2019-01-30T15:49:43+03:00
Спорт

Ракицкий объяснил, чем для него Петербург лучше Киева

Только Ярослав Ракицкий подписал контракт с «Зенитом», как история появления футболиста в Петербурге обросла легендами
Максим МИХАЛКО
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Ярослав Ракицкий. Фото: fc-zenit.ruЯрослав Ракицкий. Фото: fc-zenit.ru
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КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Первые сделки «Зенита» - Паредес минус, Ракицкий плюс

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Только Ярослав Ракицкий подписал контракт с «Зенитом», как история появления футболиста в Петербурге обросла легендами. Все началось с того, что спортсмен обмолвился о том, что на берегах Невы живет его отец. Тут же и родился основной миф: бывший защитник «Шахтера» перевез в Санкт-Петербург родителей еще 5 лет назад, подальше от начавшейся тогда в Украине войны. А приглашение в «Зенит», наконец, позволило ему воссоединиться с родными. Но на самом деле все не так.

Развенчание мифа начнем с главного - Ярослав Ракицкий никуда родителей не перевозил. Хотя бы потому, что они давно в разводе, а отец игрока Владимир Ракицкий переехал в Санкт-Петербург еще в 90-е годы, снова женился, у него родился еще один сын. Сейчас сводному брату защитника «Зенита» 14 лет. В первую очередь именно в гости к отцу сюда Ярослав периодически приезжал из Украины.

- Вся моя семья училась в Петербурге, даже няня моего ребенка до 17 лет жила здесь, - признался Ракицкий. - С Петербургом меня связывает очень многое.

Как нам удалось узнать, мама Ярослава, Елена Ракицкая, до сих пор живет в Днепропетровске. У нее свой бизнес - два фитнес-центра. Кстати, вопреки еще одному мифу, родился Ракицкий не в Донецке, а в городке Первомайск Днепропетровской области.

Теперь о переезде. В 2014-м из-за военного положения в Донбассе Ракицкий вместе со всем «Шахтером» перебрался отправился в Киев. Тренировались футболисты в пригороде, в Красном Селе, на матчи же летали сначала во Львов, а потом в Харьков. Кстати, в Киеве сейчас живет и родная сестра футболиста, Дарья Ракицкая - она работает в пресс-службе «Шахтера», занимается клубным телевидением.

rakitskaya_officialrakitskaya_official
когда-нибудь были в раздевалке футболистов @fcshakhtar ? представляете как готовят игроков к матчу? если для вас эта планета не открыта - смотрите видео по ссылке в био. там все секреты горняков
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А вот самому Ракицкому жизнь в Киеве доставляла дискомфорт. Публично Ярослав никогда плохого об украинской столице не говорил, но когда поступило приглашение из Санкт-Петербурга, подтвердил свои предпочтения моментальным согласием.

- Украинский чемпионат - очень слабый и не очень интересный. И так продолжается уже пятый год, - приводит слова Ракицкого пресс-служба «Зенит». - Поэтому мне и хотелось перейти в новый турнир и топ-команду. Я готов играть за «Зенит», за город. Буду себя отдавать полностью. За это будьте спокойны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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