжу вульгарно, вызывающе или эпатажно. У меня нет кучи девушек. Хотя возможность такая есть. Но зачем мне это?

«ПРОСТОЙ ПАЦАНЧИК»

В Соединенные штаты молодой порноактер переехал в 2015 году. Сейчас он живет в Лос-Анджелесе, но утверждает, что сердце его навсегда принадлежит России и Петербургу. Несколько раз Маетный привозил супругу на родину. Как рассказывает порноактер, больше всего Лус удивляли грустные петербуржцы, которые брели по своим делам.

- Зато ей понравились наши пышки, пирожковая на Московском проспекте. Ходили с ней в Петродворец, Эрмитаж. Она, конечно, была в восторге, - делится Маетный. – Я патриот, люблю Россию. Поэтому всегда рассказываю, какая крутая у нас страна. И меня удивляют те, кто этого не понимает и не ценит.

Фотография с церемонии в 2017 году. Фото: личный архив героя публикации.

На улицах родного города Лешку тоже узнают. Заправщики на бензоколонке, дзюдоисты на базе отдыха… Все они впадают в ступор и пытаются понять, а не мерещится ли им.

- Часто люди просят сфотографироваться. Говорят, что гордятся мной и поддерживают. Никакого негатива нет. Мне кажется, они чувствуют, что я простой пацанчик, - делится Дюпри. – Иногда, правда, на улице говорю, что они обознались. Представляюсь Димой. Иначе столько вопросов посыплется.

ВСЕ ИЗ-ЗА НЕСЧАСТНОЙ ЛЮБВИ

С теплотой и любовью Маетный рассказывает о бабушке, которая в прошлом году отметила юбилей – 85 лет. Она по-прежнему живет в Петербурге и с нетерпением ждет внука в гости.

- Помню, как бабушка включила телевизор, а там героиня стояла с голой грудью. Так она сразу же переключила канал, – смеется Маетный. - Меня воспитывали бабушка и мама. Воспитывали строго. Наверное поэтому девственности я лишился только в 18 лет. Для парня – это поздно. Но тогда я вообще об этом не думал, не смотрел порно.

Алексей с женой в гостях у бабушки. Фото: личный архив героя публикации.

Думая о Петербурге, Алексей всегда вспоминает еще одну женщину - Валерию. Именно из-за нее порноактер махнул за океан.

- Мы встречались лет пять, а потом расстались. Она меня бросила. Я так злился на себя. Ощущение было, будто пол ушел из-под ног, - вздыхает Маетный. - Но я сам был виноват. Изменял, глупо контролировал каждый ее шаг, говорил, что не снимаюсь в порно, а сам… И вот. Пытался доказать, что я не неудачник. С того времени мы не общаемся, потерялись. Но я вспоминаю о ней с теплотой, ведь во многом моя новая жизнь началась благодаря ей.

ЖЕНЩИНЫ ЗАРАБАТЫВАЮТ БОЛЬШЕ

О деньгах Алексей предпочитает не распространяться. Но отмечает, что представительницы прекрасного пола в его индустрии получают больше парней. В два, а то и в три раза.

- У них гонорар за работу выше. К тому же есть возможность зарабатывать на рекламе, на инстаграме, - объясняет актер.

В прошлом году Алексей открыл в штатах собственную студию. Поэтому он теперь выступает не только как актер, но и занимается производством роликов с пометкой «18+». На ближайшие годы у Дюпри грандиозные планы. Пример он берет со своего прославленного наставника Рокко Сиффреди.

- Моему учителю 54 года. Он *** так, что можно сдохнуть, - смеется актер.

Своим "учителем" Алексей считает порноактера Рокко Сиффреди. Фото: личный архив героя публикации.

Несмотря на напряженный график, Маетный говорит, что никаких таблеток для мужской силы не глотает. Мол, смысла в этом нет.

- Если бы я ел виагру, у меня бы было лицо красное, как помидор. Во-вторых, я бы не смог заниматься сексом так интенсивно. У нас сет идет 55 минут. Это даже в привычной атмосфере, дома, на кровати, непросто. Сколько бы ее пришлось сожрать? Ничего не принимаю. Все сам.