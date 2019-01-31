Макаров переизбран секретарем Петербургского регионального отделения «Единой России»

Вячеслав Макаров вновь на ближайшие пять лет избран секретарем Петербургского регионального отделения политической партии «Единая Россия». Соответствующее тайное голосование состоялось в четверг, 31 января, на XXXII конференции фракции. Это уже третий раз, когда спикера Законодательного собрания Петребурга назначают на данную должность.

- Во время конференции путем тайного голосования кандидатуру Вячеслава Макарова поддержало подавляющее большинство делегатов – 199 из 203 присутствующих, - подтвердили «КП» в пресс-службе «Единой России».

Конкуренцию на конференции фракции Вячеславу Макарову составил вице-спикер ЗакСа Анатолий Дроздов. Однако не сумел одержать победу и уступил своему начальнику, который занимает должность секретаря партии уже с 2012 года.

Напомним, что последний раз тайное голосование за секретаря регионального отделения «Единой России» состоялось в декабре 2016 года. В том же году он стал руководителем Законодательного собрания Петербурга шестого созыва.

Награжден многими правительственными наградами, в том числе орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.