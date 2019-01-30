Аэропорт Пулково назвал лучшие авиакомпании 2018 года

Каждый год в январе управляющая компания петербургского аэропорта «Воздушные Ворота Северной Столицы» награждает лучшие авиакомпании. Тех, кто открывал для нас новые горизонты, доставлял в отпуск или домой.

За самое динамичное развитие маршрутной сети в этом году наградили S7 Airlines. У этой компании открылось одиннадцать новых направлений из Пулково. В планах на будущее отправить самолеты в Пальму-де-Майорку, Барселону, Ниццу, Анапу и Иркутск. Из всех авиакомпаний, которые перевозят в Пулково от 100 до 500 тысяч пассажиров в год, активнее всех развивалась Red Wings. За 2018 год она обслужила в Пулково 382 тысячи человек. Среди компаний поменьше (от 10 до 100 тысяч пассажиров в год) лидирующее место заняла China Eastern Airlines. Ее рейсами воспользовались 60 тысяч пассажиров.

Маршрутная сеть Пулково в 2018 году включала 162 направления.

Наибольший вклад в развитие трансферных перевозок внесла «Россия». Благодаря удобным стыковкам в Петербурге этой авиакомпанией удобно летать из городов нашей страны в Европу.

Из зарубежных перевозчиков за активное развитие отметили Finnair. Эта компания предлагает удобные стыковки в Хельсинки для дальних перелетов в Северную и Южную Америку, Азию и Океанию. В итоге за год она перевезла в Пулково 144 тысячи пассажиров.

Авиакомпания «Азимут» стала летать из Пулково только осенью 2017-го. В прошлом году «Азимут» открыл два новых регулярных направления: в Грозный и Ставрополь, летал также в Краснодар и Ростов-на-Дону. В итоге компания обслужила 166 тысяч человек за год. Ее отметили как наиболее динамично развивающегося регионального перевозчика.

Среди компаний из стран СНГ аналогичную награду получила компания Uzbekistan Airways. Она соединяет Петербург с восьмью городами Узбекистана. Пассажиропоток перевозчика в Пулково в 2018 году составил 240 тысяч человек.

Пулково наградил лучшие авиакомпании по итогам работы в 2018 году.

Из новых авиакомпаний за динамичное развитие отметили Qatar Airways. Перевозчик предлагает удобные стыковки в Дохе для продолжения путешествия по всему миру. За наиболее успешное новое направление отметили Sichuan Airlines и ее перелеты в столицу китайской провинции Сычуань Чэнду.

А самым успешным вновь открывшимся направлением стали полеты на Мальту компании Air Malta. Компания Azur Air отличилась в развитии туристических направлений. Из Петербурга она летала в шестнадцать точек мира, в том числе на Кубу и в Доминикану. За год перевезла в Пулково 400 тысяч пассажиров. Все лауреаты получили награды от аэропорта Пулково и партнеров.