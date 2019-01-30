2019-01-30T16:45:18+03:00
Недвижимость

Коворкинг вместо «коморкинга»: Что ждёт рынок недвижимости в 2019 году

Почему айтишники идут работать «на заводы» и чем инвесторов привлекают апарт-отели
Илья КРУШЕВСКИЙ
Поделиться:
В Петербурге рассказали, как заработать на пространствах, где работают другие.В Петербурге рассказали, как заработать на пространствах, где работают другие.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ
Изменить размер текста:

Офисная ячейка меньше метра. Панорамный вид на непрозрачный пластик и клетчатый потолок. Духота. Ругани у кулера аккомпанирует древний принтер. Ужасы первобытно-общинного офиса остались в прошлом. Все чаще современные работники трудятся в лофтах с красными кирпичными стенами, а в перерывах — рубятся с коллегами в кикер или приставку да читают книги в библиотеке, которая разместилась в соседней комнате, рядом с кофемашиной стоимостью, пожалуй, со средненький автомобиль... В такой «роскоши» заинтересованы сами работодатели: ведь довольный сотрудник куда эффективнее молчаливого революционера. Поэтому разумные предприниматели переселяют кадры в петербургские коворкинги.

—Появление коворкинга — ответ на мощный социальный вызов современности. Возросла подвижность людей и технологий. Исчезли границы между работой и отдыхом — возник новый стиль жизни. На смену жестким рамкам офиса приходят пространства с демократической атмосферой, — поделилась Дарья Васильева, кандидат социологических наук Санкт-Петербургского государственного университета на деловом завтраке BestBreakfast по новым формам коммерческой недвижимости, организованном группой компаний «Бестъ».

Теперь на конференц-залы и кабинеты в стенах бывших заводов заглядываются и инвесторы. Ведь прогрессивные пространства вряд ли опустеют в ближайшие несколько лет.

По словам ученого, социологи уже прозвали коворкинг «третьим местом» в жизни современного человека после дома и работы. Трудовые пространства нового формата не только помогают фрилансерам — копирайтерам, дизайнерам, айтишникам — избежать изоляции, но и создают такую атмосферу, что креатив взлетает до 146 процентов.

Но все новое, как известно... В Англии 17 века, как раз накануне экономического скачка, предприниматели вели дела из... кофеен! Вскоре примеру бизнесменов последовали брокеры и публицисты. Любовь к восточному напитку сплотила лучшие умы страны, и маленькие кафе стали центром культурной, политической и экономической жизни Великобритании.

Сегодня предпосылки, конечно, не такие ароматные, но все равно весомые, ведь креативный класс будет только расти.

Как отметила директор по развитию ГК «Бестъ» Елена Ширшова, за три года в Москве стало в три раза больше коворкингов. Сейчас они составляют около одного процента от офисной недвижимости в столице. До Британии с пятью процентами далеко, но как раз западный пример — повод задуматься об инвестициях.

—Появляется спрос на гибкие пространства у компаний. Расширяющемуся бизнесу трудно найти место для новых сотрудников в стенах бизнес-центров, — уверена Ширшова.

Как отметила Васильева, успешный коворкинг — это три составляющих: гибридизация (рабочая зона совмещена с арт-пространством, библиотекой, кофейней), лего-принцип (ремонт или смена дизайна не требуют больших усилий) и технологизация (а 3D принтер у вас где?..).

Новый стиль жизни не только лезет из офисной тумбочки, но и хлопает форточкой: все большую популярность обретают апарт-отели. И правда — кто не хочет жить в жилом комплексе с гостиничным сервисом впридачу?

—В апарт-отели перетекают жители из частного сектора и постояльцы гостиниц. Даже в низкий сезон они заполнены примерно на 80 процентов, — отметила Ширшова. —К 2021 году в Петербурге должно появиться около 13340 юнитов в апарт-отелях. Это половина номерного фонда петербургских гостиниц.

По прогнозам экспертов, доход при покупке апартаментов в начале строительства может достичь 15 процентов в год. Поэтому тем, кто решил вложиться в недвижимость, стоит поспешить. Летом в силу вступит новый закон, который обяжет девелоперов просчитывать каждый проект: цены могут взлететь аж на 30 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новоселье-2019: Какие новостройки будут сданы в Петербурге и пригородах в следующем году
Покупателям, которые хотят заселиться в новую квартиру как можно быстрее, рынок строящегося жилья предлагает массу вариантов. Пока выбор практически не ограничен, но чем дальше, тем больше неопределенности
Петербуржцы выбирают победителей в конкурсе «Доверие потребителя»
Завершен второй этап потребительского голосования XI конкурса "Доверие потребителя" - посетители и участники Ярмарки недвижимости выбрали риэлторские агентства, строительные компании и ипотечные банки, которым можно доверять
Застройщиков наказывают за просрочки в строительстве
Если стройка отстает от графика, власти запрещают регистрировать новые договоры долевого участия в проекте. Как такое решение скажется на покупателях и строительных компаниях, выясняем вместе с экспертами
Участок за городом: легко выбрать, легко купить, приятно жить!
На рынке недвижимости в ЛО тысячи предложений участков в сотнях коттеджных поселков, но найти надежного и опытного застройщика с портфелем разнообразных проектов и гибкой оплатой - задача сложная
Новости 24
Петербуржец устроил нарколабораторию в съемной квартире в Приморском районе
На Кондопожской ГЭС открыли памятник гидростроителям
В Петербургском метро рассказали, почему вестибюлей больше, чем самих станций
3-летнюю дочь забрали в метро у пьяного отца-одиночки сотрудники полиции
Мать годовалого мальчика, умершего от голода в Петербурге, заключили под стражу
Уволенный шеф-повар от обиды воровал продукты из кафе в Петербурге
Машина свалилась в яму с кипятком из-за прорыва трубы на Будапештской улице
ЗакС Петерубрга просит разработать стандарт по предоставлению тест-полосок диабетикам
Дети накормили блинами главу Санкт-Петербурга
Беглов посетил реставрируемый Музей блокады в Соляном переулке
За сутки из Петербурга вывезли 73 тысячи кубометров снега
Амурский тигр напал на «дичь» в Ленинградском зоопарке
Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов открыл детский сад на Васильевском острове
На Васильевском острове открылся детский сад с бассейном
Двухэтажный ресторан в башне «Лахта Центра» откроют братья Березуцкие
В Волхове подростки подожгли 12-летнюю девочку и избили ее сверстника
Полиция оштрафовала водителя, катавшего друга на «ватрушке» по КАДу
Сломавшийся светофор создал транспортный коллапс в Купчино
Гадалка сняла с 15-летней школьницы порчу, а также ценности на 160 тысяч рублей
Сотрудники МЧС спасли собаку и кота из залитой кипятком квартиры на Мясной улице
Прогноз погоды на 30 января в Петербурге: Снег и туман
Дорожные работы перекроют движение по нескольким улицам в Петербурге
Большая сова примостилась на дереве на Комендантском проспекте
В Петербурге наркоторговец пытался спрятаться от полиции в сугробе
Маленькую девочку забыли в автобусе в Красносельском районе Петербурга
В феврале и марте в Колпино изменятся маршруты автобусов
Автомобилисты Петербурга встали в километровые пробки