Евгений Червяков: Отказался от эвакуации, чтобы пойти на фронт

Деревня Новая Малукса в Кировском районе Ленинградской области - настоящая глубинка. Места потрясающей красоты: густые леса, озера. Однако людей здесь проживает немного. Главная достопримечательность - мемориал погибшим в Великой Отечественной войне. Он выглядит торжественно и вместе с тем как-то светло. На входе - арка с колоколом. За ней видны гранитные монументы и большая пятиконечная звезда.

В свое время в Новую Малуксу перенесли останки солдат из многих братских могил, где между боями были захоронены защитники Ленинграда и солдаты Волховского фронта. По скромным оценкам, на мемориальном кладбище покоится около 22 тысяч человек. Среди тысяч имен есть фамилия режиссера и актера Евгения Вениаминовича Червякова. Звезда довоенного кино, любимец муз, он ни минуты не колебался, когда нужно было встать на защиту своего города и своей Родины. И отдать за них свою жизнь.

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ КИНЕМАТОГРАФ

Режиссер Евгений Червяков на «Ленфильме» считался мэтром. К сожалению, из десятка снятых им лент до наших дней дошли немногие. В том числе и из-за войны. Но в кино Червяков оставил свой яркий след. Еще в 1927-м, во времена Великого немого, режиссер вместе со своим другом Владимиром Гардиным поставил первый в истории фильм об Александре Пушкине, а сам сыграл роль великого поэта.

Лента «Поэт и царь» также считается первым отечественным биографическим фильмом. Еще одна его картина - «Девушки с далекой реки», снятая в 1927 году, получилась очень

сильной. Можно сказать, Червяков ворвался в кинематограф. Критики писали восторженно: «новая веха в развитии отечественного кинематографа», «эмоциональный кинематограф». Режиссер сам дал определение жанру - поставил титр: лирическая кинопоэма. Необычно для того времени.

К сожалению, из десятка снятых Евгением Вениаминовичем лент до наших дней дошли немногие. Фото: ЛЕНФИЛЬМ

Работу в кино совмещал с преподаванием в Институте сценических искусств. Среди учеников Червякова немало известных кинематографистов, в том числе режиссер Илья Фрез, актер Леони Кмит и другие. Великий Александр Довженко написал в своих воспоминаниях о Червякове: «Он первый создал у нас лирический жанр, и я много у него воспринял». Кажется, это единственный случай, когда Довженко так отозвался о ком-то из коллег. И точно единственный случай, когда он признал чье-то влияние на свою работу в кино.

«ВАШЕ ДЕЛО - СНИМАТЬ КИНО!»

Когда началась война, Евгению Вениаминовичу было за сорок. Тысячи ленинградцев записывались в отряды ополчения. Защищать свой город с оружием в руках рвались студенты и профессора, рабочие и служащие, художники и писатели. Рвался на фронт и Червяков, но сначала ему отказали в призыве: «Есть кому Родину защищать, ваше дело, Евгений Вениаминович, - снимать кино!»

Вместе с другими ленфильмовцами режиссер стал работать над созданием боевых киносборников. В годы войны на киностудиях страны было снято тридцать пропагандистских фильмов, состоящих из небольших киноновелл, в которых герои знаменитых советских картин призывали наших бойцов бить фашистов. Одна из самых известных лент - «Чапаев с нами». Легендарный комдив не тонет в реке Урал, а уходит от пулеметного огня, выбирается на берег и живой и невредимый встречается с красноармейцами 1941 года. Его напутствие идущим на фронт: «Не давайте пощады врагу, а я проклинаю его чапаевским проклятием. И помните, бойцы, Чапаев всегда с вами! Вперед!»

«В ЭВАКУАЦИЮ НЕ ПОЕДУ»

Но фашисты все ближе подходили к Ленинграду. Было принято решение эвакуировать «Ленфильм» в Алма-Ату. Должен был ехать и Евгений Червяков.

«Я в эвакуацию не поеду», - заявил он директору и написал заявление: «Хочу остаться в городе Ленина, чтобы защищать его любыми средствами». Характер у режиссера был напористый, руководитель вынужден был заявление принять. 23 августа 1941 года Червяков все-таки ушел на фронт. Солдатскую шинель он носил с тем же достоинством, что и шикарные фраки и костюмы. В своем новом качестве он не играл роль, а стал настоящим солдатом. На фронте режиссер окончил курсы младших командиров, ему присвоили офицерское звание. В тяжелом бою 16 февраля 1942 года Червякова ранило, а на следующий день он умер в госпитале. Ему было 42 года.

КСТАТИ

УТРАЧЕННЫЙ ШЕДЕВР

"Поэт и царь" считается первым отечественным биографическим фильмом. В нем режиссер сыграл Пушкина.

Евгения Червякова сейчас называют легендой советского кино. Несомненно, он мог стать одним из лучших режиссеров ХХ века. Часть снятого им считается утраченной. Лучшее, по мнению тонких знатоков. Несколько катушек с отснятым им материалом не так давно нашлись в Музее кино в Аргентине. Это утраченный шедевр Червякова - фильм «Мой сын». Найденные в далеком Буэнос-Айресе кадры восхитили киноведов. Герои картины - несчастные одиночки, потерявшиеся в страстях эпохи. Трагедия маленького человека - вот что занимало режиссера. И эта традиция великой русской культуры.