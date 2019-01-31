«Саша, мы с тобой»: Игроки сборной России просят освободить Кокорина
Имена Александра Кокорина и Павла Мамаева в последнее время ассоциируются у поклонников отнюдь не с футболом. После двух потасовок в Москве 8 октября спортсмены уже три с половиной месяца находятся в Бутырке. Общественность разделилась на два лагеря: кто-то просит освободить футболистов, а кто-то, напротив, наказать их по всей строгости закона, мол «поделом, пусть сидят».
Между тем, в соцсетях набирает обороты флешмоб в поддержку игроков. #СвободуКокорину и #СвободуМамаеву: такие хештеги 30 января появились на страничках многих футболистов. За арестантов вступились игроки сборной Артем Дзюба, Федор Смолов и Георгий Джикия, и просто коллеги Юрий Жирков, Дмитрий Тарасов, Александр Самедов. Не остались в стороне и жены спортсменов.
- Мы все ждем Сашу, и я знаю, как сильно скучает его ребенок, - поделилась с «Комсомолкой» жена Юрия Жиркова Инна. – Они с Пашей находятся в СИЗО три с половиной месяца, не нам решать правильно это или нет, для этого есть суд. Никто их не оправдывает, но мы близкие Саши, и мы в любом случае ждем и поддерживаем его. Думаю, что ребята все поняли и осознали.
Стоит отметить, что участники флешмоба своим поступком только разозлили фанатов. В комментариях большинство подписчиков недовольны тем, что столь именитые спортсмены вступились за дебоширов.
«Артем, вы любимчик публики, но эта акция к чему? Они заслужили это наказание», «Преступникам место в тюрьме», «Будет уроком для избалованных мальчиков, которые считают, что им все можно», - пишут поклонники.
А В ЭТО ВРЕМЯ
В Москве и Петербурге идет сбор подписей за освобождение Кокорина и Мамаева. В столице – по адресу Маросейка 4/2 строение 1. Подписать петицию можно до 6 февраля с 12.00 до 22.00.
В Санкт-Петербурге начали собирать подписи в поддержку футболиста Кокорина. Фото: instagram.com/kokorin9
В городе на Неве сбор идет по адресу Невский проспект, 54, а по городским вокзалам ходят волонтеры в футболках с надписью «Саша, мы с тобой». Акция также продлится до 6 февраля.
КОМПЕТЕНТНО
Адвокат братьев Кокориных Татьяна СТУКАЛОВА:Шансы на освобождение минимальные
- Шансы, что ребята после следующего заседания поедут домой минимальные. Следователи подали ходатайство о продлении срока заключения под стражей, они могут этого не делать, но делают регулярно. Конечно, правового значения петиция и флешмобы в поддержку ребят не имеют. Но мы рады, что общество начало разбираться в ситуации. И Александр, и Кирилл (брат Кокорина, который тоже участвовал в драке - прим. ред.) очень благодарны, что люди не остались равнодушными. Ребята все осознали и частично признали свою вину. То, что сейчас происходит несоразмерно содеянному. Потерпевшая сторона не говорит правду и я думаю, мы докажем это в суде.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На содержание Мамаева и Кокорина в Бутырке государство уже потратило полмиллиона рублей
Футболистов оставляют под стражей, хотя расследование их уголовного дела официально окончено и оснований для ареста нет (подробности)
Александр Кокорин: «Фразу про баранов не так поняли. Я никого не собирался обижать»
Мамаев готовится к матчу в СИЗО. А Кокорин играть не сможет из-за обострившейся травмы колена (подробности)
В ТЕМУ
Кокорин из тюрьмы может выйти инвалидом
- У нас недавно появилось неутешительное медицинское заключение из Российского футбольного союза. Это заключение еще жестче, чем у врачей «Зенита»: у Александра может быть вообще замена прооперированного коленного сустава ноги на искусственный, - сообщил адвокат (подробности).
МНЕНИЕ
Почему футболисты должны сидеть в СИЗО за мой счет?
Действительно странно: нашкодившие футболисты отсидели под арестом два месяца, для показательной порки достаточно, но их отправляют обратно в СИЗО до 8 февраля (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили драку в центре Москвы»