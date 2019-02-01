Олечка-блондиночка: Бузова перекрасилась и повергла в шок своих фанатов

Если в жизни женщины что-то идет не так, то надо сменить прическу. Эту мудрость знают все, от замученной бытом домохозяйки до звезды шоу-бизнеса. Неизвестно, что такого произошло у известной телеведущей Ольги Бузовой, но ей тоже захотелось перемен.

- Захотела немного похулиганить. Новый год, немного новая я, - подписала фото в образе блондинки звезда «Дома -2».

И все бы ничего, но сердце фанатов дрогнуло. В жизни Олечки что-то не так, ведь дальше она написала: «Мне сейчас очень хорошо», дополнив пост хэштегом #бывшихнаигнор.

- Так вдруг захотелось перемен…во всем… - окончательно «добила» поклонников Бузова.

В чем именно перемен хочет Ольга – известно только ей. И кого из бывших имеет в виду, тоже не рассказывает. Может быть, в ее сердце еще не зажила рана после разрыва с футболистом Дмитрием Тарасовым, хоть и прошло два года. Или же в мыслях бизнесмен Денис Лебедев? Но, в любом случае, телезвезда не унывает.

- Впереди много важных и интересных событий... Решила начать с прически. Как вам? – пофлиртовала с поклонниками Бузова, и тут же получила море восторженных откликов.

- Здорово! Да ты аж скинула лет десять. Тебе очень идет этот цвет! Очень красиво, - написали преданные фанаты.

Правда, некоторые оказались шокированы переменами: «Зачем? Темный был лучше» - ахнули поклонники. Но таких было явное меньшинство, так что вряд ли это расстроило артистку.

Напомним, что совсем недавно Ольга вернулась из отпуска в Куршевеле и уже успела съездить на гастроли в Нижегородскую область, где сыграла в спектакле «Мужчина нарасхват».