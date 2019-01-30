Порноактер Маркус Дюпри, завоевавший порно-Оскар: Биография, фото, жена

Маркус Дюпри - известный на весь мир порноактер. Вот уже много лет он снимается в откровенных фильмах для взрослых в Америке и является одним из самых узнаваемых героев-любовников у почитателей такого рода картин. До позапрошлого года, когда Дюпри завоевал первый в своей карьере порно-Оскар, мало, кто догадывался, что этот замечательный актер и мастер своего дела родом из России, а зовут его Алексей Маетный. Что еще известно о нем? Мы собрали самые интересные факты биографии порноактера Маркуса Дюпри.

Алексей Маетный (Маркус Дюпри) родился в Ленинграде 31 мая 1988 года. После школы поступил на факультет международных отношений в Институт экономических связей, экономики и права. Был достаточно скромным парнем, пока не лишился девственности в 18 лет. После знакомый молодого человека предложил ему попробовать себя в порно. Алексей Маетный быстро вошел во вкус и стал желанным героем на съемочной площадке.

Скромный парень из Петербурга - с порно-Оскаром.

Поначалу Маетному удавалось скрывать от знакомых и близких свое новое увлечение. О том, где иногда пропадает Алексей, не знала даже его девушка. В итоге правда открылась, и она бросила парня, из-за чего он сильно переживал и стал вкалывать на работе пуще прежнего. Но не было бы счастья, как говорится! Пытаясь забыться после расставания, старательный Маетный превратился в настоящую порно-звезду. В 2015 году мужчина решился на переезд в Америку, где перед ним открылись совершенно другие горизонты. Там Алексей взял себе псевдоним Маркус Дюпри и начал новую жизнь.

В один из съемочных дней Дюпри на работе знакомится с коллегой - сексуальной испаночкой Лус Абреу (в порнофильмах ее знают как Бриджит Би). После постельной сцены между ними завязываются отношения, которые в итоге привели к свадьбе. Дюпри и его супруга Лус Абреу до сих пор счастливо живут в браке в Лос-Анджелесе и продолжают покорять порноиндустрию.

Свой первый порно-Оскар Маркус получил в 2017 году - в категории «Самый скандальный ролик». Дальше - больше. Дюпри стал победителем в номинации «Лучшая сцена с двойным проникновением» за видео с Абеллой Денжер. А уже в 2018 году петербуржец сражался за приз в 21 номинации и установил рекорд. Тогда Маетный унес со сцены сразу четыре золотых трофея, в том числе главный - «Исполнитель года».

Маркуса Дюпри в порноиндустрии знают, как жесткого и страстного любовника.

Спустя год Маркус Дюпри по-прежнему остается в топе лучших актеров фильмов для взрослых. Подтверждение этому - новый, уже восьмой, порно-Оскар.

- В этом году я был номинирован 26 раз и побил свой прошлогодний рекорд, - с гордостью говорит Алексей. - Но получил одну статуэтку - за «лучшую сцену втроем» с Анжелой Уайт и Киссой Синс.

Известно, что Алексей Дюпри вкалывает практически без выходных. Так, за год он в среднем участвует в 270 пикантных сценах, а его график съемок расписан на несколько месяцев вперед. Жена звезды порнофильмов его успехами только гордится, а ревновать и не думает. Ведь это всего лишь работа.

Маркуса Дюпри в порноиндустрии знают, как жесткого и страстного любовника.

- После работы бывает усталость, да, но с супругой у нас все равно насыщенная сексуальная жизнь каждый день! - признается Алексей.

Порноактер Маркус Дюпри считает, что его успех заключается в том, что во время съемок он не играет, а получает удовольствие. От того, что сцены с его участием выглядят очень реалистично и правдоподобно, его и любят.

Алексей Маетный (слева) - мечта миллионов женщин планеты.

- Я кайфую - это видно, - подчеркивает Дюпри. - Сыграть или сымитировать тот секс, который зритель видит в сценах, невозможно. По интенсивности, по жесткости, по агрессивности со мной тяжело сравниться.