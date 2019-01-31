«Саша, мы с тобой»: Игроки сборной России просят освободить Кокорина

Имена Александра Кокорина и Павла Мамаева в последнее время ассоциируются у поклонников отнюдь не с футболом. После двух потасовок в Москве 8 октября спортсмены уже три с половиной месяца находятся в Бутырке. Общественность разделилась на два лагеря: кто-то просит освободить футболистов, а кто-то, напротив, наказать их по всей строгости закона, мол «поделом, пусть сидят».

Между тем, в соцсетях набирает обороты флешмоб в поддержку игроков. #СвободуКокорину и #СвободуМамаеву: такие хештеги 30 января появились на страничках многих футболистов. За арестантов вступились игроки сборной Артем Дзюба, Федор Смолов и Георгий Джикия, и просто коллеги Юрий Жирков, Дмитрий Тарасов, Александр Самедов. Не остались в стороне и жены спортсменов.

- Мы все ждем Сашу, и я знаю, как сильно скучает его ребенок, - поделилась с «Комсомолкой» жена Юрия Жиркова Инна. – Они с Пашей находятся в СИЗО три с половиной месяца, не нам решать правильно это или нет, для этого есть суд. Никто их не оправдывает, но мы близкие Саши, и мы в любом случае ждем и поддерживаем его. Думаю, что ребята все поняли и осознали.

Стоит отметить, что участники флешмоба своим поступком только разозлили фанатов. В комментариях большинство подписчиков недовольны тем, что столь именитые спортсмены вступились за дебоширов.

yuryzhirkov #Repost @innazhirkova with @make_repost Саша, @kokorin9 Мы тебя очень ждём дома ! Я знаю ,как тяжело твоим близким без тебя . Знай ,что мы с тобой ! Все мы понимаем виновность ребят и никто не оправдывает их поведение ! Но ребята уже с полна получили ! 8 февраля состоится суд и я очень надеюсь ,что ребята смогут вернуться к своим детям и женам которым без них очень не легко . #свободукокорину

«Артем, вы любимчик публики, но эта акция к чему? Они заслужили это наказание», «Преступникам место в тюрьме», «Будет уроком для избалованных мальчиков, которые считают, что им все можно», - пишут поклонники.

smolovfedor_10 Все мы люди и все мы ошибаемся.Каждый из нас совершал глупые поступки,о которых неоднократно жалел впоследствии.Проще всего сейчас осуждать этих ребят,тем самым только ухудшая ситуацию.Не лучше ли дать им возможность исправить эту ошибку,и загладить свою вину перед пострадавшими,и всем обществом в целом!!!Все нуждаются в прощении,и поддержке!!!Давайте все будем чуточку снисходительнее и добрее!!!

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Москве и Петербурге идет сбор подписей за освобождение Кокорина и Мамаева. В столице – по адресу Маросейка 4/2 строение 1. Подписать петицию можно до 6 февраля с 12.00 до 22.00.

В Санкт-Петербурге начали собирать подписи в поддержку футболиста Кокорина. Фото: instagram.com/kokorin9

В городе на Неве сбор идет по адресу Невский проспект, 54, а по городским вокзалам ходят волонтеры в футболках с надписью «Саша, мы с тобой». Акция также продлится до 6 февраля.

КОМПЕТЕНТНО

Адвокат братьев Кокориных Татьяна СТУКАЛОВА:Шансы на освобождение минимальные

- Шансы, что ребята после следующего заседания поедут домой минимальные. Следователи подали ходатайство о продлении срока заключения под стражей, они могут этого не делать, но делают регулярно. Конечно, правового значения петиция и флешмобы в поддержку ребят не имеют. Но мы рады, что общество начало разбираться в ситуации. И Александр, и Кирилл (брат Кокорина, который тоже участвовал в драке - прим. ред.) очень благодарны, что люди не остались равнодушными. Ребята все осознали и частично признали свою вину. То, что сейчас происходит несоразмерно содеянному. Потерпевшая сторона не говорит правду и я думаю, мы докажем это в суде.

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- У нас недавно появилось неутешительное медицинское заключение из Российского футбольного союза. Это заключение еще жестче, чем у врачей «Зенита»: у Александра может быть вообще замена прооперированного коленного сустава ноги на искусственный, - сообщил адвокат (подробности).

МНЕНИЕ

Почему футболисты должны сидеть в СИЗО за мой счет?

Действительно странно: нашкодившие футболисты отсидели под арестом два месяца, для показательной порки достаточно, но их отправляют обратно в СИЗО до 8 февраля (подробности).