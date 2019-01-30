Школьница выдумала историю про подростков, которые ее подожгли, чтобы не говорить родителям о курении

В Ленинградской области фантазия 12-летней школьницы поставила на уши всю полицию и следствие. Девочку доставили в больницу с ожогам лица первой степени. Вместе с ней к врачам попал и ее друг-ровесник, который заявил о побоях. Подростки рассказали медикам слезливую историю, что на улице на них налетели неизвестные в масках, подожгли щапку школьницы, побили ее товарища и скрылись. Силовики сразу же начали проверку и поиск дерзких преступников.

- По предварительной информации, вечером 29 января 2019 года на одной из улиц города Волхов неизвестные подростки подожгли шапку на голове девочки и нанесли несколько ударов по телу ее спутника, - сообщали следователи. - У девочки установлен ожог лица, в состоянии средней тяжести она помещена в отделение травматологии. У мальчика зафиксирован ушиб грудной клетки.

Школьница пошла в магазин с другом вечером за продуктами Фото: СУ СКР по Ленинградской области

Но когда следователи стали подробнее расспрашивать школьницу о нападении, девочка стала путаться. В итоге девочка не сдержалась и, опустив голову, призналась: нападение - всего лишь плод ее воображения.

- Подростки выдумали историю, чтобы скрыть от родителей курение, - пояснили "КП-Петербург" в СУ СКР по Ленинградской области. - Школьница вместе с другом вечером пошла в магазин за продуктами. По пути она решила покурить. Но не рассчитав высоту пламени, подожгла шапку и мех от капюшона. Испугавшись, ребята бросились бежать по улице, где мальчик, подскользнувшись, упал. Подростки избавились от горящих вещей, выбросив их на улице.

Сейчас следователи уже нашли подпаленный мех от капюшона девочки. Следователи продолжают проведение проверки.