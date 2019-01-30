В Петербурге в офисе «Газпрома» задержан отец сенатора Рауфа Арашукова

Сегодня, 30 января, почти одновременно с задержанием Рауфа Арашукова прямо на заседании Совета Федерации, в офисе «Газпрома» в Петербурге был задержан и его отец молодого сенатора Рауль.

- Как полагает следствие, он причастен к хищениям природного газа на сумму более 30 миллиардов рублей. Эти мошеннические действия совершались на протяжении нескольких лет, - сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Рауфа Арашукова доставили в СК.В рамках уголовного дела о создании преступной организации, хищении природного газа ПАО Газпром , совершении двух убийств и других преступлений задержан член Совета Федерации от Карачаево-Черкесской Республики Рауф Арашуков.

Отец и Сын Арашуковы проходят в качестве фигурантов сразу по нескольким уголовным делам. Им вменяют создание и участие в преступной организации, хищение природного газа Публичного акционерного общества «Газпром», поставляемого в Северо-Кавказский федеральный округ, а также организацию убийств в 2010 году заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова, а также других преступлений.

Рауля Арашукова задерживали в рабочем кабинете. Фото: Следком РФ.

Все мероприятия проходят в рамках усилий по декриминализации Карачаево-Черкесской Республики. Следователями СК России совместно с оперативными сотрудникам ФСБ России проводятся обыски и другие следственные действия в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Буденновске, Астрахани и других городах.

Сенатор Арашуков доставлен в СК России. Светлана Петренко

Напомним, что утром стало известно о задержании самого молодого (31 год) сенатора в стране. Ранее по запросу СК с Рауфа Арашуковаа была снята сенаторская неприкосновенность.