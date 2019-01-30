2019-01-30T16:27:21+03:00
Спорт

Шарапова снялась с турнира St. Petersburg Ladies Trophy из-за травмы плеча

Таким образом, первая ракетка России Дарья Касаткина без борьбы прошла в четвертьфинал соревнований
Петр КИБЕР
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Мария Шарапова покидает теннисный турнир в Петербурге из-за травмы плеча.Мария Шарапова покидает теннисный турнир в Петербурге из-за травмы плеча.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Недолгим оказался турнирный путь на St. Petersburg Ladies Trophy 2019 прославленной россиянки и главной звезды соревнований Марии Шараповой. Всего через два дня после первой победной игры против соперницы из Австралии, Маша снялась с турнира из-за травмы.

Напомним, что участия Шараповой в самом престижном женском петербургском турнире ждали несколько лет. В 2016 году спортсменка даже приняла предложение, но уже потом отказалась от участия. На этот раз экс-первая ракетка мира все же приехала, но смогла провести всего один матч.

St. Petersburg Ladies' Trophy 2019: Мария Шарапова - Дарья Гаврилова.Ирина БЫСТРОВА

Особенно обидно, что это был первый в истории визит Марии в Петербург. И именно на нее шел зритель. К сожалению, еще одной игры, которая должна была состояться сегодня, 30 января против Дарьи Касаткиной, фанаты Шараповой не увидят. Застарелая травма правого плеча, о которой перед турниром говорила сама спортсменка, не дала продолжить борьбу за кубок St. Petersburg Ladies Trophy.

Мария Шарапова мечтала выиграть турнир St. Petersburg Ladies Trophy 2019. Фото: Олег ЗОЛОТО

Мария Шарапова мечтала выиграть турнир St. Petersburg Ladies Trophy 2019.Фото: Олег ЗОЛОТО

Но, по крайней мере, Маша успела сходить в Эрмитаж и Мариинский театр. Когда теннисистка покинет город на Неве, и что будет делать дальше – неизвестно. Кстати, поддержать Марию на турнир приезжал и ее бойфренд Александр Гилкс. Между тренировками пара проводила вечера вместе, Александр также был замечен нами на трибунах «СИБУР АРЕНЫ» 28 января, когда Шарапова играла с Гавриловой. Судя по Инстаграму 39-летнего бойфренда Шараповой, он уже покинул Петербург.

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The ordering did not go all that well... #backintheussr # #nazdarovya
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The stunning Mariinsky Theatre. Thank you for hosting us to a very special evening.
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Ближайшая соперница Шараповой – россиянка Дарья Касаткина таким образом проходит в четвертьфинал без борьбы.

Поддерживать Мария на турнир приезжал и ее близкий друг Александр Гилкс. Фото: Олег ЗОЛОТО

Поддерживать Мария на турнир приезжал и ее близкий друг Александр Гилкс.Фото: Олег ЗОЛОТО

Пресс-конференция Марии Шараповой после победы над Дарьей Гавриловой на St. Petersburg Ladies' Trophy 2019.Олег ЗОЛОТО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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